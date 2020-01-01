Токеноміка BLAKE (BLAKE)
Інформація BLAKE (BLAKE)
WELCOME To TRON, DEGENS.
Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences.
In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality.
With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.
Токеноміка та аналіз ціни BLAKE (BLAKE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BLAKE (BLAKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка BLAKE (BLAKE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки BLAKE (BLAKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BLAKE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLAKE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLAKE, досліджуйте ціну токена BLAKE в реальному часі!
Прогноз ціни BLAKE
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.