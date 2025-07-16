1. Що таке ліквідація? У ф'ючерсній торгівлі, коли значні коливання ринку призводять до того, що маржа на вашому ф'ючерсному рахунку падає нижче необхідного рівня маржі, ваша позиція повинна бути прим1. Що таке ліквідація? У ф'ючерсній торгівлі, коли значні коливання ринку призводять до того, що маржа на вашому ф'ючерсному рахунку падає нижче необхідного рівня маржі, ваша позиція повинна бути прим
Як запобігти ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами

16 липня 2025MEXC
1. Що таке ліквідація?


У ф'ючерсній торгівлі, коли значні коливання ринку призводять до того, що маржа на вашому ф'ючерсному рахунку падає нижче необхідного рівня маржі, ваша позиція повинна бути примусово закрита. Це і є примусова ліквідація, яку зазвичай називають "ліквідація".

Щоб дізнатися більше про ліквідацію, зверніться до статті "Що таке примусова ліквідація".

2. Чому відбувається ліквідація?


Основною причиною ліквідації є те, що коливання ринкової ціни перевищують очікування трейдера, через що його позиції не можуть підтримувати необхідний рівень маржі. Основними причинами ліквідації є:

2.1 Високе кредитне плече або розширення позицій


Ф'ючерсна торгівля характеризується високою прибутковістю та високими ризиками. Коли трейдери прагнуть отримати прибуток, використовуючи зависоке кредитне плече або великі позиції, їхній коефіцієнт маржі стає занадто низьким. Це зменшує їхню здатність протистояти коливанням ринкових цін, тим самим збільшуючи ризик ліквідації.

2.2 Відмова від налаштування ордерів стоп-лос


Багато трейдерів вважають за краще самостійно стежити за ринком і вирішувати, чи закривати позиції на основі змін ринку, а не встановлювати ордер SL. Деякі трейдери просто не мають звички встановлювати ордер SL. Така звичка може легко призвести до ліквідації, коли є значні коливання ринку.

2.3 Помилкова стратегія


Ринкові тенденції часто непередбачувані, і ніхто не може точно знати майбутні зміни цін. Деякі трейдери під впливом короткострокових ринкових тенденцій можуть вважати, що ці тенденції триватимуть і таким чином збільшать свої позиції, або вони можуть передбачити розворот. Ці стратегії, засновані на особистих переконаннях, можуть посилити початкові збитки та зрештою призвести до ліквідації.

3. Як уникнути ліквідації


Перш ніж розпочати ф'ючерсну торгівлю, дуже важливо встановити реалістичні інвестиційні очікування та реалізувати стратегії управління ризиками через високу волатильність ф'ючерсної торгівлі. Таким чином, навіть за наявності значних коливань ринку, ваші збитки можна контролювати.

Якщо ви новачок у торгівлі ф'ючерсами, ви можете почати з ф'ючерсного демо-трейдингу або копі-трейдингу. Це допоможе вам поступово вивчити техніку торгівлі, перш ніж почати реальну торгівлю.

3.1 Керування кредитним плечем


Не існує універсального коефіцієнта кредитного плеча. Він залежить від балансу на вашому рахунку та толерантності до ризику. Трейдерам-початківцям не рекомендується встановлювати занадто високий коефіцієнт кредитного плеча. Зменшення кредитного плеча може ефективно знизити ризик ліквідації.

3.2 Налаштування стоп-лосу


Торгуючи ф'ючерсами необхідно встановлювати SL під час відкриття позицій або для вже відкритих угод. Таким чином, у разі коливань, ваші збитки можна зменшити до прийнятного рівня, ефективно запобігаючи ліквідації.

3.3 Належний розподіл капіталу


Навчіться розумно розподіляти капітал, переконавшись, що жоден актив у вашому інвестиційному портфелі не перевищує певний відсоток від загальних коштів. Таким чином, диверсифікація розподілу капіталу може ефективно зменшити ризики.

Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


