Токеноміка Automatic Treasury Machine (ATM) Дізнайтеся ключову інформацію про Automatic Treasury Machine (ATM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Automatic Treasury Machine (ATM) ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Офіційний вебсайт: https://atmsolcoin.com/ Купити ATM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Automatic Treasury Machine (ATM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Automatic Treasury Machine (ATM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,22K $ 27,22K $ 27,22K Загальна пропозиція: $ 997,10M $ 997,10M $ 997,10M Циркуляційна пропозиція: $ 997,10M $ 997,10M $ 997,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,22K $ 27,22K $ 27,22K Історичний максимум: $ 0,01458778 $ 0,01458778 $ 0,01458778 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Automatic Treasury Machine (ATM)

Токеноміка Automatic Treasury Machine (ATM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Automatic Treasury Machine (ATM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATM, досліджуйте ціну токена ATM в реальному часі!

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