Як використовувати фундаментальний аналіз у ф'ючерсній торгівлі: 5 ключових індикаторів для побудови прибуткової стратегії

Торгівля ф'ючерсами суттєво відрізняється від спотової торгівлі тим, що вона пропонує високе кредитне плече, високий ризик і високий потенційний дохід. Це робить її популярним вибором серед досвідчених трейдерів. Однак вищий бар'єр входу та більший ризик зазнати збитків означають, що багато учасників не отримують прибутку. Щоб ефективно орієнтуватися в цій сфері, важливо ретельно розуміти базовий актив і застосовувати фундаментальний аналіз, задля мінімізації ризику збитків та збільшення потенціалу прибутку.





На ринку криптовалют високе кредитне плече та волатильність ф'ючерсної торгівлі продовжують приваблювати велику кількість інвесторів. Однак висока прибутковість часто пов'язана з високими ризиками. Покладання виключно на технічні сигнали, такі як свічкові моделі або ковзні середні, часто не дозволяє досягти стабільної прибутковості. Аби мати реальний шанс на покращення свого коефіцієнта виграшу, розуміння фундаментальних характеристик базового активу є критично важливим.





У цій статті ми розглянемо п'ять ключових показників фундаментального аналізу та те, як включити їх у вашу стратегію торгівлі ф'ючерсами, забезпечуючи основу для довгострокового, обґрунтованого прийняття рішень.









Фундаментальний аналіз у контексті ф'ючерсної торгівлі означає оцінку внутрішньої вартості та потенціалу зростання криптоактиву шляхом вивчення основних даних проєкту та ончейн показників. Цей тип аналізу допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо того, коли відкривати позиції. Спільні елементи включають ончейн-показники та дані, пов'язані з токенами.





На відміну від технічного аналізу, який зосереджений на короткострокових цінових рухах, фундаментальний аналіз зосереджений на довгостроковій вартості та стійкості. Він особливо корисний для побудови та управління середньостроковими та довгостроковими позиціями. Виявляючи недооцінені або переоцінені активи за допомогою фундаментального аналізу, трейдери можуть краще розраховувати час для лонг або шорт позицій та підвищувати загальну ефективність своєї стратегії.













Багато трейдерів ф'ючерсами значною мірою покладаються на технічний аналіз, зокрема на свічкові моделі та співвідношення обсягів і цін, щоб визначити наявність торгової можливості. Хоча технічні інструменти є широко поширеними, вони не гарантують точності та часто можуть давати хибні сигнали. По суті, технічний аналіз базується на історичних цінових рухах і виявляє повторювані шаблони або тренди з високою ймовірністю повторення. Проте саме тому цей інструмент надає інформацію із запізненням — трейдери часто реагують уже після формування тренду.









Технічний аналіз має свої обмеження й не завжди забезпечує надійні сигнали. Фундаментальний аналіз допомагає компенсувати ці недоліки, пропонуючи більш комплексний, довгостроковий і заснований на даних підхід. Він охоплює широкий спектр ринкових чинників, на кшталт ончейн-індикаторів та даних про токени, щоб сформувати краще уявлення про ринок.









Водночас варто пам'ятати, що сильні фундаментальні показники не завжди означають миттєве зростання ціни. Так само слабкі показники не обов'язково свідчать про стрімке падіння. Це пов'язано з тим, що фундаментальний аналіз найкраще підходить для виявлення довгострокової вартості та визначення тренду. Для встановлення моменту входу в угоду та точного таймінгу на коротких відрізках часу рекомендується поєднувати фундаментальний і технічний аналіз.













Наступні п'ять показників можна використовувати для проведення фундаментального аналізу у ф'ючерсній торгівлі:









Кількість активних адрес відображає рівень користувацької активності в мережі блокчейну та дає уявлення про залученість користувачів у проєкт. Стабільне зростання активних адрес із часом вказує на розвиток екосистеми. Якщо в цей період ціна токена залишається відносно низькою, це може бути сигналом для утримання активу або відкриття лонг позицій. Навпаки, зниження кількості активних адрес свідчить про зменшення користувацької активності й може бути приводом для скорочення експозиції або відкриття шорт позицій. Дані щодо активних адрес зазвичай можна відстежити за допомогою блокчейн-оглядачів, таких як Etherscan





Практичні поради:

Звертайте увагу на стабільну висхідну динаміку.

Поєднуйте з ціновими трендами, щоб виявляти потенційні «цінні можливості».









Примітка: цей індикатор застосовується лише до криптовалют на основі Proof-of-Work (PoW), таких як Bitcoin Ethereum (до переходу на PoS), Bitcoin Cash тощо. У PoW-мережах майнери підтверджують транзакції й гарантують безпеку мережі, розв'язуючи складні математичні задачі за допомогою високопродуктивного обладнання. Хешрейт відображає загальну обчислювальну потужність, що використовується для обробки транзакцій і захисту мережі.





Загалом хешрейт позитивно корелює з довгостроковою вартістю криптовалюти. Зростання хешрейту вказує на те, що майнери вірять у проєкт і готові вкладати довгостроковий капітал у підтримку його інфраструктури. Це може свідчити про недооціненість токена та створювати потенціал для лонг позицій. Навпаки, зниження хешрейту свідчить про відтік майнерів, що може сигналізувати про переоціненість активу й формувати можливість для шорт позицій.





Зростання хешрейту: свідчить про впевненість майнерів та ресурси для інвестицій — бичачий сигнал.

Зниження хешрейту: може свідчити про втрату довіри — потенційний тиск на зниження ціни.

Практична порада: для ф'ючерсної торгівлі з PoW-активами використовуйте тренди хешрейту для прогнозування загального ринкового напрямку.





Дані про хешрейт Bitcoin з Bitinfocharts









TVL (Total Value Locked, загальна заблокована вартість) — це ключовий індикатор для оцінки здатності DeFi-проєкту залучати капітал. Він відображає загальну вартість криптовалют, що були депоновані або заблоковані в межах DeFi-платформи. Вищий показник TVL свідчить про довіру користувачів до проєкту та їхню готовність заблокувати активи на платформі, що відображає її надійність та ринкову репутацію. Актуальні дані про TVL можна отримати на платформах на кшталт — це ключовий індикатор для оцінки здатності DeFi-проєкту залучати капітал. Він відображає загальну вартість криптовалют, що були депоновані або заблоковані в межах DeFi-платформи. Вищий показник TVL свідчить про довіру користувачів до проєкту та їхню готовність заблокувати активи на платформі, що відображає її надійність та ринкову репутацію. Актуальні дані про TVL можна отримати на платформах на кшталт DeFiLlama





Зростання TVL → зростання довіри ринку; можливість для відкриття лонг позицій.

Зниження TVL → відплив капіталу; потенційна можливість для відкриття шорт позицій.









Ці два показники разом показують як поточну, так і потенційну майбутню оцінку проєкту:





Ринкова капіталізація = циркуляційна пропозиція × поточна ціна

FDV (Fully Diluted Valuation, повністю розведена вартість) = максимально можлива пропозиція токенів × поточна ціна





Якщо FDV значно перевищує поточну ринкову капіталізацію, це свідчить про те, що велика кількість токенів ще не розблокована. Після їхнього виходу в обіг може виникнути тиск на продаж. Це особливо важливо при оцінці потенціалу для шортпозицій у нових токенах.





Приклад: коли протокол Curve запустив токен CRV, його ціна сягнула 15–20 $, що підняло FDV до понад 50 млрд $ — більше, ніж у Ethereum на той момент. Така оцінка була явно завищеною, і ринок швидко скоригувався. У цьому випадку логічним кроком було б відкриття шорт позиції. Навпаки, низька оцінка порівняно з фундаментальними показниками проєкту може вказувати на лонгможливість, якщо токен недооцінений.









За інших рівних фундаментальних показників пропозиція токенів може суттєво впливати на ціну активу. Ключовими індикаторами є максимальна пропозиція та циркуляційна пропозиція, при цьому остання є особливо важливою.





У ф'ючерсній торгівлі циркуляційна пропозиція слугує теоретичною основою для довгострокового позиціонування. Токени з обмеженою циркуляційною пропозицією та концентрованим володінням мають вищий потенціал зростання, що робить їх більш придатними для відкриття лонг позицій. Натомість токени з великою циркуляційною пропозицією та широким розподілом активів можуть стикатися з опором до зростання ціни, тому більше підходять для шорт позицій.









Ф'ючерсна торгівля на MEXC дозволяє користувачам використовувати кредитне плече для спекуляцій на зміні ціни криптовалют, відкриваючи лонг (купівля) або шорт (продаж) позиції залежно від ринкових трендів. Порівняно зі спотовою торгівлею, ф'ючерси пропонують перевагу двосторонньої торгівлі, підвищеної прибутковості та більшої стратегічної гнучкості.





MEXC пропонує повний набір ф'ючерсних продуктів, які охоплюють основні криптовалюти та нові трендові токени. Платформа підтримує як безстрокові ф'ючерси USDT-M, так і ф'ючерси Coin-M, забезпечуючи надійний та стабільний торговельний досвід. Вона пропонує низьке прослизання, високу ліквідність і виконання угод у режимі реального часу, а також повний набір професійних інструментів: TP/SL, трейлінг-стоп, виписки щодо ф'ючерсного PNL, аналітику ставки фінансування тощо — усе це дозволяє точно керувати ризиком і відстежувати результати.





Почати торгувати ф'ючерсами на MEXC можна всього за три прості кроки. Наприклад, для BTC:





1) Увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний сайт

2) Введіть «BTC» у пошуку та виберіть ф'ючерсну торгову пару BTC.

3) Виберіть тип ордера, вкажіть кількість і ціну та виконайте угоду.





Сторінка ф'ючерсної торгівлі MEXC має всі функції, підтримуючи різні типи ордерів: лімітні, маркет, стоп-ордери. Трейдери також можуть у будь-який момент відстежувати зміни свого капіталу через функцію «Виписка з ф'ючерсного рахунку», маючи змогу переглядати PNL та детальний розрахунок комісій для кожної транзакції.









На надволатильному та динамічному ринку ф'ючерсів трейдери, які досягають довгострокового успіху, рідко покладаються на удачу: їхні рішення ґрунтуються на аналітиці, підкріпленій даними. Фундаментальний аналіз виступає критично важливим інструментом у формуванні такого стратегічного мислення. Аналізуючи п'ять основних індикаторів: кількість активних адрес, хешрейт, TVL, ринкову капіталізацію проти FDV та токеноміку, трейдери мають змогу виявити справжні рушійні сили ринку та впевнено формувати середньо- й довгострокові стратегії.





Ціна може обманювати в короткостроковій перспективі, а фундаментальні показники — рідко. Опановуючи фундаментальний аналіз, ви виходите за межі сліпого наслідування натовпу та стаєте трейдером ф'ючерсів, який діє логічно, стратегічно та з орієнтацією на довгострокову перспективу.







