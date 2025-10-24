Актуальна ціна Velora сьогодні становить 0.009948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VLR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VLR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Velora сьогодні становить 0.009948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VLR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VLR на MEXC вже зараз.

Логотип Velora

Курс Velora (VLR)

Актуальна ціна 1 VLR до USD:

+0,05%1D
USD
Графік ціни Velora (VLR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:33:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Velora (VLR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,27%

+0,05%

-6,60%

-6,60%

Актуальна ціна Velora (VLR) становить $ 0,009948. За останні 24 години VLR торгувався між мінімумом у $ 0,00987 і максимумом у $ 0,010079, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VLR становить $ 0,06763306123106956, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0098567760124902.

Що стосується короткострокових результатів, то VLR змінився на -0,27% за останню годину, +0,05% за 24 години та на -6,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Velora (VLR)

No.3812

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Velora — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,06K. Циркуляційна пропозиція VLR — 0,00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,90M.

Історія ціни Velora (VLR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Velora за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00000497+0,05%
30 днів$ -0,004322-30,29%
60 днів$ -0,000052-0,52%
90 днів$ -0,000052-0,52%
Зміна ціни Velora сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VLR на $ +0,00000497 (+0,05%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Velora за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,004322 (-30,29%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Velora за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VLR змінився на $ -0,000052 (-0,52%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Velora за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000052 (-0,52%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Velora (VLR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Velora зараз.

Що таке Velora (VLR)

Velora DEX — це кросчейн-протокол, орієнтований на наміри, який обробив понад 125 мільярдів $ в обсязі торгівлі, надаючи блакитним фішкам DeFi, таким як Aave, Morpho та Pendle, безпечний, ефективний та масштабований рівень виконання.

Проєкт Velora доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Velora. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу VLR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Velora у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Velora безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Velora (USD)

Скільки коштуватиме Velora (VLR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Velora (VLR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Velora.

Перегляньте прогноз ціни Velora вже зараз!

Токеноміка Velora (VLR)

Розуміння токеноміки Velora (VLR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VLR зараз!

Як купити Velora (VLR)

Шукаєте як купити Velora? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Velora на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

VLR до місцевих валют

1 Velora (VLR) до VND
261,78162
1 Velora (VLR) до AUD
A$0,01522044
1 Velora (VLR) до GBP
0,007461
1 Velora (VLR) до EUR
0,00855528
1 Velora (VLR) до USD
$0,009948
1 Velora (VLR) до MYR
RM0,04198056
1 Velora (VLR) до TRY
0,4183134
1 Velora (VLR) до JPY
¥1,512096
1 Velora (VLR) до ARS
ARS$14,75954916
1 Velora (VLR) до RUB
0,80986668
1 Velora (VLR) до INR
0,872937
1 Velora (VLR) до IDR
Rp165,79993368
1 Velora (VLR) до PHP
0,58305228
1 Velora (VLR) до EGP
￡E.0,47342532
1 Velora (VLR) до BRL
R$0,05352024
1 Velora (VLR) до CAD
C$0,0139272
1 Velora (VLR) до BDT
1,2156456
1 Velora (VLR) до NGN
14,5225878
1 Velora (VLR) до COP
$38,859375
1 Velora (VLR) до ZAR
R.0,17239884
1 Velora (VLR) до UAH
0,41572692
1 Velora (VLR) до TZS
T.Sh.24,74624688
1 Velora (VLR) до VES
Bs2,108976
1 Velora (VLR) до CLP
$9,410808
1 Velora (VLR) до PKR
Rs2,80851936
1 Velora (VLR) до KZT
5,33968848
1 Velora (VLR) до THB
฿0,32609544
1 Velora (VLR) до TWD
NT$0,3063984
1 Velora (VLR) до AED
د.إ0,03650916
1 Velora (VLR) до CHF
Fr0,00785892
1 Velora (VLR) до HKD
HK$0,07729596
1 Velora (VLR) до AMD
֏3,79546044
1 Velora (VLR) до MAD
.د.م0,09182004
1 Velora (VLR) до MXN
$0,1830432
1 Velora (VLR) до SAR
ريال0,037305
1 Velora (VLR) до ETB
Br1,50224748
1 Velora (VLR) до KES
KSh1,28189928
1 Velora (VLR) до JOD
د.أ0,007053132
1 Velora (VLR) до PLN
0,03621072
1 Velora (VLR) до RON
лв0,04347276
1 Velora (VLR) до SEK
kr0,09341172
1 Velora (VLR) до BGN
лв0,01671264
1 Velora (VLR) до HUF
Ft3,34382124
1 Velora (VLR) до CZK
0,20831112
1 Velora (VLR) до KWD
د.ك0,003044088
1 Velora (VLR) до ILS
0,03272892
1 Velora (VLR) до BOB
Bs0,06854172
1 Velora (VLR) до AZN
0,0169116
1 Velora (VLR) до TJS
SM0,09182004
1 Velora (VLR) до GEL
0,02695908
1 Velora (VLR) до AOA
Kz9,10152468
1 Velora (VLR) до BHD
.د.ب0,003740448
1 Velora (VLR) до BMD
$0,009948
1 Velora (VLR) до DKK
kr0,06396564
1 Velora (VLR) до HNL
L0,26053812
1 Velora (VLR) до MUR
0,45283296
1 Velora (VLR) до NAD
$0,17229936
1 Velora (VLR) до NOK
kr0,09928104
1 Velora (VLR) до NZD
$0,01721004
1 Velora (VLR) до PAB
B/.0,009948
1 Velora (VLR) до PGK
K0,04188108
1 Velora (VLR) до QAR
ر.ق0,03611124
1 Velora (VLR) до RSD
дин.1,00405164
1 Velora (VLR) до UZS
soʻm119,85539412
1 Velora (VLR) до ALL
L0,8276736
1 Velora (VLR) до ANG
ƒ0,01780692
1 Velora (VLR) до AWG
ƒ0,0179064
1 Velora (VLR) до BBD
$0,019896
1 Velora (VLR) до BAM
KM0,01671264
1 Velora (VLR) до BIF
Fr29,257068
1 Velora (VLR) до BND
$0,01283292
1 Velora (VLR) до BSD
$0,009948
1 Velora (VLR) до JMD
$1,5921774
1 Velora (VLR) до KHR
39,95176488
1 Velora (VLR) до KMF
Fr4,217952
1 Velora (VLR) до LAK
216,26086524
1 Velora (VLR) до LKR
රු3,01086168
1 Velora (VLR) до MDL
L0,16832016
1 Velora (VLR) до MGA
Ar44,41065744
1 Velora (VLR) до MOP
P0,07938504
1 Velora (VLR) до MVR
0,1522044
1 Velora (VLR) до MWK
MK17,2110348
1 Velora (VLR) до MZN
MT0,63577668
1 Velora (VLR) до NPR
रु1,39441116
1 Velora (VLR) до PYG
70,053816
1 Velora (VLR) до RWF
Fr14,414652
1 Velora (VLR) до SBD
$0,08177256
1 Velora (VLR) до SCR
0,13738188
1 Velora (VLR) до SRD
$0,39483612
1 Velora (VLR) до SVC
$0,08674656
1 Velora (VLR) до SZL
L0,17219988
1 Velora (VLR) до TMT
m0,034818
1 Velora (VLR) до TND
د.ت0,02914764
1 Velora (VLR) до TTD
$0,06724848
1 Velora (VLR) до UGX
Sh34,658832
1 Velora (VLR) до XAF
Fr5,610672
1 Velora (VLR) до XCD
$0,0268596
1 Velora (VLR) до XOF
Fr5,610672
1 Velora (VLR) до XPF
Fr1,014696
1 Velora (VLR) до BWP
P0,13300476
1 Velora (VLR) до BZD
$0,019896
1 Velora (VLR) до CVE
$0,9440652
1 Velora (VLR) до DJF
Fr1,760796
1 Velora (VLR) до DOP
$0,63348864
1 Velora (VLR) до DZD
د.ج1,29801504
1 Velora (VLR) до FJD
$0,02278092
1 Velora (VLR) до GNF
Fr85,75176
1 Velora (VLR) до GTQ
Q0,07600272
1 Velora (VLR) до GYD
$2,07545124
1 Velora (VLR) до ISK
kr1,213656

Ресурс Velora

Щоб дізнатися більше про Velora, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVelora
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Velora

Скільки сьогодні коштує Velora (VLR)?
Актуальна ціна VLR у USD становить 0,009948 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VLR до USD?
Поточна ціна VLR до USD — $ 0,009948. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Velora?
Ринкова капіталізація VLR — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VLR?
Циркуляційна пропозиція VLR — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VLR?
VLR досяг історичної максимальної ціни у 0,06763306123106956 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VLR?
Історична мінімальна ціна VLR становила 0,0098567760124902 USD.
Який обсяг торгівлі VLR?
Актуальний обсяг торгівлі VLR за 24 години — $ 60,06K USD.
Чи підніметься ціна VLR цього року?
VLR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VLR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:33:26 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

