Токеноміка BIO Protocol (BIO) Дізнайтеся ключову інформацію про BIO Protocol (BIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BIO Protocol (BIO) BIO Protocol — це новий фінансовий рівень для децентралізованої науки, спрямований на прискорення потоку капіталу та таланту в ончейн-науку. Офіційний вебсайт: https://bio.xyz Whitepaper: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Купити BIO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BIO Protocol (BIO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BIO Protocol (BIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 77,75M $ 77,75M $ 77,75M Загальна пропозиція: $ 3,32B $ 3,32B $ 3,32B Циркуляційна пропозиція: $ 1,56B $ 1,56B $ 1,56B FDV (повністю розведена вартість): $ 165,24M $ 165,24M $ 165,24M Історичний максимум: $ 1,0501 $ 1,0501 $ 1,0501 Історичний мінімум: $ 0,04074391154989823 $ 0,04074391154989823 $ 0,04074391154989823 Поточна ціна: $ 0,04977 $ 0,04977 $ 0,04977 Дізнайтеся більше про ціну BIO Protocol (BIO)

Токеноміка BIO Protocol (BIO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BIO Protocol (BIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIO, досліджуйте ціну токена BIO в реальному часі!

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