Пояснення ф'ючерсного кредитного плеча: торгові стратегії й управління ризиками





Розуміння того, як працює кредитне плече, коли використовувати різні рівні кредитного плеча і як управляти пов'язаними з ним ризиками, є важливим для будь-якого учасника ринку. У цій статті ми пропонуємо поглиблений погляд на основи ф'ючерсного кредитного плеча, досліджуючи стратегічні варіанти застосування від низького кредитного плеча до 500х. Метою статті є надання трейдерам професійної перспективи для підтримки ухвалення обґрунтованіших рішень.









Основною перевагою ф'ючерсного кредитного плеча є ефективність використання капіталу. Використовуючи маржу, трейдери можуть отримати потенційну вигоду від руху цін на позиціях з умовною вартістю, що значно перевищує розміщений ними капітал, збільшуючи як можливі прибутки, так і збитки.





Основні переваги:

1) Підвищення потенційного прибутку: сприятливий рух цін призводить до збільшення прибутку, що дозволяє трейдерам досягати високих прибутків з відносно невеликою маржею, прискорюючи зростання капіталу.

2) Підвищення ефективності використання капіталу: маржинальна торгівля дозволяє відкривати більші позиції з меншим капіталом, вивільняючи решту коштів для інших можливостей або заходів контролю ризиків.

3) Більша гнучкість і можливості: кредитне плече дозволяє трейдерам отримувати прибуток від невеликих цінових коливань (особливо з високим кредитним плечем) і підтримує такі стратегії, як хеджування й арбітраж.





Однак цей ефект посилення працює в обох напрямках — ризик так само збільшується:





1) Збільшення потенційних збитків: несприятливі ринкові рухи можуть швидко зменшити вашу маржу через збільшення кредитного плеча.

2) Ризик ліквідації (примусового закриття): єнайбільшим ризиком торгівлі з використанням кредитного плеча. Якщо збитки призведуть до того, що маржа впаде нижче межі підтримки, система примусово закриє позицію, щоб запобігти подальшим збиткам, що призведе до втрати маржі. Раптова волатильність ринку (наприклад, "гніти свічок") може легко спровокувати ліквідацію.

3) Підвищений тиск і складність: високе кредитне плече призводить до волатильних коливань PNL, створюючи більший тиск на трейдерів під час ухвалення рішень, емоційного контролю і навичок управління ризиками.





Якщо коротко, то кредитне плече — це підсилювач. Воно збільшує як прибутки, так і ризики. Усвідомлення цього поєднання високого ризику і високої винагороди є вирішальним, а належне управління ризиками має важливе значення для використання кредитного плеча на ф'ючерсних ринках.









Ф'ючерсна торгівля з використанням кредитного плеча передбачає депонування маржі для забезпечення позиції, умовна вартість якої набагато вища за саму маржу. Співвідношення між цими двома величинами називається кредитним плечем.





Ключові поняття:





Маржа: капітал, необхідний для відкриття і підтримки позиції з кредитним плечем.

Кредитне плече: співвідношення між умовною вартістю позиції й необхідною маржею. Наприклад, кредитне плече 10× означає використання 1 одиниці маржі для торгівлі позицією в 10 одиниць.

Вартість позиції (номінальна вартість): загальна вартість ф'ючерсної позиції, що торгується за допомогою кредитного плеча.

Початкова маржа: мінімальна маржа, необхідна для відкриття нової позиції.

Підтримуюча маржа: мінімальна маржа, яку необхідно підтримувати, щоб уникнути ліквідації. Зазвичай вона нижча за початкову маржу. Щойно маржа опускається нижче цього рівня, спрацьовує примусове закриття.





Приклад: припустімо, трейдер має капітал у розмірі 1000 USDT і вважає, що якийсь актив буде зростати.





Без кредитного плеча (спотова торгівля): трейдер купує актив на 1000 USDT.

Якщо ціна зростає на 5%, капітал стає 1050 USDT → Прибуток: 50 USDT (5%)

Якщо ціна падає на 5%, капітал стає 950 USDT → Збиток: 50 USDT (-5%)





З кредитним плечем 10× (ф'ючерсна торгівля): трейдер використовує 1000 USDT як маржу для відкриття лонг позиції вартістю 10 000 USDT.

Якщо ціна зростає на 5%, вартість позиції стає 10 500 USDT → Прибуток: 500 USDT (+50%)

Якщо ціна падає на 5%, вартість позиції стає 9500 USDT → Збиток: 500 USDT (-50%)

Якщо ціна знижується далі й маржа падає нижче рівня підтримки → запускається ліквідація.





Щоб безпечно торгувати ф'ючерсами з кредитним плечем, важливо розуміти не тільки механіку, а й інструменти управління ризиками, такі як стоп-лос (SL) для обмеження збитків і тейк-профіт (TP) для фіксації прибутку. Докладніше вони будуть розглянуті в наступних розділах.





Для отримання вичерпної інформації ми рекомендуємо вивчити ресурси MEXC Навчання про ф'ючерсну торгівлю для початківців.









Вибір відповідного рівня кредитного плеча потребує всебічної оцінки вашого досвіду торгівлі, толерантності до ризику, стратегії, волатильності активів і ринкових умов.









Ідеально підходить для консервативних трейдерів, початківців у торгівлі ф'ючерсами, послідовників довгострокових трендів та інвесторів, які управляють великим капіталом і надають пріоритет управлінню ризиками.





Застосовні сценарії: чудово підходить для ознайомлення з торгівлею ф'ючерсами в безпечнішому середовищі, низьке кредитне плече добре підходить для утримання довгострокових позицій з ширшими цільовими діапазонами цін. Низьке кредитне плече також корисне під час торгівлі дуже волатильними або низько ліквідними активами, коли збереження запасної маржі під час ринкових коливань має важливе значення.





Характеристики: обмежений ризик з більшою відстанню від ліквідаційних порогів. Однак ефективність використання капіталу та збільшення прибутку є менш вираженими.









Ідеально підходить для трейдерів з певним досвідом торгівлі ф'ючерсами, базовими навичками управління ризиками, а також тих, хто використовує внутрішньоденні або свінгові торгові стратегії.





Застосовні сценарії: середнє кредитне плече підходить для вловлювання коротко- і середньострокових ринкових трендів і руху цін. Воно особливо ефективне, якщо ви прагнете підвищити дохідність основних високоліквідних активів, зберігаючи збалансований підхід між ризиком і потенційною винагородою.





Характеристики: забезпечує високу ефективність використання капіталу та потенційне збільшення прибутку з помірним ризиком порівняно з високим кредитним плечем. Має використовуватися разом зі суворими заходами контролю ризику, як-от ордери стоп-лос.









Ідеально підходить лише для досвідчених, високодисциплінованих професійних трейдерів.





Застосовні сценарії: високе кредитне плече найкраще підходить для отримання прибутку від дуже невеликих цінових коливань на високоліквідних ринках з низькою волатильністю, таких як BTC та ETH. Воно також використовується для здійснення швидких угод на вхід і вихід, зумовлених твердою впевненістю у певних короткострокових ринкових подіях.





Характеристики: надзвичайно висока потенційна прибутковість, але така ж висока чутливість до волатильності цін. Ризик ліквідації надзвичайно високий, майже не залишаючи місця для помилок. Трейдери повинні володіти першокласними технічними навичками, швидкими рефлексами виконання і залізною дисципліною.





Щодо 500× і надвисокого кредитного плеча: ці інструменти призначені тільки для професійного використання, а не для загального застосування. Надвисоке кредитне плече повинно поєднуватися з передовими заходами контролю ризиків, такими як точне визначення розміру позиції й попередньо встановлені стоп-лоси.





Кредитне плече є нейтральним інструментом на фінансових ринках. Його цінність полягає у посиленні результатів рішень трейдера, а не в поліпшенні самих рішень. Вибір правильного кредитного плеча повинен ґрунтуватися на індивідуальних обставинах. Низьке кредитне плече ставить на перше місце безпеку капіталу, в той час як високе кредитне плече підвищує ефективність, але пов'язане зі значним ризиком. Розуміння природи кредитного плеча й механізмів управління ризиками, що надаються біржею (особливо обмежень кредитного плеча), є дуже важливим. Перш за все, управління ризиками завжди має бути пріоритетом.









На ринку криптовалют ризики та вигоди торгівлі з використанням кредитного плеча тісно пов'язані з ринковими умовами, такими як волатильність і напрямок тренду. Вибір відповідного рівня кредитного плеча: низького, середнього або високого — і застосування відповідних стратегій є ключем до збалансування потенційного прибутку і ризику ліквідації. Наведені нижче стратегії призначені як для трейдерів-початківців, так і для трейдерів середнього рівня, які можуть коригувати кредитне плече відповідно до різних ринкових умов.









Коли ринок зазнає різких коливань, часто викликаних важливими новинами (наприклад, регуляторними змінами, макроекономічними даними) або активністю ончейн (наприклад, великими переказами, розпродажами), то трейдерам рекомендується використовувати нижче кредитне плече, щоб мінімізувати ризик ліквідації та гарантувати, що їхні позиції можуть витримати більші коливання цін.





На дуже волатильних ринках рух цін може становити 5–10% протягом короткого періоду. Позиції з високим кредитним плечем можуть бути ліквідовані у разі зміни ціни на 1–2%, тоді як позиції з низьким кредитним плечем мають більший запас маржі, щоб витримати такі коливання.





Стратегічні поради:

Зменште розмір позиції та зосередьтеся на високоліквідних парах (наприклад, BTCUSDT), уникаючи волатильних токенів з малою капіталізацією.

Використовуйте режим ізольованої маржі, щоб обмежити ризики на окремих позиціях і захистити загальний рахунок від каскадних втрат.

Уважно стежте за розвитком ринку за допомогою оголошень і новин MEXC Ф'ючерси, щоб вчасно коригувати або закривати позиції.









На ринках з чітко вираженим висхідним або низхідним трендом, де напрямок руху цін є більш передбачуваним, трейдери можуть помірно підвищувати кредитне плече, щоб збільшити прибуток від невеликих цінових рухів, водночас зберігаючи певну толерантність до волатильності для уникнення ліквідації.





Середній рівень кредитного плеча більше підходить для трейдерів з досвідом технічного аналізу і базовими можливостями управління ризиками. Початківцям слід діяти обережно і спочатку зосередитися на розвитку навичок розпізнавання трендів.





Стратегічні поради:

Підтверджуйте тренди за допомогою технічних інструментів, таких як свічкові моделі, рівні підтримки/опору й індикатори (наприклад, RSI, MACD).

Відкривайте позицію поступово, щоб уникнути одноразового великого входу та знизити середню вартість.

Обмежуйте розмір позиції відносно балансу рахунку, особливо у разі використання середнього кредитного плеча, щоб підтримувати буфер.





Приклад:

Припустімо, що ціна BTC зростає з 99 000 USDT до 100 000 USDT, пробиваючи ключовий рівень опору (100 000 USDT є як психологічним, так і технічним бар'єром). Свічкова модель вказує на бичачий тренд, а технічні індикатори, такі як ковзні середні, ще більше підтверджують потенційне зростання ціни до 105 000 USDT. Трейдер вирішує помірно збільшити кредитне плече, щоб зафіксувати потенційний прибуток:





Маючи початковий капітал у розмірі 5000 USDT, трейдер обирає кредитне плече 10× для відкриття лонг позиції вартістю 50 000 USDT на BTCUSDT за ціною входу 100 000 USDT, що є еквівалентом контракту на 0,5 BTC (50 000 / 100 000 = 0,5).





Якщо ціна зростає на 5%, як і очікувалося, і досягає 105 000 USDT, вартість позиції стає 0,5 × 105 000 = 52 500 USDT. Трейдер отримує прибуток у розмірі 2500 USDT, досягнувши прибутку в 50% від початкової маржі (2500 / 5000 × 100%).





Для порівняння: якби трейдер придбав 0,05 BTC за 5000 USDT без використання кредитного плеча, то таке саме зростання ціни на 5% принесло б йому лише 250 USDT прибутку, тобто 5% доходу.





Однак, якби трейдер використовував надмірне кредитне плече, ризик значно збільшився б. У наступному прикладі ми порівняємо сценарії з кредитним плечем 10× і 100×:









Початкове налаштування:

Початкова маржа: 5000 USDT

Кредитне плече: 10x

Вартість позиції: 5000 × 10 = 50 000 USDT

Підтримуюча маржа:

Коефіцієнт підтримуючої маржі: 0,7% (див. фактичні дані на сторінці торгівлі ф'ючерсами в розділі "Ліміт ризику")

Мін. необхідна маржа: 50 000 × 0,7% = 350 USDT

Поріг ліквідації: позиція ліквідується, коли маржа падає до 350 USDT

Макс. допустимий збиток: 5000 - 350 = 4650 USDT

Розрахунок ліквідації:

Макс. падіння ціни перед ліквідацією: (5000 - 350) / 50 000 = 9,3%.

Ціна ліквідації: 100 000 × (1 - 9,3%) = 90 700 USDT





Сценарій: 5% несприятливого руху ціни

BTC падає до 95 000 USDT (падіння на 5%)

Збиток: 0,5 × (100 000 - 95 000) = 2500 USDT

Залишок маржі: 5000 - 2500 = 2500 USDT

Коефіцієнт маржі: 2500 / 47 500 = 5,26%, що перевищує поріг у 0,7%; ліквідація не відбудеться.









Початкове налаштування:

Початкова маржа: 5000 USDT

Кредитне плече: 50x

Вартість позиції: 5000 × 50 = 250 000 USDT

Підтримуюча маржа:

Коефіцієнт підтримуючої маржі: 0,7% (див. фактичні дані на сторінці торгівлі ф'ючерсами в розділі "Ліміт ризику")

Мін. необхідна маржа: 250 000 × 0,7% = 1750 USDT

Поріг ліквідації: позиція ліквідується, коли маржа падає до 1750 USDT

Макс. допустимий збиток: 5000 - 1750 = 3250 USDT

Розрахунок ліквідації:

Макс. падіння ціни перед ліквідацією: (5000 - 1750) / 250 000 = 1,3%.

Ціна ліквідації: 100 000 × (1 - 1,3%) = 98 700 USDT





Сценарій: 5% несприятливого руху ціни:

BTC падає до 95 000 USDT (падіння на 5%)

Збиток: 2,5 × (100 000 - 95 000) = 12 500 USDT

Залишок маржі: 5000 - 12 500 = -7500 USDT, що означає, що позиція вже ліквідована

Фактично, ліквідація відбувається на 98 700 USDT (-1,3% падіння), задовго до повного руху на 5%. Позиція була б повністю ліквідована з потенційним від'ємним балансом у 7500 USDT





Помірне кредитне плече може забезпечити хороший баланс між ризиком і винагородою на трендових ринках. Однак надмірне кредитне плече може призвести до значних збитків навіть від невеликих ринкових коливань.









Коли на ринку відсутній чіткий тренд і ціни коливаються у вузькому діапазоні (наприклад, денна волатильність нижче 2%, бокова цінова динаміка), досвідчені трейдери можуть використовувати високе кредитне плече (наприклад, 50–100x) для отримання швидкого внутрішньоденного прибутку. Однак такий підхід потребує надзвичайно жорсткої дисципліни й просунутого управління ризиками.





На бічному ринку невеликі коливання цін ідеально підходять для короткострокових стратегій. Високе кредитне плече може перетворити навіть незначні рухи (наприклад, 0,5%) на значні прибутки. Водночас ризик ліквідації різко зростає. Цей метод підходить тільки для досвідчених трейдерів, які можуть точно визначити короткострокові можливості й чітко виконувати стоп-лос.





Стратегічні поради:

Зосередьтеся на ультракороткострокових угодах: працюйте на внутрішньоденних або годинних часовий проміжках. Швидко відкривайте і закривайте позиції та уникайте утримання позицій протягом ночі, щоб зменшити вплив невизначеності.

Встановлюйте жорсткі стоп-лоси: тримайте діапазони стоп-лосів вузькими, щоб уникнути ліквідації через незначні коливання цін.

Торгуйте високоліквідними парами: торгуйте BTCUSDT, ETHUSDT тощо, щоб гарантувати швидке виконання ордерів і мінімізувати прослизання.





Практичний приклад:

Припустімо, що ціна BTC коливається між 105 000 і 110 000 USDT. Трейдер очікує невеликий висхідний рух у короткостроковій перспективі й вирішує використати високе кредитне плече, щоб зафіксувати швидку свінгову угоду.





Початковий капітал: 5000 USDT

Кредитне плече: 100×

Розмір позиції: 500 000 USDT

Ціна входу: 110 000 USDT

Позиція: лонг (бичача)

Вартість контракту: 500 000 / 110 000 = 4,545 BTC





Якщо BTC зросте на 0,5%, досягнувши 110 550 USDT:

Вартість позиції: 4,545 × 110 550 = 502 500 USDT

Прибуток: 502 500 - 500 000 = 2500 USDT

PNL: 2500 / 5000 × 100% = 50%





Для порівняння, без кредитного плеча: 5000 USDT купує 0,04545 BTC

За 110 550 USDT,

Прибуток = 0,04545 × (110 550 - 110 000) = 25 USDT

PNL: 25 / 5000 × 100% = 0,5%









Початкове налаштування:

Початкова маржа: 5000 USDT

Кредитне плече 100x

Вартість позиції: 5000 × 100 = 500 000 USDT

Підтримуюча маржа:

Коефіцієнт підтримуючої маржі: 0,7% (див. фактичні дані на сторінці торгівлі ф'ючерсами в розділі "Ліміт ризику")

Мін. необхідна маржа: 500 000 × 0,7% = 3500 USDT

Поріг ліквідації: позиція ліквідується, коли маржа падає до 3500 USDT

Макс. допустимий збиток: 5000 - 3500 = 1500 USDT

Розрахунок ліквідації:

Макс. падіння ціни перед ліквідацією: 1500 / 500 000 = 0,3%

Ціна ліквідації: 110 000 × (1 - 0,3%) = 109 670 USDT





Сценарій: 0,5% несприятливого руху ціни

BTC падає до 109 450 USDT (на 0,5%)

Збиток = 4,545 × (110 000 - 109 450) = 2500 USDT

Залишок маржі = 5000 - 2500 = 2500 USDT

Коефіцієнт маржі = 2500 / 497 500 = 0,502%, що нижче порогу 0,7%, позиція вже була б ліквідована





На бічних ринках високе кредитне плече може посилити невеликі цінові рухи до значних прибутків, але воно пов'язано з надзвичайно високим ризиком ліквідації. Таке кредитне плече слід використовувати з обережністю і суворим дотриманням стоп-лосів, і воно підходить тільки для дуже досвідчених трейдерів.









На криптовалютному ринку, який постійно змінюється, підтримання фіксованого рівня кредитного плеча може або наражати трейдерів на надмірний ризик, або обмежувати потенційну прибутковість. Динамічне коригування кредитного плеча і розміру позиції в поєднанні з диверсифікованим розподілом коштів має важливе значення для оптимізації співвідношення ризику і прибутковості та підтримки загальної стабільності рахунку.





Диверсифікація допомагає зменшити ризик концентрації на одному активі або позиції. Наприклад, одна позиція з високим кредитним плечем за BTC може бути ліквідована через раптове падіння курсу, тоді як розподіл капіталу між кількома активами, такими як BTC і ETH, може допомогти компенсувати збитки й підвищити стійкість. Крім того, коригування кредитного плеча і розміру позиції відповідно до мінливих ринкових умов, наприклад, перехід на ринки з обмеженим діапазоном або високо волатильні ринки, допомагає уникнути неочікуваних ризиків.





Стратегічні поради

Регулярно оцінюйте ризик рахунку: слідкуйте за коефіцієнтом маржі та намагайтеся підтримувати його на високому рівні, щоб забезпечити достатній буфер проти волатильності.

Проактивно знижуйте ризик: коли ринки стають більш волатильними або нестабільними, знижуйте кредитне плече або зменшуйте розмір позиції, щоб вивільнити маржу і краще протистояти коливанням.

Диверсифікуйте розподіл капіталу: розподіліть кошти між кількома торговими парами (наприклад, BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT) і призначте різний рівень кредитного плеча для кожної з них (наприклад, низьке кредитне плече для BTC, середнє для ETH).

Використовуйте режим крос-маржі: збалансуйте ризик між кількома позиціями, але слідкуйте за загальними маржинальними вимогами, щоб уникнути каскадної ліквідації, викликаної однією позицією з низькими показниками.









Інструменти TP/SL і управління ризиками є важливими запобіжниками в торгівлі з використанням кредитного плеча. MEXC пропонує багаторівневі функції захисту, які допомагають користувачам обмежити збитки та зберегти свої кошти.









MEXC підтримує страховий фонд, призначений для забезпечення безперебійного виконання примусового закриття. Якщо позиція зазнає збитків, що перевищують початкову маржу, страховий фонд покриває дефіцит.





Наприклад, якщо користувач відкриває лонг позицію вартістю 10 000 USDT з маржею 1000 USDT і кредитним плечем 10×, і раптовий обвал ринку призводить до збитків, що перевищують 1000 USDT (тобто капітал позиції стає від'ємним), страховий фонд покриває збитки, що перевищують маржу, захищаючи як платформу, так і інших користувачів від системного ризику.





Страховий фонд зростає коштом залишкової вартості, коли позиція ліквідується за ціною, вищою за ціну банкрутства. Наприклад, якщо лонг позиція користувача ETHUSDT має ціну банкрутства 2000 USDT, а ліквідується на 2050 USDT, різниця в 50 USDT збирається платформою і додається до фонду. Користувачі можуть перевірити поточні й минулі баланси кожного страхового фонду на сторінці страхового фонду













Стандартний ордер стоп-лос — це основний інструмент контролю ризиків, який дозволяє користувачам встановлювати тригерну ціну. Коли ринок досягає цієї ціни, система автоматично закриває позицію, щоб обмежити подальші збитки. Це допомагає зберегти капітал під час несприятливих ринкових рухів.





Наприклад: користувач відкриває лонг позицію за BTCUSDT з маржею 5000 USDT і кредитним плечем 10×. Загальний розмір позиції становить 50 000 USDT, а вартість контракту – 0,5 BTC (припускаючи, що ціна BTC становить 100 000 USDT). Стоп-лос встановлений на рівні 98 000 USDT (падіння на 2%).





Початкова вартість позиції: 50 000 USDT

Ціна виходу: 0,5 × 98 000 = 49 000 USDT

Зазнаний збиток: 50 000 - 49 000 = 1000 USDT

Співвідношення збитків: 1000 / 5000 = 20%.

Залишок маржі: 4000 USDT





Використовуючи цей стоп-лос, користувач обмежує свій максимальний потенційний збиток на заздалегідь визначеному рівні, забезпечуючи більший контроль над можливим несприятливим розвитком подій.









Трейлінг-стоп ордер — це вдосконалений інструмент управління ризиками, який дозволяє користувачам динамічно регулювати рівень стоп-лосу, коли ринкова ціна рухається у сприятливому напрямку. Він допомагає зафіксувати прибуток, автоматично закриваючи позицію, якщо ціна розвертається, захищаючи отримані прибутки.





Користувачі встановлюють фіксований відсоток або суму відхилення. Потім система коригує тригерну ціну стоп-лосу на основі найвищої (для лонг позицій) або найнижчої (для шорт позицій) досягнутої ринкової ціни. Рівень стоп-лосу оновлюється у разі сприятливого руху ціни, але залишається незмінним у разі несприятливого руху, що дозволяє користувачам зберігати більше прибутку під час волатильних коливань.





Припустімо, користувач відкриває лонг позицію у BTCUSDT з маржею 5000 USDT, кредитним плечем 10x, загальною вартістю позиції 50 000 USDT і вартістю контракту 0,5 BTC (припускаючи, що ціна BTC становить 100 000 USDT). Користувач встановлює трейлінг-стоп з відсотком відхилення 1%. Після активації трейлінг-стопу система фіксує поточну ціну в 100 000 USDT як відправну точку, а початкова стоп-тригерна ціна становить 100 000 USDT × (1 - 1%) = 99 000 USDT:





Якщо ціна не зростає після відкриття лонг ордера, а падає:





Ціна падає на 1%, тобто зі 100 000 USDT до 99 000 USDT, яка досягає тригерної ціни TP/SL, система автоматично закриває позицію маркет ордером, а користувач втрачає 50 000 - (99 000 x 0,5) = 500 USDT.





Якщо ви відкриваєте лонг ордер, ціна зростає, як і очікувалося:





Якщо ціна BTC зросте на 5% до 105 000 USDT, система автоматично оновить тригерну ціну TP/SL до 105 000 USDT × (1 - 1%) = 103 950 USDT. На цьому етапі точка TP/SL була піднята відповідно до зростання ціни, що дозволить зафіксувати частковий прибуток.





Якщо ціна зростає далі до 110 000 USDT (зростання на 10%), система знову коригує тригерну ціну TP/SL до 110 000 USDT × (1 - 1%) = 108 900 USDT.





Якщо ціна падає на 1%, з 110 000 USDT до 108 900 USDT, спрацьовує трейлінг-стоп ордер, і система автоматично закриває позицію маркет ордером. На той момент:





Початкова вартість позиції: 50 000 USDT

Вартість позиції під час закриття: 0,5 × 108 900 USDT ≈ 54 450 USDT

Прибуток: 54 450 USDT - 50 000 USDT = 4450 USDT

PNL (на основі загальної вартості позиції): 4450 / 50 000 = 8,9% (близько 9%)





Використовуючи трейлінг-стоп, користувач успішно фіксує прибуток близько 9% від повної позиції й уникає потенційних збитків від подальшого падіння ціни.









Коли коефіцієнт маржі рахунку наближається до ліквідаційного порогу (наприклад, 30% від вартості позиції), MEXC проактивно сповіщає користувачів за допомогою push-повідомлень у застосунку або електронною поштою. Ці своєчасні попередження дозволяють користувачам вжити заходів для уникнення ризиків примусової ліквідації. На основі цих сповіщень користувачі можуть або додати більше маржі, або зменшити розмір своєї позиції, щоб захистити активи свого рахунку.





Дуже важливо стежити за попередженнями й оперативно реагувати на них. Якщо коефіцієнт маржі продовжує знижуватися і досягає рівня ліквідації, система автоматично закриває позицію, що може призвести до збитків. Рекомендується підтримувати буфер маржі та поєднувати його зі стратегіями стоп-лосу для ще ефективнішого управління ризиками.









Режим ізольованої маржі дозволяє користувачам виділяти певну суму маржі для кожної окремої позиції. У поєднанні з функцією стоп-лосу він допомагає ефективно обмежити ризик окремої угоди, що робить його важливим інструментом для управління ризиками.





В ізольованому режимі збитки обмежуються маржею, виділеною для конкретної позиції, і не впливають на решту коштів на рахунку. Наприклад, якщо користувач має загальний баланс рахунку 10 000 USDT і виділяє 1000 USDT як маржу для конкретної позиції, максимальний потенційний збиток обмежується цією сумою — навіть у разі повної втрати. Решта 9000 USDT залишаються недоторканими, таким чином захищаючи загальний капітал.





Ізольована маржа особливо підходить для початківців або користувачів, які торгують високоризиковими активами. Ізолюючи ризик кожної позиції, користувачі можуть уникнути значних збитків на всьому рахунку через одну торгову помилку. Це безпечніше середовище для навчання і практики нових користувачів, а також ідеальний варіант для досвідчених трейдерів, які тестують нові стратегії або торгують на високо волатильних ринках.









Безпека є основою торгівлі з використанням кредитного плеча. Хоча кредитне плече може збільшити потенційний прибуток, трейдери повинні бути пильними, повністю розуміти пов'язані з ним ризики й уникати прийняття імпульсивних рішень.





Вибирайте кредитне плече з розумом: початківцям рекомендується починати з низького кредитного плеча, щоб зменшити вплив волатильності ринку, і віддавати перевагу використанню режиму ізольованої маржі, щоб обмежити ризик окремих позицій.

Завжди використовуйте TP/SL: відривайте ордер стоп-лос для кожної угоди, щоб ефективно запобігти зростанню збитків.

Регулярно стежте за ринком: використовуйте дані MEXC в режимі реального часу та інструменти сповіщень, щоб відстежувати рух цін і стан маржі, а також коригувати позиції за необхідності.

Підтримуйте безпеку акаунту: MEXC пропонує варіанти двофакторної аутентифікації (наприклад, електронна пошта, SMS або Google Authenticator). Користувачі повинні ввімкнути всі доступні функції безпеки й працювати тільки через офіційні канали.



