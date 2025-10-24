Інформація щодо ціни AdZilla (ADZILLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,26% Зміна ціни (1 дн.) +7,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,84%

Актуальна ціна AdZilla (ADZILLA) становить --. За останні 24 години ADZILLA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ADZILLA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ADZILLA змінився на +1,26% за останню годину, +7,96% за 24 години та на +12,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AdZilla (ADZILLA)

Ринкова капіталізація $ 352,20K$ 352,20K $ 352,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 352,20K$ 352,20K $ 352,20K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 931 599,874866 999 931 599,874866 999 931 599,874866

Поточна ринкова капіталізація AdZilla — $ 352,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ADZILLA — 999,93M, зі загальною пропозицією 999931599.874866. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,20K.