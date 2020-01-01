Токеноміка Polygon Ecosystem (POL) Дізнайтеся ключову інформацію про Polygon Ecosystem (POL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Polygon Ecosystem (POL) POL - це токен нового покоління, який може забезпечити роботу величезної екосистеми L2-ланцюжків на основі ZK. Це можливо завдяки власному протоколу ре-стейкінгу, який дозволяє власникам POL підтверджувати декілька ланцюжків і виконувати декілька ролей в кожному з них, перетворюючи POL на гіперпродуктивний токен. Офіційний вебсайт: https://polygon.technology/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Купити POL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Polygon Ecosystem (POL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Polygon Ecosystem (POL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,84B $ 1,84B $ 1,84B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 10,46B $ 10,46B $ 10,46B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,2911 $ 1,2911 $ 1,2911 Історичний мінімум: $ 0,15331252511554322 $ 0,15331252511554322 $ 0,15331252511554322 Поточна ціна: $ 0,1761 $ 0,1761 $ 0,1761 Дізнайтеся більше про ціну Polygon Ecosystem (POL)

Токеноміка Polygon Ecosystem (POL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Polygon Ecosystem (POL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POL, досліджуйте ціну токена POL в реальному часі!

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