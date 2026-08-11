Сьогоднішня ціна Accelerando

Поточна ціна Accelerando (ACCELERANDO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACCELERANDO до USD становить $ 0 за ACCELERANDO.

Accelerando наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 007,38, з циркуляційною пропозицією у 978,57M ACCELERANDO. Протягом останніх 24 годин ACCELERANDO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ACCELERANDO змінився на 0,00% за останню годину та на +8,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Accelerando (ACCELERANDO)

Ринкова капіталізація $ 12,01K$ 12,01K $ 12,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,01K$ 12,01K $ 12,01K Циркуляційне постачання 978,57M 978,57M 978,57M Загальна пропозиція 978 565 540,149381 978 565 540,149381 978 565 540,149381

Поточна ринкова капіталізація Accelerando — $ 12,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACCELERANDO — 978,57M, зі загальною пропозицією 978565540.149381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,01K.