1. Вхід 1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні? Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту: Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу 1. Вхід 1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні? Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту: Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу
Навчання/Learn/Огляд/Поширені за...одо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

31 жовтня 2025MEXC
0m
#Базовий#Новачки
RWAX
APP$0.0008826+6.43%
PlaysOut
PLAY$0.0304+4.68%
SPACE ID
ID$0.08199+2.35%
Bitcoin
BTC$91,172.79+3.93%

1. Вхід


1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?


Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:


  • Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в акаунт, потім клацніть на позначку користувача у верхньому правому кутку головної сторінки та перейдіть до Безпека. Під Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою клацніть Змінити праворуч, виберіть Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
  • Застосунок: на сторінці входу введіть свій пароль для входу в акаунт, потім торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку і перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, виберіть Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Якщо ви забули пароль для входу в акаунт:


Підготуйте наступну інформацію та надішліть її до нашої служби підтримки клієнтів на електронну пошту service@mexc.com, або надайте її нашій онлайн-службі підтримки. Після перевірки інформації MEXC відв'яже ваш акаунт протягом 1-3 робочих днів.
Необхідна інформація:
1）Причина зміни;
2）Попередня адреса електронної пошти/номер мобільного телефону;
3）Нова адреса електронної пошти/номер мобільного телефону;
4）Нещодавня історія транзакцій, записи про депозити/зняття коштів або адреси, які часто використовувалися для входу в систему;
5）Фотографія з вашим посвідченням особи та аркушем паперу, де написано причину зміни, UID, логотип MEXC, дату та підпис.

1.2 Що робити, якщо мій акаунт заблоковано після декількох спроб введення неправильного пароля або коду підтвердження?


Ваш акаунт може бути тимчасово заблоковано у наступних випадках:
  • Після введення неправильного пароля для входу 5 разів поспіль, ваш акаунт буде заблоковано на 2 години.
  • Після введення неправильного пароля для входу 10 разів поспіль, ваш акаунт буде заблоковано на 24 години.

Якщо ви бажаєте розблокувати свій акаунт раніше, дотримуйтесь інструкцій на сторінці входу і натисніть кнопку Забули пароль?, щоб скинути пароль. Якщо ви не можете скинути пароль через втрату даних для верифікації, дотримуйтесь інструкцій, щоб надіслати запит для скидання перевірки безпеки.

2. Зміна інформації акаунту


2.1 Як прив'язати або змінити номер мобільного телефону/електронну пошту для перевірки безпеки?


2.1.1 Як прив'язати номер мобільного телефону/адресу електронної пошти


  • Вебсайт: на головній сторінці MEXC клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до Безпека, клацніть на Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою й оберіть Налаштувати праворуч. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.
  • Застосунок: на головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

2.1.2 Як змінити номер мобільного телефону/адресу електронної пошти


Якщо є доступ до початкового номера мобільного телефону/адреси електронної пошти:

  • Вебсайт: на головній сторінці клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою і клацніть на Змінити праворуч. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.
  • Застосунок: на головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, перейдіть до Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Щоб дізнатися більше, зверніться до статті «Як змінити адресу електронної пошти, прив'язану до акаунту MEXC».

Якщо немає доступу до початкового номера мобільного телефону/адреси електронної пошти:

  • Вебсайт: на головній сторінці клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та клацніть на Змінити, а потім Скинути перевірку безпеки?. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.
  • Застосунок: на головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, потім торкніться Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Примітка: після зміни номера мобільного телефону/адреси електронної пошти зняття коштів та позабіржова торгівля будуть тимчасово обмежені на 24 години.

2.1.3 Як відв'язати або змінити номер мобільного телефону/адресу електронної пошти, якщо не вдається увійти в акаунт?


Як відв'язати/змінити адресу електронної пошти

Надішліть запит на електронну пошту service@mexc.com, щоб змінити або відв'язати вашу електронну пошту. MEXC обробить ваш запит протягом 24 годин. Для цього необхідно надати наступну інформацію:
1）Опис проблеми;
2）Дані акаунту MEXC (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти або UID);
3）Нова адреса електронної пошти (переконайтеся, що можете надсилати та отримувати електронні листи. Якщо ви не можете отримувати електронні листи або коди підтвердження, це може стати причиною проблем під час зняття коштів у майбутньому);
4）Нещодавня історія транзакцій, баланс активів, записи про депозити/зняття коштів, а також адреси, які часто використовувалися для входу в акаунт;
5）Фотографію, на якій ви тримаєте в руках посвідчення особи, разом зі запискою, написаною від руки, де зазначено логотип MEXC, причину зміни, дані акаунту, дату і ваш підпис. Дата повинна відповідати даті подання заявки;
6）Якщо ви не пройшли верифікацію KYC, надайте знімок переказу з платформи-відправника на MEXC (на знімку повинні бути вказані TxID, сума і час). Це не потрібно, якщо немає записів про депозити.

Як відв'язати/змінити номер мобільного телефону

Надішліть електронного листа на електронну пошту service@mexc.com з проханням змінити або відв'язати ваш номер мобільного телефону. MEXC виконає запит протягом 24 годин. Необхідна інформація наведена нижче:
1）Опис проблеми;
2）Дані акаунту MEXC (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти або UID);
3）Новий номер мобільного телефону;
4）Нещодавня історія транзакцій, баланс активів, записи про депозити/зняття коштів, а також адреси, які часто використовувалися для входу в акаунт;
5）Фотографію, на якій ви тримаєте в руках посвідчення особи, разом зі запискою, написаною від руки, де зазначено логотип MEXC, причину зміни, дані акаунту, дату і ваш підпис. Дата повинна відповідати даті подання заявки;
6）Якщо ви не пройшли верифікацію KYC, надайте знімок переказу з платформи-відправника на MEXC (на знімку повинні бути вказані TxID, сума і час). Це не потрібно, якщо немає записів про депозити.

2.2 Чому відображається повідомлення «Номер мобільного телефону/адресу електронної пошти вже зареєстровано»?


Кожен номер мобільного телефону та кожну адресу електронної пошти можна зареєструвати або прив'язати лише до одного акаунту MEXC. Якщо ви бачите це повідомлення, це означає, що ваш номер мобільного телефону/адреса електронної пошти вже прив'язано до іншого акаунту MEXC. Якщо ви забули свій акаунт MEXC/пароль для входу, ви можете натиснути Забули пароль? на сторінці входу, щоб відновити дані свого акаунту.

2.3 Як прив'язати, відв'язати, скинути або змінити Google 2FA Authenticator на новому телефоні?


2.3.1 Як прив'язати Google Authenticator


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека, потім Код Google Authenticator праворуч, клацніть на Налаштувати та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Google Authenticator, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю «Як прив'язати Google Authenticator».

2.3.2 Як відв'язати Google Authenticator


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека, потім Код Google Authenticator праворуч, клацніть на Видалити та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Google Authenticator, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю «Як відв'язати Google Authenticator від MEXC».

2.3.3 Як скинути Google Authenticator


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека. Клацніть на Код Google Authenticator праворуч, виберіть ВидалитиСкинути перевірку безпеки?, виберіть Скинути Google Authenticator і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головного екрана, виберіть Безпека, торкніться Google AuthenticatorСкинути перевірку безпеки?, торкніться Скинути Google Authenticator і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після подання запиту для скидання Google Authenticator офіційна служба підтримки клієнтів MEXC розгляне вашу заявку протягом 1 робочого дня. Після схвалення, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.

Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю«Як відв'язати Google Authenticator від MEXC».

2.3.4 Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий телефон


На старому телефоні: відкрийте застосунок Google Authenticator, торкніться позначки у верхньому лівому кутку, виберіть Перенести коди, експортуйте частину або всі коди, які ви бажаєте перенести, потім згенеруйте QR-код і дочекайтеся сканування.

На новому телефоні: відкрийте застосунок Google Authenticator, торкніться позначки + у правому нижньому куті, виберіть Сканувати QR-код, відскануйте QR-код, згенерований старим телефоном, і завершіть перенесення.

Для більш детальної інформації перегляньте статтю «Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон».

2.4 Що робити, якщо отримано повідомлення про помилку Google Authenticator?


1）Якщо у вас є кілька акаунтів, прив'язаних до Google Authenticator на телефоні, переконайтеся, що ви вказуєте код, який відповідає вашій електронній пошті, зареєстрованій на MEXC.

2）Переконайтеся, що ви встановили правильний застосунок Google Authenticator. Для користувачів iOS потрібно знайти «Authenticator App» в App Store, а для користувачів Android - «Google Authenticator» в Google Play, щоб завантажити його.

3）Коди Google Authenticator дійсні лише 30 секунд. Переконайтеся, що ви встигли ввести та підтвердити код протягом 30 секунд.

4）Переконайтеся, що час вашого телефону точно синхронізовано зі стандартним часом вашого часового поясу.

Якщо ви розглянули вищезазначені причини, але помилка Google Authenticator не зникає, ви можете подати заявку на скидання аутентифікації Google на вебсайті MEXC або через застосунок MEXC, клацнувши/торкнувшись Скинути перевірку безпеки? і слідуючи інструкціям на екрані.

  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, перейдіть до Безпека, праворуч виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, клацніть ЗмінитиСкинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, потім торкніться Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Примітка: після зміни або відв'язування вашого Google Authenticator зняття коштів у криптовалюті та фіаті буде обмежено на 24 години.

3. Код підтвердження (електронна пошта, Google та SMS)


3.1 Що робити, якщо отримано повідомлення «Не вдалося отримати код підтвердження»?


Ви можете спробувати розв'язати проблему наступними способами:
  • Очистити кеш браузера;
  • Перейти в інший браузер;
  • Використати застосунок для отримання коду підтвердження.
Якщо перераховані вище способи не спрацювали, і ви все ще не можете отримати код підтвердження, ви можете звернутися по допомогу до служби підтримки клієнтів.

3.2 Що робити, якщо не отримано лист з кодом підтвердження?


Якщо ви не можете отримати код підтвердження на електронну пошту, виконайте наведені нижче кроки для вирішення проблеми:
1）Перевірте папку «Спам» на наявність листа з підтвердженням.
2）Переконайтеся, що електронна пошта, яку ви переглядаєте, пов'язана з вашим акаунтом.
3）Переконайтеся, що ваша електронна пошта може належним чином надсилати та отримувати повідомлення.
4）Дочекайтеся завершення зворотного відліку перевірки електронної пошти, перш ніж запитувати новий код підтвердження.

Якщо жодне з наведених вище рішень не спрацювало, ви можете додати домен або адресу електронної пошти MEXC до свого білого списку і спробувати запросити код підтвердження ще раз.
Для більш детальної інформації перегляньте статтю «Чому я не можу отримувати сповіщення на електронну пошту від MEXC?».

3.3 Що робити, якщо не отримано листа з підтвердженням після реєстрації за допомогою Apple ID?


Якщо ви зареєстрували свій акаунт за допомогою Apple ID та вибрали опцію «Сховати мою е‑адресу», використовується приватна адреса електронної пошти. На цю приватну електронну пошту можуть надходити листи зі затримками або виникати проблеми з отриманням коду підтвердження.

Для забезпечення кращої роботи ми рекомендуємо змінити прив'язану електронну пошту на ту, якою ви активно користуєтесь. Щоб змінити пошту, виконайте наступні кроки:
  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека, клацніть на Підтвердження електронною поштоюЗмінити та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження електронною поштою і дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

4. Скасування або видалення акаунту


4.1 Як видалити свій акаунт?


Щоб гарантувати безпеку вашого акаунту та запобігти зловмисному закриттю акаунту, вам необхідно надіслати фотографію з документом, що посвідчує вашу особу, та відповісти на наступні запитання в електронному листі на адресу електронної пошти dataprotect@mexc.com. Ми розглянемо надану інформацію.

Сфотографуйте себе з документом, що посвідчує вашу особу, і напишіть від руки записку з наступним текстом: «Сьогодні [дата]. Я прошу видалити мій акаунт MEXC ([адреса електронної пошти/номер телефону]), і я підтверджую відмову від усіх активів на цьому акаунті». Також надайте наступну інформацію:
1）UID акаунту і приблизну дату реєстрації;
2）Приблизна дата останньої транзакції, здійсненої з цього акаунту;
3）Приблизна дата останнього депозиту або зняття коштів;
4）Список криптовалют, які раніше знаходилися на цьому акаунті;
5）Адреси, які часто використовувалися для входу в цей акаунт;
6）Причина закриття акаунту.

Зверніть увагу, що видалення акаунту є незворотною дією, тому ми хотіли б наголосити на наступних моментах:
1）Переконайтеся, що вся надана інформація є точною. Надання невірних даних може призвести до неможливості обробки вашого запиту на видалення акаунту.
2）Після видалення акаунту ви назавжди втратите до нього доступ.
3）Всі дані та активи в акаунті будуть втрачені.
4）Деяка спільна інформація (наприклад, записи транзакцій з іншими користувачами) буде видалена з вашого акаунту, але інші користувачі все одно зможуть отримати доступ до відповідної інформації на своїх акаунтах. Відповідно до законодавчих вимог щодо збереження даних, ми можемо зберігати частину вашої інформації, однак MEXC гарантує безпеку вашої інформації. Ви можете знайти більше інформації в «Угода користувача MEXC».

Після того, як ваш запит на видалення акаунту буде надіслано і документи будуть перевірені, MEXC обробить запит протягом 15 робочих днів. Ми цінуємо ваше терпіння і розуміння.

Примітка: після того, як ви надішлете запит на видалення акаунту, команда MEXC розгляне ваші документи та зв'яжеться з вами електронною поштою для підтвердження інформації. Надішліть відповідь протягом трьох днів після отримання електронного листа. Якщо ви не відповісте протягом цього часу, ваш запит буде вважатися скасованим.

4.2 Чи можна повторно зареєструватися з тією ж адресою електронної пошти або номером мобільного телефону після видалення акаунту?


Після завершення процесу видалення акаунту, якщо номер мобільного телефону/електронної пошти не використовується іншим акаунтом, ви можете повторно зареєструватися, використовуючи ту ж саму електронну пошту або номер мобільного телефону.

Примітка: у випадку повторної реєстрації після видалення акаунту, вас може бути обмежено в участі у певних видах діяльності відповідно до правил платформи MEXC.

4.3 Чи я отримаю сповіщення на електронну пошту після видалення акаунту?


Після подання запиту на видалення акаунту співробітники MEXC розглянуть заявку і зв'яжуться з вами електронною поштою для підтвердження видалення. Надішліть відповідь протягом трьох днів з моменту отримання електронного листа, щоб підтвердити видалення акаунту. Після перевірки інформації акаунт буде видалено протягом 15 робочих днів. Ви отримаєте сповіщення електронною поштою, коли ваш акаунт буде видалено.

4.4 Після подання заявки на видалення акаунту я маю відповісти на другий лист з підтвердженням чи надіслати нового листа на вказану електронну пошту?


Після отримання вашого запиту на видалення акаунту команда MEXC перевірить надану інформацію.

Якщо ваша інформація буде точною, ви отримаєте другий лист з підтвердженням. Просто дайте відповідь на цей лист, вказавши "Підтвердити видалення". Немає потреби надсилати новий електронний лист. Після підтвердження ваш акаунт буде видалено протягом 15 робочих днів.

4.5 Як можна скасувати запит на видалення свого акаунту?


Перевірте, чи ви вже відповіли на другий лист з підтвердженням, написавши "Підтвердити видалення". Якщо ви не відповіли, запит на видалення акаунту не буде оброблено.

4.6 Чи можна подати заявку на видалення акаунту, якщо на моєму акаунті є кошти?


Видалення акаунту неможливе, якщо його баланс перевищує 5 USDT. Зніміть кошти з акаунту перед тим, як подавати запит на його видалення.

4.7 Чи можна подати заявку на видалення акаунту, якщо мій акаунт заморожено?


Якщо акаунт заморожено, і його баланс становить менше ніж 5 USDT, ви можете подати заявку на видалення акаунту.

4.8 Чи вплине видалення поточного акаунту на інші акаунти MEXC?


Видалення вашого акаунту не вплине на доступ до інших ваших акаунтів, оскільки запит на видалення стосується лише конкретного акаунту, який ви видалили. Після видалення акаунту пов'язану з ним адресу електронної пошти або номер мобільного телефону можна використовувати для реєстрації нового акаунту, але на нього не будуть поширюватися акції для нових користувачів.
Примітка: видалення основного акаунту призведе до видалення всіх пов'язаних з ним субакаунтів.

4.9 Як видалити партнерський акаунт?


Наразі партнерські акаунти не можуть бути видалені. Однак ви можете налаштувати ставку комісійних у розмірі 0%. Якщо основний партнерський акаунт користувача буде видалено, відповідний партнерський акаунт також буде видалено.

4.10 Як видалити дані для входу в інші акаунти?


Для iOS: перейдіть на Головна, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Перемкнути акаунт, проведіть вліво по вибраному акаунту, щоб відкрити опцію видалення, а потім торкніться Видалити вибране, щоб видалити ID для входу.

Для Android: перейдіть на Головна, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Перемкнути акаунт, торкніться й утримуйте акаунт, щоб відкрити вікно підтвердження, а потім торкніться Підтвердити, щоб видалити ID для входу.

5. Заморожування акаунту


5.1 Як заморозити акаунт MEXC?


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека, прокрутіть вниз до Пристрої та діїЗаморозити акаунт, клацніть Заморозити та дотримуйтесь інструкцій на цій сторінці.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Управління акаунтомЗаморозити акаунт і дотримуйтесь інструкцій на сторінці.

Зверніть увагу, що після заморозки вашого акаунту наступні функції будуть обмежені:
1）Ви не зможете увійти до свого акаунту, поки він не буде розморожений службою підтримки клієнтів.
2）Всі функції торгівлі та для входу в систему будуть відключені.
3）Всі API-ключі, пов'язані з вашим акаунтом, будуть деактивовані.
4）Щоб розморозити акаунт, вам необхідно буде звернутися до служби підтримки клієнтів.

6. Активи


6.1 Чому мої активи зникли з акаунту?


Ви можете виконати наведені нижче дії, щоб розв'язати цю проблему:
1）Підтвердьте інформацію про акаунт: переконайтеся, що ви увійшли до правильного акаунту. Перевірте свій UID, адресу електронної пошти або номер мобільного телефону.
2）Токен, що зазнав делістингу: якщо актив зазнав делістингу, ви можете зняти прапорець з функції Сховати невеликі баланси на вашому спотовому рахунку, а потім знайти назву токена, щоб перевірити його статус.
3）Перейменовані токени: якщо токен було перейменовано, ви можете знайти назву токена на сторінці «Оголошення», щоб побачити останні оновлення про проєкт.
4）Перевірити невеликі баланси: зніміть прапорець зі Сховати невеликі баланси на вашому спотовому рахунку і знайдіть токен, щоб перевірити його статус.
5）Переглянути записи входу і зняття коштів: перегляньте свої записи входу і зняття коштів. Якщо ви виявили неавторизовані дії або підозрюєте втрату активів, рекомендується повідомити про інцидент в поліцію і подати запит правоохоронних органів на допомогу від платформи.
6）Посилення безпеки акаунту: оновіть пароль для входу, щоб підвищити безпеку акаунту, а також перегляньте свої нещодавні дії для входу на предмет неавторизованого доступу.

Якщо у вас виникли будь-які інші питання, натисніть на Служба підтримки, щоб звернутися за допомогою до онлайн-служби підтримки клієнтів.

6.2 Як перейти на місцеву валюту


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, перейдіть до Налаштування, знайдіть Валюта і виберіть бажану валюту.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, перейдіть до Налаштування, знайдіть Валюта і виберіть бажану валюту.

6.3 Як розрахувати вартість активів у місцевій валюті


  • Вебсайт: клацніть на ГаманецьОгляд у спадному списку під Орієнтовний баланс, клацніть «▼», поруч із валютним еквівалентом вашого балансу і виберіть вашу місцеву валюту.
  • Застосунок: торкніться Гаманець на головній сторінці. Під Загальний баланс торкніться «▼», поруч із валютним еквівалентом вашого балансу і виберіть вашу місцеву валюту.

7. Субакаунти


7.1 Як можна увійти до свого субакаунту?


Існує два типи субакаунтів:
  • API-субакаунт: такий тип субакаунту не надає можливості прямого входу в систему і використовується виключно для API-торгівлі.
  • Індивідуальний субакаунт: такий тип субакаунту можна увійти тільки через вебсайт і він потребує підтвердження електронною поштою.

7.2 Як змінити пароль субакаунту?


Процес зміни пароля субакаунту такий самий, як і для основного акаунту. Виконайте наведені нижче кроки:

1）Якщо ви пам'ятаєте поточний пароль


  • Вебсайт: увійдіть до субакаунту. Клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, виберіть Безпека, перейдіть до Розширена безпекаПароль для входу і клацніть на Змінити.
  • Застосунок: ця функція наразі не підтримується.

2）Якщо ви забули поточний пароль


  • Вебсайт: увійдіть в основний акаунт. Клацніть на позначку користувача → Управління субакаунтами. Ви побачите деталі вашого субакаунту у вкладці Управління акаунтом. Знайдіть Дія, наведіть вказівник миші на ... і клацніть на Змінити пароль.
  • Застосунок: ця функція наразі не підтримується.

7.3 Чи можна одночасно увійти в основний акаунт і субакаунт?


Для одночасного входу в основний акаунт і субакаунт ви можете використовувати різні браузери або отримати доступ до платформи через два окремі домени вебсайту.
Доступні домени:
https://www.mexc.com/uk-UA
https://www.mexc.co/uk-UA

7.4 Яку максимальну кількість субакаунтів можна створити?


Ви можете створити до 30 API-субакаунтів.

7.5 Чи можна використовувати свій субкаунт для проходження верифікації KYC?


Ні, верифікація KYC не підтримується для субкаунтів.

7.6 Як можна здійснити депозит на субакаунт?


Наразі MEXC підтримує лише переказ коштів з основного акаунту на субакаунт і не підтримує ончейн перекази на субакаунти.
Крок 1: клацніть на позначку користувача і виберіть Управління субакаунтами.
Крок 2: у вкладці Управління субакаунтами клацніть на Управління активамиПереказ.
Крок 3: виберіть відповідний акаунт, введіть тип і кількість активу та клацніть на Переказ.

8. Верифікація KYC


8.1 Як переглянути свою інформацію KYC?


  • Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки та клацніть на Верифікація особи, щоб переглянути вашу інформацію KYC.
  • Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, а потім торкніться позначки > поруч із вашим псевдонімом, щоб переглянути вашу інформацію KYC.

8.2 Що станеться, якщо перевищити ліміт для верифікації KYC?


Акаунт MEXC дозволяє максимум 3 спроби на день для базової або розширеної верифікації KYC. Якщо ви отримали сповіщення про те, що ви перевищили денний ліміт, спробуйте ще раз через 24 години.

8.3 Як виправити помилки, оновити документи або поновити інформацію KYC, термін дії якої закінчився?


Якщо ви зараз перебуваєте на рівні базової KYC, рекомендуємо перейти безпосередньо до розширеної KYC. Під час подання документів ви можете заново завантажити правильні ідентифікаційні документи, щоб оновити свою інформацію.

Якщо ви вже пройшли розширену KYC і вам потрібно виправити або оновити свої дані, ви можете подати запит на оновлення верифікації KYC через опцію самообслуговування. Виберіть належну причину оновлення відповідно до вашої ситуації та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес. Платформа розгляне вашу заявку та оновить вашу верифікаційну інформацію після затвердження.

8.4 Скільки часу займає перевірка KYC?


У більшості випадків перевірка KYC завершується протягом 15 хвилин. Однак, залежно від складності наданої вами інформації та поточного обсягу перевірок, у деяких випадках перевірка може зайняти від 8 до 24 годин.

8.5 Що робити, якщо отримано сповіщення «Ви вже пройшли верифікацію KYC в іншому акаунті. Дублікати заявок не обслуговуються.»?


Якщо ви отримали це сповіщення під час верифікації KYC, це означає, що верифікація вашої особи вже була завершена на іншому акаунті. Згідно з політикою MEXC, інформація про верифікацію особи кожного користувача може бути пов'язана тільки з трьома акаунтами MEXC.

8.6 У чому різниця між базовою та розширеною верифікаціями KYC?


  • Базова верифікація KYC: процес базової верифікації KYC дозволяє вам підтвердити свою особу, завантаживши документи, що посвідчують особу, і надавши необхідну інформацію. Після успішного проходження базової верифікації KYC ліміт на зняття коштів на 24 години встановлюється в розмірі 80 BTC.
  • Розширена верифікація KYC: розширена верифікація KYC охоплює процес розпізнавання обличчя в режимі реального часу. Після успішного проходження верифікації ліміт на зняття коштів на добу збільшується до 200 BTC.

8.7 Як перейти з індивідуальної KYC (базова/розширена) на інституційну KYC?


Наразі MEXC не підтримує перехід з індивідуальної KYC (базова або розширена) на інституційну KYC, а також не підтримує перехід з інституційної KYC на індивідуальну KYC для одного і того ж акаунту.

8.8 Чи обмежується реєстраційний номер компанії однією інституційною KYC на MEXC?


Так, кожен реєстраційний номер компанії може бути використаний для проходження інституційної KYC тільки для одного акаунту MEXC.

8.9 Чи можна здійснювати торгівлю без проходження верифікації KYC?


MEXC суворо дотримується нормативних вимог і прагне забезпечити користувачам безпечніше торговельне середовище. Для гарантування безпеки вашого акаунту та активів ми рекомендуємо пройти верифікацію KYC. В іншому випадку деякі функції акаунту можуть бути обмежені.

MEXC шифрує та захищає всю інформацію про верифікацію користувачів і ніколи не використовує її для інших цілей. Дякуємо за розуміння та підтримку.

8.10 Що робити, якщо надійшло повідомлення про обмеження депозитів і необхідність проходження верифікації KYC?


До проходження верифікації KYC ви все ще маєте ліміт на торгівлю в розмірі до 1000 USDT (або еквівалент в інших токенах). Якщо цей ліміт вичерпано, будь ласка, негайно пройдіть процедуру верифікації KYC. MEXC наполегливо рекомендує пройти верифікацію KYC, щоб продовжувати користуватися продуктами та послугами на платформі.

Якщо ви не можете пройти KYC, ви можете подати заявку на повернення обмежених коштів, заповнивши необхідну інформацію на сторінці Заявка на повернення.

8.11 Чому я отримую спливне повідомлення про незавершення процедури верифікації особи (KYC) після того, як моя сукупна сума зняття коштів перевищила 1000 USDT?


До завершення KYC ви все ще маєте ліміт на торгівлю в розмірі до 1000 USDT (або еквівалент в інших токенах). Якщо цей ліміт вичерпано, будь ласка, негайно завершіть процес верифікації. MEXC наполегливо рекомендує завершити KYC, щоб продовжувати користуватися продуктами та послугами на платформі.

Якщо ви не можете завершити KYC, ви можете подати Форму апеляції щодо зняття на офіційному вебсайті, заповнивши необхідну інформацію для подання заявки на зняття коштів. Після затвердження вашої апеляції ваш акаунт перейде в режим «лише зменшення», обмежуючи доступ тільки до прав на зняття коштів та закриття позиції. Інші функції акаунту більше не будуть доступні.

9. Країни або регіони з обмеженим доступом


9.1 Які регіони не мають права на реєстрацію?


MEXC залишає за собою право відмовити в реєстрації користувачам з юрисдикцій, які не відповідають міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей, або користувачам, які можуть вважатися політично значущими особами. Ми залишаємо за собою право призупинити або припинити торгівлю в будь-який час у разі виявлення підозрілих транзакцій. Однак це не є порушенням наших зобов'язань або відповідальності перед вами.

Наразі MEXC залишає за собою право відмовити в торгівлі або реєстрації користувачам із наступних країн або регіонів: Канада, материковий Китай, Куба, Крим, Донецьк, Гонконг, Іран, Луганськ, Північна Корея, Севастополь, Сінгапур, Судан, Сирія, Великобританія і США (разом називаються «Країни або регіони з обмеженим доступом»).

Наведений вище перелік країн або регіонів не є вичерпним, і MEXC може вносити зміни до нього в будь-який час. Для отримання додаткової інформації, зверніться до сторінки «Угода користувача».

9.2 Чому не можна зареєструватися, пройти верифікацію KYC або торгувати, якщо моя країна/регіон не входить до списку обмеженого доступу?


Задля дотримання нормативних вимог місцевих органів влади, MEXC наразі не надає послуги користувачам, які намагаються увійти в систему або пройти верифікацію KYC з певних місць.
Для отримання більш детальної інформації, зверніться до сторінки «Угода користувача».

9.3 Чи підтримує MEXC верифікацію KYC за допомогою цифрового посвідчення особи NIN для користувачів з Нігерії?


Наразі MEXC підтримує такі типи документів KYC для користувачів з Нігерії: державне посвідчення особи, водійське посвідчення, картка виборця або закордонний паспорт.

9.4 Чи можуть акціонери з країн/регіонів, щодо яких діють обмеження, пройти інституційну верифікацію KYC?


Для інституційної KYC кінцевий бенефіціарний власник/акціонер компанії не повинен бути громадянином країни або регіону, до яких застосовуються обмеження MEXC. Для більш детальної інформації, зверніться до «Угода користувача».

9.5 Що буде з активами на акаунтах з країн або регіонів, де платформа MEXC припинила надавати свої послуги та продукти?


Користувачі з країн або регіонів, де надання послуг було припинено, можуть тільки зняти свої особисті активи та не можуть брати участь у будь-яких угодах. MEXC рекомендує вам зняти свої активи якомога швидше. Точні терміни закриття акаунтів будуть повідомлені окремо. Для отримання додаткової інформації, зверніться до «Угода користувача» на MEXC і дотримуйтесь інструкцій щодо належної реєстрації та використання акаунту.

10. Повідомлення про викрадені кошти та шахрайство


10.1 Що робити, якщо мої викрадені активи переказані на MEXC?


Зверніться до служби підтримки клієнтів і надайте наступну інформацію:
1）Знімок екрана із записами переказу гаманця/акаунту, ID транзакції, адресу переказу та детальне пояснення, як це пов'язано із цією справою.
2）Пройдіть верифікацію KYC на MEXC, щоб переконатися, що надана інформація є законною і не містить фальсифікацій, вигадок або наклепів.
3）Якщо вищевказана інформація підтвердиться, платформа тимчасово заморозить підозрілий акаунт (на 24 години) і порекомендує вам негайно повідомити про цей випадок у поліцію.
4）Після подання інформації зверніться до поліції протягом 48 годин і надайте заповнену заяву або лист про відкриття справи. Якщо необхідні докази не будуть надані, платформа проаналізує ситуацію і може розглянути питання про розмороження коштів.
5）Якщо правоохоронцям буде потрібна допомога платформи у розслідуванні, напишіть нам на електронну пошту legal@mexc.com. Електронний лист повинен містити посвідчення особи співробітника, який веде справу, доказ реєстрації справи та документи розслідування (повідомлення про запит доказів), а також чіткий виклад необхідної інформації.
6）Платформа підтримуватиме прямий зв'язок зі судовими органами, які розглядають справу, та співпрацюватиме з правоохоронцями під час розслідування.


Популярні статті

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Майнінг Bitcoin перетворився з домашнього хобі на індустрію вартістю мільярди доларів з 2009 року. Багато новачків цікавляться, чи можуть звичайні люди ще брати участь у майнінгу, чи це стало ексклюзи

Вас також може зацікавити

Що таке премаркет торгівля

Що таке премаркет торгівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке примусова ліквідація?

Що таке примусова ліквідація?

1. Що таке примусова ліквідаціяПримусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої м

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики: як позичати та погашати

MEXC Позики — це криптовалютне рішення з кредитування, яке представила платформа MEXC. За допомогою MEXC Позики користувачі можуть використати один із своїх криптовалютних активів як забезпечення, щоб

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT