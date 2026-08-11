Сьогоднішня ціна BOT

Поточна ціна BOT (BOT) сьогодні становить $ 9,74, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOT до USD становить $ 9,74 за BOT.

BOT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 067 986, з циркуляційною пропозицією у 7,50M BOT. Протягом останніх 24 годин BOT торгувався між $ 9,72 (мінімум) та $ 9,8 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,99, тоді як історичний мінімум — $ 9,39.

У короткостроковій динаміці BOT змінився на -0,05% за останню годину та на -0,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 452,44K.

Ринкова інформація щодо BOT (BOT)

Ринкова капіталізація $ 73,07M$ 73,07M $ 73,07M Обсяг (за 24 год) $ 452,44K$ 452,44K $ 452,44K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,46B$ 1,46B $ 1,46B Циркуляційне постачання 7,50M 7,50M 7,50M Загальна пропозиція 150 000 000,0 150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BOT — $ 73,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 452,44K. Циркуляційна пропозиція BOT — 7,50M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,46B.