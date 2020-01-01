Токеноміка Core DAO (CORE) Дізнайтеся ключову інформацію про Core DAO (CORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Core DAO (CORE) Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Офіційний вебсайт: https://www.coredao.org/ Whitepaper: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Оглядач блокчейну: https://scan.coredao.org/ Купити CORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Core DAO (CORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Core DAO (CORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 494,30M $ 494,30M $ 494,30M Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B Історичний максимум: $ 30,003 $ 30,003 $ 30,003 Історичний мінімум: $ 0,34324412364907425 $ 0,34324412364907425 $ 0,34324412364907425 Поточна ціна: $ 0,492 $ 0,492 $ 0,492 Дізнайтеся більше про ціну Core DAO (CORE)

Токеноміка Core DAO (CORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Core DAO (CORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CORE, досліджуйте ціну токена CORE в реальному часі!

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