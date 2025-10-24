Актуальна ціна AdZilla сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ADZILLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ADZILLA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AdZilla сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ADZILLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ADZILLA на MEXC вже зараз.

Логотип AdZilla

Ціна AdZilla (ADZILLA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ADZILLA до USD:

$0,00035167
+8,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AdZilla (ADZILLA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:09:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AdZilla (ADZILLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+1,26%

+7,96%

+12,84%

+12,84%

Актуальна ціна AdZilla (ADZILLA) становить --. За останні 24 години ADZILLA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ADZILLA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ADZILLA змінився на +1,26% за останню годину, +7,96% за 24 години та на +12,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AdZilla (ADZILLA)

$ 352,20K
--
$ 352,20K
999,93M
999 931 599,874866
Поточна ринкова капіталізація AdZilla — $ 352,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ADZILLA — 999,93M, зі загальною пропозицією 999931599.874866. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,20K.

Історія ціни AdZilla (ADZILLA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AdZilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AdZilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AdZilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AdZilla до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+7,96%
30 днів$ 0+152,12%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни AdZilla (USD)

Скільки коштуватиме AdZilla (ADZILLA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AdZilla (ADZILLA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AdZilla.

Перегляньте прогноз ціни AdZilla вже зараз!

ADZILLA до місцевих валют

Токеноміка AdZilla (ADZILLA)

Розуміння токеноміки AdZilla (ADZILLA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ADZILLA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AdZilla (ADZILLA)

Скільки сьогодні коштує AdZilla (ADZILLA)?
Актуальна ціна ADZILLA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ADZILLA до USD?
Поточна ціна ADZILLA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AdZilla?
Ринкова капіталізація ADZILLA — $ 352,20K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ADZILLA?
Циркуляційна пропозиція ADZILLA — 999,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ADZILLA?
ADZILLA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ADZILLA?
Історична мінімальна ціна ADZILLA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ADZILLA?
Актуальний обсяг торгівлі ADZILLA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ADZILLA цього року?
ADZILLA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ADZILLA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.