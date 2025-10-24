Інформація щодо ціни Brain (SN90) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,682126 $ 0,682126 $ 0,682126 Мін. за 24 год $ 0,731146 $ 0,731146 $ 0,731146 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,682126$ 0,682126 $ 0,682126 Макс. за 24 год $ 0,731146$ 0,731146 $ 0,731146 Рекордний максимум $ 0,952517$ 0,952517 $ 0,952517 Найнижча ціна $ 0,316266$ 0,316266 $ 0,316266 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,26%

Актуальна ціна Brain (SN90) становить $0,724351. За останні 24 години SN90 торгувався між мінімумом у $ 0,682126 і максимумом у $ 0,731146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN90 становить $ 0,952517, тоді як його історичний мінімум — $ 0,316266.

Що стосується короткострокових результатів, то SN90 змінився на +0,02% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +17,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brain (SN90)

Ринкова капіталізація $ 398,16K$ 398,16K $ 398,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 398,16K$ 398,16K $ 398,16K Циркуляційне постачання 549,68K 549,68K 549,68K Загальна пропозиція 549 680,0 549 680,0 549 680,0

Поточна ринкова капіталізація Brain — $ 398,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN90 — 549,68K, зі загальною пропозицією 549680.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 398,16K.