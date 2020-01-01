Токеноміка Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Strawberry AI — це просунута криптоорієнтована пошукова система на основі ШІ. За стандартом вона є мультимодальною і примітивною по відношенню до штучного загального інтелекту (AGI). Офіційний вебсайт: https://usestrawberry.ai Whitepaper: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Купити STRAWBERRYAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Strawberry AI (STRAWBERRYAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Історичний максимум: $ 0,5928 $ 0,5928 $ 0,5928 Історичний мінімум: $ 0,000053408383833725 $ 0,000053408383833725 $ 0,000053408383833725 Поточна ціна: $ 0,03046 $ 0,03046 $ 0,03046 Дізнайтеся більше про ціну Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Токеноміка Strawberry AI (STRAWBERRYAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Strawberry AI (STRAWBERRYAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STRAWBERRYAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STRAWBERRYAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STRAWBERRYAI, досліджуйте ціну токена STRAWBERRYAI в реальному часі!

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