Ціна Based Lambow (LAMBOW)
Поточна ціна Based Lambow (LAMBOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237.98K USD. Ціна LAMBOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based Lambow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.84K USD
- зміна ціни Based Lambow протягом дня — -6.80%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based Lambow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based Lambow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based Lambow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based Lambow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.80%
|30 днів
|$ 0
|-17.44%
|60 днів
|$ 0
|-35.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based Lambow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.00%
-6.80%
-16.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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