Сьогоднішня ціна HOSICOOLD

Поточна ціна HOSICOOLD (HOSICOOLD) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOSICOOLD до UAH становить -- за HOSICOOLD.

HOSICOOLD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HOSICOOLD. Протягом останніх 24 годин HOSICOOLD торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці HOSICOOLD змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HOSICOOLD (HOSICOOLD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація HOSICOOLD — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOSICOOLD — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.