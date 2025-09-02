Ви коли-небудь стикалися з таким? Ви правильно передбачили напрямок ринку у ф'ючерсній угоді, але ваш прибуток постійно зменшувався або баланс загадково скорочувався? Винуватцем цього може бути те, щоВи коли-небудь стикалися з таким? Ви правильно передбачили напрямок ринку у ф'ючерсній угоді, але ваш прибуток постійно зменшувався або баланс загадково скорочувався? Винуватцем цього може бути те, що
Розуміння ставок фінансування на MEXC: прощавайте, приховані витрати у ф'ючерсній торгівлі

2 вересня 2025MEXC
0m
#Ф'ючерси#Технічний аналіз#Новачки#Базові концепції#Просунутий
Ви коли-небудь стикалися з таким? Ви правильно передбачили напрямок ринку у ф'ючерсній угоді, але ваш прибуток постійно зменшувався або баланс загадково скорочувався? Винуватцем цього може бути те, що більшість новачків просто ігнорують — ставка фінансування.


У ф'ючерсній торгівлі безстроковими контрактами на MEXC ставка фінансування є критично важливим елементом витрат, який часто залишається поза увагою менш досвідчених трейдерів. У цій статті ми розберемо все, що вам потрібно знати: що таке ставка фінансування, як вона розраховується, коли стягується і як уникнути типових помилок, — щоб ви нарешті змогли розібратися з цією «прихованою вартістю».

1. Що таке ставка фінансування? Кожен трейдер має це обов'язково знати


Ставка фінансування — це механізм, який допомагає узгоджувати ціну безстрокових ф'ючерсів із ціною на спотовому ринку. Він підтримує стабільність ринку, зобов'язуючи трейдерів з лонг і шорт позиціями періодично сплачувати комісію один одному.

Як це працює на MEXC Ф'ючерси:


  • Якщо ф'ючерсна ціна вища за спотову ціну — ставка фінансування додатна, і власники лонг позицій платять власникам шорт позицій.
  • Якщо ф'ючерсна ціна нижча за спотову — ставка фінансування від'ємна, власники шорт позицій (продавці) платять власникам лонг позицій.

Ця комісія не стягується біржею — вона оплачується між трейдерами, однак може суттєво впливати на ваш реальний прибуток.

Приклад:


Ви відкриваєте лонг на BTC, і ваш прогноз виявляється точним. Але через високу ставку фінансування з вас списують кошти кожні 8 годин. У результаті ваш прибуток скорочується — або, що гірше, перетворюється на збиток. Ось така реальність цієї «прихованої вартості».

2. Чому ставка фінансування має значення


У ф'ючерсній торгівлі ставка фінансування — це не просто число. Вона може впливати на вашу прибутковість, стратегію і навіть на те, як ви тлумачите ринкові настрої. Ось чому її не варто ігнорувати:

2.1 Прив'язує ціну ф'ючерсів до спотового ринку


Оскільки безстрокові ф'ючерсні контракти не мають терміну дії, відхилення ціни від спотової можуть зберігатися тривалий час. Ставка фінансування допомагає виправити це, фінансово стимулюючи трейдерів балансувати ринок.

Приклад:


Якщо спотова ціна BTC становить 100 000 $, а ф'ючерсна — 101 000 $ (переоцінено), то застосовується позитивна ставка фінансування. Власники лонг позицій сплачують  власникам шорт позицій, що робить відкриття лонг позицій дорожчим. Це стримує надмірний попит і знижує ціну ф'ючерсів до рівня споту.

2.2 Відображає ринкові настрої: сигнал бичачого чи ведмежого ринку у реальному часі


Ставка фінансування показує, куди схиляються трейдери — до бичачого чи ведмежого настрою. Це актуальний індикатор ринкових очікувань.

Приклад:


Ставка фінансування +0,05% на BTCUSDT означає, що більшість трейдерів — на лонг, настрої — бичачі. І навпаки, ставка -0,03% свідчить про переважання ведмежих настроїв і активність шорт-трейдерів.
Коротко кажучи, ставка фінансування — це термометр ринку.

2.3 Запобігає односторонньому перекосу в позиціях


Коли надто багато трейдерів відкривають позиції в одному напрямку (лонг або шорт), ставка фінансування автоматично коригується, щоб відновити баланс. Вищі ставки створюють природний тиск на закриття перевантажених позицій.

Приклад:


Якщо ставка фінансування BTC зростає до +0,15%, лонг-трейдери змушені сплачувати 0,15 % кожні 8 годин — фактично це «штраф» за приєднання до натовпу. Такий «податок на перенавантаження» спонукає частину учасників закривати позиції, що допомагає ринку відновити рівновагу.

2.4 Вплив на чистий прибуток: прихована вартість позицій із прогнозом руху ціни


Ставка фінансування — це реальна витрата, яка може суттєво зменшити прибуток, навіть якщо ваш прогноз ринку виявиться правильним. У деяких випадках ці витрати можуть повністю нівелювати прибуткову торгівлю.

Приклад:


Ви відкриваєте лонг позицію на BTC, і ціна зростає на 3% за 24 години — ваш прогноз точний. Але якщо ставка фінансування становить +0,25% кожні 8 годин, загальні витрати за день — 0,75%. Ваш чистий прибуток становитиме лише 2,25%, тобто 25% доходу з'їдає лише фінансування.
У бічному або волатильному ринку ефект ще відчутніший: прибуток обмежений, а фінансова вартість накопичується, що може призвести до чистих збитків навіть при точному прогнозі напрямку ринку.

2.5 Зростання ризику ліквідації: витрати на фінансування зменшують маржу


Комісії за фінансування автоматично відраховуються з маржі позиції, якщо на балансі недостатньо коштів. Це зменшує доступну маржу та наближає ціну ліквідації до ринкової, підвищуючи ризик ліквідації.

Приклад:


Ви відкриваєте лонг позицію із кредитним плечем на BTCUSDT і маєте комфортний буфер до ліквідації. Але через накопичення комісії за фінансування з кожним періодом з маржі автоматично списуються кошти. Цей процес поступово зменшує доступну маржу, і ціна ліквідації стає дедалі ближчою до поточної, зменшуючи ваш буфер безпеки. Ринковий спад, який ви могли витримати раніше, тепер створює значно вищий ризик ліквідації.

3. Як розраховується комісія за фінансування


На MEXC доступні два типи ф'ючерсів: USDT-M та Coin-M. Методика розрахунку ставки фінансування для них дещо відрізняється.

3.1 Ф'ючерси USDT-M


Комісія за фінансування = вартість позиції × ставка фінансування
Вартість позиції = кількість позиції × справедлива ціна

Приклад:


Вартість лонг позиції трейдера A у BTCUSDT становить 10 BTC. Поточна справедлива ціна — 10 000 USDT, ставка фінансування — 0,01 %.

Вартість позиції = 10 × 10 000 = 100 000 USDT
Комісія за фінансування = 100 000 × 0,01 % = 10 USDT

Оскільки ставка фінансування додатна, трейдер A як власник лонг позиції сплачує 10 USDT власникам шорт позицій. Трейдер, який відкрив шорт позицію в BTCUSDT на таку ж суму, отримає 10 USDT як комісію за фінансування.

3.2 Ф'ючерси Coin-M


Комісія за фінансування = вартість позиції × ставка фінансування
Вартість позиції = [кількість позиції (конт.) × розмір ф'ючерсів] / справедлива ціна

Приклад:


Трейдер A має 100 контрактів у лонг позиції за BTCUSD (1 контракт = 100 USD). Поточна справедлива ціна — 10 000 USDT, ставка фінансування — 0,01 %.

Вартість позиції = (100 × 100) / 10 000 = 1 BTC
Комісія за фінансування = 1 BTC × 0,01 % = 0,0001 BTC

Знову ж таки, якщо ставка додатна, власники лонг позицій сплачують цю комісію власникам шорт позицій. Трейдер A має сплатити 0,0001 BTC трейдеру, який відкрив шорт позицію в BTCUSDT на таку саму суму.

Тип контракту
Ставка фінансування
Частота розрахунку
USDT-M
±0,01％ ~ ±0,03％
Стандартно кожні 8 годин
(UTC 00:00/08:00/16:00）
Coin-M
±0,01％ ~ ±0,03％
Стандартно кожні 8 годин
(UTC 00:00/08:00/16:00）

Примітка: типове значення ставки фінансування зазвичай коливається в межах ±0,01 %. Під час екстремальних ринкових умов або для високоволатильних активів (як-от ETH, SOL тощо) ставка може тимчасово зрости до ±0,03 %. За звичайних умов ставки фінансування на MEXC розраховуються кожні 8 годин. Водночас для деяких пар ф'ючерсів період розрахунку може бути змінено на 4 години — залежно від волатильності ринку або стратегічних міркувань. Наприклад, з 18 липня 2025 року платформа MEXC перевела 14 ф'ючерсних пар USDT-M, зокрема LAYER, LPT, RVN, на 4-годинний цикл розрахунку, а межі ставки фінансування встановлено на рівні ±3 %.

4. Як відстежувати ставки фінансування на MEXC


MEXC надає кілька способів моніторингу ставок фінансування та їхнього впливу на ваші позиції:

  • На сторінці торгівлі ф'ючерсами поточна ставка фінансування та зворотний відлік до розрахунку відображаються у верхній інформаційній панелі.
  • Перейдіть до Історія ордерів та угодКомісії за фінансування, щоб переглянути повну історію комісій.
  • Кожна пара ф'ючерсів має незалежну ставку фінансування. Завжди перевіряйте її перед відкриттям позицій, особливо в періоди високої волатильності.

Примітка: ставки фінансування динамічні й змінюються залежно від співвідношення лонг і шорт позицій на ринку. Під час періодів високої волатильності ці зміни можуть бути особливо значними.

На сторінці торгівлі ф'ючерсами, над свічковим графіком, ви можете побачити поточну ставку фінансування, яка буде розрахована в наступному періоді. Поруч розташовано таймер, що показує, скільки часу залишилося до розрахунку.


Примітка: ставки фінансування відрізняються залежно від ф'ючерсної пари. Користувачам слід перевіряти ставку для обраної пари окремо.

У розділі Ордери у верхньому правому кутку виберіть Комісії за фінансування, щоб переглянути всі раніше розраховані комісії.


5. Розрахунок комісії за фінансування: час і процес


5.1 Графік розрахунку


Платформа MEXC розраховує комісію за фінансування через фіксовані 8-годинні інтервали: о 00:00, 08:00 та 16:00 за часом UTC щодня.
Користувачі сплачують комісію лише в тому разі, якщо мають відкриту позицію на момент розрахунку. Якщо позицію закрито до часу розрахунку — комісія не стягується.

5.2 Процес автоматичного списання


Комісія за фінансування списується безпосередньо з доступної маржі. Якщо баланс недостатній, списання відбувається з маржі позиції, що може змістити ціну ліквідації ближче до ринкової та підвищити ризик ліквідації.

6. Підсумок: опануйте ставку фінансування, щоб опанувати ф'ючерсну торгівлю


У торгівлі безстроковими контрактами цінові коливання помітні одразу. Натомість ставка фінансування — це менш очевидна, але не менш важлива витрата, що впливає на прибуток із кожним періодом розрахунку.
Для новачків успішна торгівля — це не лише влучний прогноз ринку. Необхідно розуміти всі витрати й механізми ф'ючерсної торгівлі, щоб досягти стабільного прибутку в довгостроковій перспективі. Глибоке розуміння ставки фінансування дає змогу уникнути несподіваних витрат і приймати зваженіші рішення.
На MEXC знання принципів роботи ставки фінансування допоможе вам торгувати з повним урахуванням усіх витрат. Сприймайте цю ставку як важливу частину вашої торговельної освіти. Якщо враховувати її у своїй стратегії, можна створити більш комплексний підхід до ф'ючерсної торгівлі, де враховано як потенційний прибуток, так і супутні витрати.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

