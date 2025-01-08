Ціна BLAKE (BLAKE)
Поточна ціна BLAKE (BLAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.99K USD. Ціна BLAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79 USD
- зміна ціни BLAKE протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLAKE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BLAKE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BLAKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLAKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.35%
|30 днів
|$ 0
|-27.77%
|60 днів
|$ 0
|+56.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.35%
+1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WELCOME To TRON, DEGENS. Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences. In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality. With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.
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