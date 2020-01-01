Токеноміка Agent Zero ($WSB) Дізнайтеся ключову інформацію про Agent Zero ($WSB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Agent Zero ($WSB) Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Офіційний вебсайт: https://www.zerotech.ai/ Купити $WSB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Agent Zero ($WSB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Agent Zero ($WSB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 152,94K $ 152,94K $ 152,94K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 152,94K $ 152,94K $ 152,94K Історичний максимум: $ 0,219728 $ 0,219728 $ 0,219728 Історичний мінімум: $ 0,0031584 $ 0,0031584 $ 0,0031584 Поточна ціна: $ 0,00728304 $ 0,00728304 $ 0,00728304 Дізнайтеся більше про ціну Agent Zero ($WSB)

Токеноміка Agent Zero ($WSB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Agent Zero ($WSB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $WSB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WSB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WSB, досліджуйте ціну токена $WSB в реальному часі!

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