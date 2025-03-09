Ціна Automatic Treasury Machine (ATM)
Поточна ціна Automatic Treasury Machine (ATM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.45K USD. Ціна ATM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Automatic Treasury Machine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.04K USD
- зміна ціни Automatic Treasury Machine протягом дня — -16.67%
- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Automatic Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Automatic Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Automatic Treasury Machine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Automatic Treasury Machine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Automatic Treasury Machine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.50%
-16.67%
-98.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
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