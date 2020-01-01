Токеноміка NodeAI (GPU) Дізнайтеся ключову інформацію про NodeAI (GPU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NodeAI (GPU) Node AI — це інноваційна децентралізована платформа, розроблена для оптимізації доступу до GPU та ресурсів ШІ. Наша платформа дає користувачам можливість брати участь, робити внесок та отримувати переваги від сфери штучного інтелекту, що швидко розвивається. Офіційний вебсайт: https://nodes.ai Whitepaper: https://docs.nodes.ai/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 Купити GPU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NodeAI (GPU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NodeAI (GPU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,91M $ 28,91M $ 28,91M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 98,07M $ 98,07M $ 98,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,48M $ 29,48M $ 29,48M Історичний максимум: $ 2,4594 $ 2,4594 $ 2,4594 Історичний мінімум: $ 0,022616526503786424 $ 0,022616526503786424 $ 0,022616526503786424 Поточна ціна: $ 0,2948 $ 0,2948 $ 0,2948 Дізнайтеся більше про ціну NodeAI (GPU)

Токеноміка NodeAI (GPU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NodeAI (GPU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GPU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GPU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GPU, досліджуйте ціну токена GPU в реальному часі!

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