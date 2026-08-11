Сьогоднішня ціна BlockChip

Поточна ціна BlockChip (BCP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCP до USD становить $ 0 за BCP.

BlockChip наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 466 349, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BCP. Протягом останніх 24 годин BCP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00113425, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BCP змінився на -- за останню годину та на -6,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,67.

Ринкова інформація щодо BlockChip (BCP)

Ринкова капіталізація $ 466,35K$ 466,35K $ 466,35K Обсяг (за 24 год) $ 11,67$ 11,67 $ 11,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 466,35K$ 466,35K $ 466,35K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BlockChip — $ 466,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,67. Циркуляційна пропозиція BCP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 466,35K.