Сьогоднішня ціна apyUSD

Поточна ціна apyUSD (APYUSD) сьогодні становить $ 1,32, зі зміною 0,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APYUSD до USD становить $ 1,32 за APYUSD.

apyUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 175 323 110, з циркуляційною пропозицією у 133,01M APYUSD. Протягом останніх 24 годин APYUSD торгувався між $ 1,32 (мінімум) та $ 1,34 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4 799,87, тоді як історичний мінімум — $ 0,97356.

У короткостроковій динаміці APYUSD змінився на -0,35% за останню годину та на +3,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 556,51K.

Ринкова інформація щодо apyUSD (APYUSD)

Ринкова капіталізація $ 175,32M$ 175,32M $ 175,32M Обсяг (за 24 год) $ 556,51K$ 556,51K $ 556,51K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 175,32M$ 175,32M $ 175,32M Циркуляційне постачання 133,01M 133,01M 133,01M Загальна пропозиція 133 007 779,4180102 133 007 779,4180102 133 007 779,4180102

Поточна ринкова капіталізація apyUSD — $ 175,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 556,51K. Циркуляційна пропозиція APYUSD — 133,01M, зі загальною пропозицією 133007779.4180102. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 175,32M.