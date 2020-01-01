Токеноміка Story (IP)
Інформація Story (IP)
Story Network — це спеціально створений блокчейн рівня 1, який поєднує найкраще від EVM і Cosmos SDK. Він на 100% сумісний з EVM разом із глибокою оптимізацією рівня виконання. Це підтримує графові структури даних, спеціально створені для швидкої та економічної обробки складних структур даних, таких як IP. Це досягається за допомогою: використання попередньо скомпільованих примітивів для проходження складних структур даних, таких як IP-графіки, за лічені секунди за мінімальних витрат; високопродуктивного консенсусного рівня, що забезпечує швидку завершеність і дешеві транзакції. Протокол «Proof-of-Creativity» від Story — це протокол смартконтракту, який вбудовано в Story Network і дозволяє будь-якому автору підключати IP до Story. Творці можуть зареєструвати свою IP-адресу як «IP-активи» в протоколі. IP-активи (IPA) — це основні програмовані метадані IP-протоколу.
Токеноміка та аналіз ціни Story (IP)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Story (IP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Story (IP): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Story (IP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів IP, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IP, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку IP, досліджуйте ціну токена IP в реальному часі!
Як купити IP
Зацікавлені в додаванні Story (IP) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі IP, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни Story (IP)
Аналіз історії ціни IP допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни IP
Хочете знати, куди рухається IP? Наша сторінка прогнозу ціни IP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.