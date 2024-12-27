Ціна Blu ($BLU)
Поточна ціна Blu ($BLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 856.18K USD. Ціна $BLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.26K USD
- зміна ціни Blu протягом дня — -0.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.48%
|30 днів
|$ 0
|-40.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.48%
-1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!
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