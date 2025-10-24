Актуальна ціна Brain сьогодні становить 0,724351 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN90 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN90 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Brain сьогодні становить 0,724351 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN90 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN90 на MEXC вже зараз.

Логотип Brain

Ціна Brain (SN90)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SN90 до USD:

$0,724351
$0,724351
+1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Brain (SN90) в реальному часі
Інформація щодо ціни Brain (SN90) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,682126
$ 0,682126
Мін. за 24 год
$ 0,731146
$ 0,731146
Макс. за 24 год

$ 0,682126
$ 0,682126

$ 0,731146
$ 0,731146

$ 0,952517
$ 0,952517

$ 0,316266
$ 0,316266

+0,02%

+1,78%

+17,26%

+17,26%

Актуальна ціна Brain (SN90) становить $0,724351. За останні 24 години SN90 торгувався між мінімумом у $ 0,682126 і максимумом у $ 0,731146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN90 становить $ 0,952517, тоді як його історичний мінімум — $ 0,316266.

Що стосується короткострокових результатів, то SN90 змінився на +0,02% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +17,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brain (SN90)

$ 398,16K
$ 398,16K

--
--

$ 398,16K
$ 398,16K

549,68K
549,68K

549 680,0
549 680,0

Поточна ринкова капіталізація Brain — $ 398,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN90 — 549,68K, зі загальною пропозицією 549680.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 398,16K.

Історія ціни Brain (SN90) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brain до USD становила $ +0,01267404.
За останні 30 днів зміна ціни Brain до USD становила $ +0,3948979839.
За останні 60 днів зміна ціни Brain до USD становила $ +0,2047503414.
За останні 90 днів зміна ціни Brain до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01267404+1,78%
30 днів$ +0,3948979839+54,52%
60 днів$ +0,2047503414+28,27%
90 днів$ 0--

Що таке Brain (SN90)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Brain (USD)

Скільки коштуватиме Brain (SN90) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Brain (SN90) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Brain.

Перегляньте прогноз ціни Brain вже зараз!

SN90 до місцевих валют

Токеноміка Brain (SN90)

Розуміння токеноміки Brain (SN90) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN90 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Brain (SN90)

Скільки сьогодні коштує Brain (SN90)?
Актуальна ціна SN90 у USD становить 0,724351 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SN90 до USD?
Поточна ціна SN90 до USD — $ 0,724351. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Brain?
Ринкова капіталізація SN90 — $ 398,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SN90?
Циркуляційна пропозиція SN90 — 549,68K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SN90?
SN90 досяг історичної максимальної ціни у 0,952517 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SN90?
Історична мінімальна ціна SN90 становила 0,316266 USD.
Який обсяг торгівлі SN90?
Актуальний обсяг торгівлі SN90 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SN90 цього року?
SN90 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SN90 для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.