Токеноміка B (B) Дізнайтеся ключову інформацію про B (B), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація B (B) Талісман BSC символізує побудову: літера B означає — Build (будувати), BNB та Binance. Офіційний вебсайт: https://buildon.online/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x6bdcce4a559076e37755a78ce0c06214e59e4444 Купити B зараз!

Токеноміка та аналіз ціни B (B) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена B (B), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 354,41M $ 354,41M $ 354,41M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 Історичний мінімум: $ 0,001494456258922425 $ 0,001494456258922425 $ 0,001494456258922425 Поточна ціна: $ 0,35441 $ 0,35441 $ 0,35441 Дізнайтеся більше про ціну B (B)

Токеноміка B (B): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки B (B) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів B, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів B, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку B, досліджуйте ціну токена B в реальному часі!

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