Розширені стратегії для торгівлі ф'ючерсами на MEXC: тейк-профіт для фіксації прибутку





У торгівлі ф'ючерсами успішне відкриття позиції — це лише половина справи. Ключ до успіху угоди полягає в її ефективному закритті, перетворенні плаваючого прибутку на реалізований. Багато надто завзятих трейдерів пропускають оптимальний момент виходу, що призводить до втрати прибутку або навіть перетворення прибуткових угод на збиткові. Щоб допомогти трейдерам подолати свої слабкості та дотримуватися суворої торгової дисципліни, MEXC надає різноманітний набір потужних інструментів для фіксації прибутку (тейк-профіту). У цій статті ми надамо комплексний аналіз цих інструментів, стратегій, що лежать в їх основі, та способів їх використання, що допоможе трейдерам отримувати точний прибуток на MEXC та максимально використовувати кожну можливість.









У ф'ючерсній торгівлі тейк-профіт (TP) означає встановлення цільової ціни у ф'ючерсній позиції. Коли ринкова ціна досягає або перевищує цю ціль, угода автоматично виконується, щоб закрити позицію і зафіксувати прибуток. У цьому випадку інвестор проактивно вирішує вийти з угоди після досягнення очікуваного прибутку, уникаючи втрачених можливостей для отримання прибутку і захищаючи свої доходи.

















Встановіть фіксовану суму як точку тейк-профіту. Як тільки ваша угода досягне очікуваного прибутку, ви можете автоматично вийти з угоди, щоб захистити накопичені прибутки.









Встановіть відсоток тейк-профіту. Як тільки ваша угода досягне зазначеного відсотка прибутку, вона буде закрита для реалізації прибутку.









Використовуйте технічні індикатори для визначення точок тейк-профіту. Наприклад, ви можете використовувати ковзні середні, RSI (індекс відносної сили), MACD (конвергенція і дивергенція ковзних середніх) та інші індикатори для визначення оптимальної точки виходу.









Розділіть точки тейк-профіту на кілька етапів і поступово підвищуйте цілі. Такий підхід допомагає максимізувати прибуток, коли ринкова тенденція продовжує розвиватися сприятливо.













Виконує ордер на основі найкращої ціни попиту/пропозиції (BBO) контрагента, причому пріоритет надається виконанням в межах 30 цінових рівнів від цієї базової ціни. Будь-яка невиконана частина ордера автоматично перетворюється на лімітний ордер за останньою узгодженою ціною.









Встановіть ціну (ринкову або останню ціну) та кількість (25%, 50%, 75% або 100%).









Скасовує всі лімітні ордери та закриває всі позиції за ринковою ціною. (Виконання може не бути гарантоване на 100% через ринкові умови).





Порада: використання ринкової ціни для Закрити лонг / Закрити шорт також дозволяє проактивно фіксувати тейк-профіт.









Лімітні ордери для Закрити лонг / Закрити шорт можуть бути виконані тільки за останньою ціною або кращою (тобто в умовах, що приносять прибуток).





Як показано нижче: після розміщення лімітного ордера тип ордера буде «Лімітний ордер», і він буде виконаний тільки за останньою ціною або більш вигідною ціною.

















Ви можете точно встановити тригерну ціну, ціну та кількість (з регульованими коефіцієнтами).





Лімітний ордер Закрити лонг / Закрити шорт може бути виконаний за останньою ціною або кращою ціною (з прибутком), а також за гіршою ціною (зі збитками).





Як показано на малюнку нижче: під час відкриття лонг позиції BTCUSDT використання тригерного ордера дозволяє встановити ордери на закриття в обох напрямках. Тому, коли середня ціна виконання нижча за ціну входу, ордер все одно може бути активований для виконання заздалегідь встановленого стоп-лосу.













Трейлінг-стоп ордер дозволяє точно встановити відхилення трейлінгу (за коефіцієнтом або ціновою відстанню) та кількість (з регульованими коефіцієнтами).





Трейлінг-стоп Закрити лонг / Закрити шорт може бути виконаний тільки за менш вигідною ціною, ніж остання ціна (тобто при збитку).





Тому після відкриття позиції трейлінг-стоп ордер для закриття не може бути використаний для досягнення тейк-профіту.





Як показано на малюнку нижче: під час відкриття лонг позиції BTCUSDT використання трейлінг-стоп ордера призведе до закриття наявної позиції приблизно на 5% менш вигідною, ніж остання ціна.













Подібно до лімітного ордера: ордер тільки розміщення Закрити лонг / Закрити шорт може бути виконаний тільки за останньою ціною або за вигіднішою ціною (тобто з прибутком).





Як показано на малюнку нижче: після відкриття ордера тільки розміщення, він буде класифікований як лімітний ордер і буде виконаний тільки за останньою ціною або за вигіднішою ціною.













Функцію TP/SL можна встановити до відкриття позиції або редагувати після її відкриття. Детальнішу інформацію можна знайти в статті: « Налаштування тейк-профіт і стоп-лоc при торгівлі ф'ючерсами ».













Прибуток, який ви бачите під час утримання позиції, є нереалізованим і коливається відповідно до рухів ринку. Тільки після закриття позиції цей прибуток буде зарахований на ваш рахунок як реалізований прибуток. Тейк-профіт — це механізм, який забезпечує плавний перехід від нереалізованого до реалізованого прибутку.









Торгуючи, найважчими супротивниками часто є жадібність і страх. Чіткий план тейк-профіту допоможе вам зберігати спокій під час ринкової ейфорії та уникнути втрати найкращого моменту для виходу, чекаючи ще трохи. Це є основою для побудови дисциплінованої торгової системи та досягнення стабільної довгострокової прибутковості.









Функція тейк-профіту в торгівлі ф'ючерсами є надзвичайно важливою для інвесторів, оскільки вона дозволяє ефективно управляти ризиками, захищає кошти та допомагає фіксувати прибуток в умовах ринкових змін. Встановивши чіткі цілі тейк-профіту, інвестори можуть контролювати свої угоди та приймати своєчасні рішення, що в кінцевому підсумку підвищує їхні шанси на успіх у торгівлі.









