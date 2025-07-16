Як запобігти ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами









У ф'ючерсній торгівлі, коли значні коливання ринку призводять до того, що маржа на вашому ф'ючерсному рахунку падає нижче необхідного рівня маржі, ваша позиція повинна бути примусово закрита. Це і є примусова ліквідація, яку зазвичай називають "ліквідація".





Щоб дізнатися більше про ліквідацію, зверніться до статті " Що таке примусова ліквідація ".









Основною причиною ліквідації є те, що коливання ринкової ціни перевищують очікування трейдера, через що його позиції не можуть підтримувати необхідний рівень маржі. Основними причинами ліквідації є:









Ф'ючерсна торгівля характеризується високою прибутковістю та високими ризиками. Коли трейдери прагнуть отримати прибуток, використовуючи зависоке кредитне плече або великі позиції, їхній коефіцієнт маржі стає занадто низьким. Це зменшує їхню здатність протистояти коливанням ринкових цін, тим самим збільшуючи ризик ліквідації.









Багато трейдерів вважають за краще самостійно стежити за ринком і вирішувати, чи закривати позиції на основі змін ринку, а не встановлювати ордер SL. Деякі трейдери просто не мають звички встановлювати ордер SL. Така звичка може легко призвести до ліквідації, коли є значні коливання ринку.









Ринкові тенденції часто непередбачувані, і ніхто не може точно знати майбутні зміни цін. Деякі трейдери під впливом короткострокових ринкових тенденцій можуть вважати, що ці тенденції триватимуть і таким чином збільшать свої позиції, або вони можуть передбачити розворот. Ці стратегії, засновані на особистих переконаннях, можуть посилити початкові збитки та зрештою призвести до ліквідації.









Перш ніж розпочати ф'ючерсну торгівлю, дуже важливо встановити реалістичні інвестиційні очікування та реалізувати стратегії управління ризиками через високу волатильність ф'ючерсної торгівлі. Таким чином, навіть за наявності значних коливань ринку, ваші збитки можна контролювати.





Якщо ви новачок у торгівлі ф'ючерсами, ви можете почати з ф'ючерсного демо-трейдингу або копі-трейдингу . Це допоможе вам поступово вивчити техніку торгівлі, перш ніж почати реальну торгівлю.









Не існує універсального коефіцієнта кредитного плеча. Він залежить від балансу на вашому рахунку та толерантності до ризику. Трейдерам-початківцям не рекомендується встановлювати занадто високий коефіцієнт кредитного плеча. Зменшення кредитного плеча може ефективно знизити ризик ліквідації.









Торгуючи ф'ючерсами необхідно встановлювати SL під час відкриття позицій або для вже відкритих угод. Таким чином, у разі коливань, ваші збитки можна зменшити до прийнятного рівня, ефективно запобігаючи ліквідації.









Навчіться розумно розподіляти капітал, переконавшись, що жоден актив у вашому інвестиційному портфелі не перевищує певний відсоток від загальних коштів. Таким чином, диверсифікація розподілу капіталу може ефективно зменшити ризики.



