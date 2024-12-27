Сьогоднішня ціна Blu ($BLU)

Поточна ціна Blu ($BLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 856.18K USD. Ціна $BLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.26K USD

- зміна ціни Blu протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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