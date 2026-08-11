Сьогоднішня ціна Bombie

Поточна ціна Bombie (BOMB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOMB до USD становить $ 0 за BOMB.

Bombie наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 113, з циркуляційною пропозицією у 9,00B BOMB. Протягом останніх 24 годин BOMB торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0043492, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOMB змінився на -- за останню годину та на -14,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bombie (BOMB)

Ринкова капіталізація $ 95,11K$ 95,11K $ 95,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 105,68K$ 105,68K $ 105,68K Циркуляційне постачання 9,00B 9,00B 9,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bombie — $ 95,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOMB — 9,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 105,68K.