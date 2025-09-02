Розуміння ставок фінансування на MEXC: прощавайте, приховані витрати у ф'ючерсній торгівлі

Ви коли-небудь стикалися з таким? Ви правильно передбачили напрямок ринку у ф'ючерсній угоді, але ваш прибуток постійно зменшувався або баланс загадково скорочувався? Винуватцем цього може бути те, що більшість новачків просто ігнорують — ставка фінансування.





ф'ючерсній торгівлі безстроковими контрактами на MEXC ставка фінансування є критично важливим елементом витрат, який часто залишається поза увагою менш досвідчених трейдерів. У цій статті ми розберемо все, що вам потрібно знати: що таке ставка фінансування, як вона розраховується, коли стягується і як уникнути типових помилок, — щоб ви нарешті змогли розібратися з цією «прихованою вартістю».









Ставка фінансування — це механізм, який допомагає узгоджувати ціну безстрокових ф'ючерсів із ціною на спотовому ринку. Він підтримує стабільність ринку, зобов'язуючи трейдерів з лонг і шорт позиціями періодично сплачувати комісію один одному.





Як це працює на MEXC Ф'ючерси:





Якщо ф'ючерсна ціна вища за спотову ціну — ставка фінансування додатна, і власники лонг позицій платять власникам шорт позицій.

Якщо ф'ючерсна ціна нижча за спотову — ставка фінансування від'ємна, власники шорт позицій (продавці) платять власникам лонг позицій.





Ця комісія не стягується біржею — вона оплачується між трейдерами, однак може суттєво впливати на ваш реальний прибуток.





Приклад:





Ви відкриваєте лонг на BTC , і ваш прогноз виявляється точним. Але через високу ставку фінансування з вас списують кошти кожні 8 годин. У результаті ваш прибуток скорочується — або, що гірше, перетворюється на збиток. Ось така реальність цієї «прихованої вартості».













У ф'ючерсній торгівлі ставка фінансування — це не просто число. Вона може впливати на вашу прибутковість, стратегію і навіть на те, як ви тлумачите ринкові настрої. Ось чому її не варто ігнорувати:









Оскільки безстрокові ф'ючерсні контракти не мають терміну дії, відхилення ціни від спотової можуть зберігатися тривалий час. Ставка фінансування допомагає виправити це, фінансово стимулюючи трейдерів балансувати ринок.





Приклад:





Якщо спотова ціна BTC становить 100 000 $, а ф'ючерсна — 101 000 $ (переоцінено), то застосовується позитивна ставка фінансування. Власники лонг позицій сплачують власникам шорт позицій, що робить відкриття лонг позицій дорожчим. Це стримує надмірний попит і знижує ціну ф'ючерсів до рівня споту.









Ставка фінансування показує, куди схиляються трейдери — до бичачого чи ведмежого настрою. Це актуальний індикатор ринкових очікувань.





Приклад:





Ставка фінансування +0,05% на BTCUSDT означає, що більшість трейдерів — на лонг, настрої — бичачі. І навпаки, ставка -0,03% свідчить про переважання ведмежих настроїв і активність шорт-трейдерів.

Коротко кажучи, ставка фінансування — це термометр ринку.









Коли надто багато трейдерів відкривають позиції в одному напрямку (лонг або шорт), ставка фінансування автоматично коригується, щоб відновити баланс. Вищі ставки створюють природний тиск на закриття перевантажених позицій.





Приклад:





Якщо ставка фінансування BTC зростає до +0,15%, лонг-трейдери змушені сплачувати 0,15 % кожні 8 годин — фактично це «штраф» за приєднання до натовпу. Такий «податок на перенавантаження» спонукає частину учасників закривати позиції, що допомагає ринку відновити рівновагу.









Ставка фінансування — це реальна витрата, яка може суттєво зменшити прибуток, навіть якщо ваш прогноз ринку виявиться правильним. У деяких випадках ці витрати можуть повністю нівелювати прибуткову торгівлю.





Приклад:





Ви відкриваєте лонг позицію на BTC, і ціна зростає на 3% за 24 години — ваш прогноз точний. Але якщо ставка фінансування становить +0,25% кожні 8 годин, загальні витрати за день — 0,75%. Ваш чистий прибуток становитиме лише 2,25%, тобто 25% доходу з'їдає лише фінансування.

У бічному або волатильному ринку ефект ще відчутніший: прибуток обмежений, а фінансова вартість накопичується, що може призвести до чистих збитків навіть при точному прогнозі напрямку ринку.









Комісії за фінансування автоматично відраховуються з маржі позиції, якщо на балансі недостатньо коштів. Це зменшує доступну маржу та наближає ціну ліквідації до ринкової, підвищуючи ризик ліквідації.





Приклад:





Ви відкриваєте лонг позицію із кредитним плечем на BTCUSDT і маєте комфортний буфер до ліквідації. Але через накопичення комісії за фінансування з кожним періодом з маржі автоматично списуються кошти. Цей процес поступово зменшує доступну маржу, і ціна ліквідації стає дедалі ближчою до поточної, зменшуючи ваш буфер безпеки. Ринковий спад, який ви могли витримати раніше, тепер створює значно вищий ризик ліквідації.









На MEXC доступні два типи ф'ючерсів: USDT-M та Coin-M. Методика розрахунку ставки фінансування для них дещо відрізняється.









Комісія за фінансування = вартість позиції × ставка фінансування

Вартість позиції = кількість позиції × справедлива ціна





Приклад:





Вартість лонг позиції трейдера A у BTCUSDT становить 10 BTC. Поточна справедлива ціна — 10 000 USDT, ставка фінансування — 0,01 %.





Вартість позиції = 10 × 10 000 = 100 000 USDT

Комісія за фінансування = 100 000 × 0,01 % = 10 USDT





Оскільки ставка фінансування додатна, трейдер A як власник лонг позиції сплачує 10 USDT власникам шорт позицій. Трейдер, який відкрив шорт позицію в BTCUSDT на таку ж суму, отримає 10 USDT як комісію за фінансування.









Комісія за фінансування = вартість позиції × ставка фінансування

Вартість позиції = [кількість позиції (конт.) × розмір ф'ючерсів] / справедлива ціна





Приклад:





Трейдер A має 100 контрактів у лонг позиції за BTCUSD (1 контракт = 100 USD). Поточна справедлива ціна — 10 000 USDT, ставка фінансування — 0,01 %.





Вартість позиції = (100 × 100) / 10 000 = 1 BTC

Комісія за фінансування = 1 BTC × 0,01 % = 0,0001 BTC





Знову ж таки, якщо ставка додатна, власники лонг позицій сплачують цю комісію власникам шорт позицій. Трейдер A має сплатити 0,0001 BTC трейдеру, який відкрив шорт позицію в BTCUSDT на таку саму суму.









Тип контракту Ставка фінансування Частота розрахунку USDT-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Стандартно кожні 8 годин (UTC 00:00/08:00/16:00） Coin-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Стандартно кожні 8 годин (UTC 00:00/08:00/16:00）





Примітка: типове значення ставки фінансування зазвичай коливається в межах ±0,01 %. Під час екстремальних ринкових умов або для високоволатильних активів (як-от : типове значення ставки фінансування зазвичай коливається в межах ±0,01 %. Під час екстремальних ринкових умов або для високоволатильних активів (як-от ETH SOL тощо) ставка може тимчасово зрости до ±0,03 %. За звичайних умов ставки фінансування на MEXC розраховуються кожні 8 годин. Водночас для деяких пар ф'ючерсів період розрахунку може бути змінено на 4 години — залежно від волатильності ринку або стратегічних міркувань. Наприклад, з 18 липня 2025 року платформа MEXC перевела 14 ф'ючерсних пар USDT-M, зокрема LAYER, LPT, RVN, на 4-годинний цикл розрахунку, а межі ставки фінансування встановлено на рівні ±3 %.









MEXC надає кілька способів моніторингу ставок фінансування та їхнього впливу на ваші позиції:





На сторінці торгівлі ф'ючерсами поточна ставка фінансування та зворотний відлік до розрахунку відображаються у верхній інформаційній панелі.

Історія ордерів та угод → Комісії за фінансування , щоб переглянути повну історію комісій. Перейдіть до, щоб переглянути повну історію комісій.

Кожна пара ф'ючерсів має незалежну ставку фінансування. Завжди перевіряйте її перед відкриттям позицій, особливо в періоди високої волатильності.





Примітка: ставки фінансування динамічні й змінюються залежно від співвідношення лонг і шорт позицій на ринку. Під час періодів високої волатильності ці зміни можуть бути особливо значними.





На сторінці торгівлі ф'ючерсами, над свічковим графіком , ви можете побачити поточну ставку фінансування, яка буде розрахована в наступному періоді. Поруч розташовано таймер, що показує, скільки часу залишилося до розрахунку.









Примітка: ставки фінансування відрізняються залежно від ф'ючерсної пари. Користувачам слід перевіряти ставку для обраної пари окремо.





У розділі Ордери у верхньому правому кутку виберіть Комісії за фінансування, щоб переглянути всі раніше розраховані комісії.

















Платформа MEXC розраховує комісію за фінансування через фіксовані 8-годинні інтервали: о 00:00, 08:00 та 16:00 за часом UTC щодня.

Користувачі сплачують комісію лише в тому разі, якщо мають відкриту позицію на момент розрахунку. Якщо позицію закрито до часу розрахунку — комісія не стягується.









Комісія за фінансування списується безпосередньо з доступної маржі. Якщо баланс недостатній, списання відбувається з маржі позиції, що може змістити ціну ліквідації ближче до ринкової та підвищити ризик ліквідації.









У торгівлі безстроковими контрактами цінові коливання помітні одразу. Натомість ставка фінансування — це менш очевидна, але не менш важлива витрата, що впливає на прибуток із кожним періодом розрахунку.

Для новачків успішна торгівля — це не лише влучний прогноз ринку. Необхідно розуміти всі витрати й механізми ф'ючерсної торгівлі, щоб досягти стабільного прибутку в довгостроковій перспективі. Глибоке розуміння ставки фінансування дає змогу уникнути несподіваних витрат і приймати зваженіші рішення.

На MEXC знання принципів роботи ставки фінансування допоможе вам торгувати з повним урахуванням усіх витрат. Сприймайте цю ставку як важливу частину вашої торговельної освіти. Якщо враховувати її у своїй стратегії, можна створити більш комплексний підхід до ф'ючерсної торгівлі, де враховано як потенційний прибуток, так і супутні витрати.









