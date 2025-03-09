Сьогоднішня ціна Automatic Treasury Machine (ATM)

Поточна ціна Automatic Treasury Machine (ATM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.45K USD. Ціна ATM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Automatic Treasury Machine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.04K USD

- зміна ціни Automatic Treasury Machine протягом дня — -16.67%

- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD

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