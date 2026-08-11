Сьогоднішня ціна Based Chimp

Поточна ціна Based Chimp (CHIMP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHIMP до USD становить $ 0 за CHIMP.

Based Chimp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 212, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CHIMP. Протягом останніх 24 годин CHIMP торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHIMP змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Based Chimp (CHIMP)

Ринкова капіталізація $ 27,21K$ 27,21K $ 27,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,21K$ 27,21K $ 27,21K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Based Chimp — $ 27,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHIMP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,21K.