Поширені запитання щодо акаунту

















Вебсайт : на Безпека . Під Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою клацніть Змінити праворуч, виберіть Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані. : на офіційній сторінці введіть пароль для входу в акаунт, потім клацніть на позначку користувача у верхньому правому кутку головної сторінки та перейдіть до. Підабоклацнітьправоруч, виберітьі дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Застосунок: на сторінці входу введіть свій пароль для входу в акаунт, потім торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку і перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, виберіть Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.









Підготуйте наступну інформацію та надішліть її до нашої служби підтримки клієнтів на електронну пошту service@mexc.com, або надайте її нашій онлайн-службі підтримки. Після перевірки інформації MEXC відв'яже ваш акаунт протягом 1-3 робочих днів.

Необхідна інформація:

1）Причина зміни;

2）Попередня адреса електронної пошти/номер мобільного телефону;

3）Нова адреса електронної пошти/номер мобільного телефону;

4）Нещодавня історія транзакцій, записи про депозити/зняття коштів або адреси, які часто використовувалися для входу в систему;

5）Фотографія з вашим посвідченням особи та аркушем паперу, де написано причину зміни, UID, логотип MEXC, дату та підпис.









Ваш акаунт може бути тимчасово заблоковано у наступних випадках:

Після введення неправильного пароля для входу 5 разів поспіль, ваш акаунт буде заблоковано на 2 години.

Після введення неправильного пароля для входу 10 разів поспіль, ваш акаунт буде заблоковано на 24 години.





Забули пароль?, щоб скинути пароль. Якщо ви не можете скинути пароль через втрату даних для верифікації, дотримуйтесь інструкцій, щоб надіслати запит для Якщо ви бажаєте розблокувати свій акаунт раніше, дотримуйтесь інструкцій на сторінці входу і натисніть кнопку, щоб скинути пароль. Якщо ви не можете скинути пароль через втрату даних для верифікації, дотримуйтесь інструкцій, щоб надіслати запит для скидання перевірки безпеки

















Вебсайт : на головній сторінці MEXC клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до Безпека , клацніть на Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою й оберіть Налаштувати праворуч. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Застосунок: на головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.









Якщо є доступ до початкового номера мобільного телефону/адреси електронної пошти:





Вебсайт : на Безпека , виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою і клацніть на Змінити праворуч. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес. : на головній сторінці клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до, виберітьабоі клацніть направоруч. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Застосунок: на головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, перейдіть до Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.









Якщо немає доступу до початкового номера мобільного телефону/адреси електронної пошти:





Вебсайт : на Безпека , виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою та клацніть на Змінити , а потім Скинути перевірку безпеки? . Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес. : на головній сторінці клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, перейдіть до, виберітьабота клацніть на, а потім. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Застосунок: на головній сторінці застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, потім торкніться Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.





Примітка: після зміни номера мобільного телефону/адреси електронної пошти зняття коштів та позабіржова торгівля будуть тимчасово обмежені на 24 години.













Надішліть запит на електронну пошту service@mexc.com, щоб змінити або відв'язати вашу електронну пошту. MEXC обробить ваш запит протягом 24 годин. Для цього необхідно надати наступну інформацію:

1）Опис проблеми;

2）Дані акаунту MEXC (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти або UID);

3）Нова адреса електронної пошти (переконайтеся, що можете надсилати та отримувати електронні листи. Якщо ви не можете отримувати електронні листи або коди підтвердження, це може стати причиною проблем під час зняття коштів у майбутньому);

4）Нещодавня історія транзакцій, баланс активів, записи про депозити/зняття коштів, а також адреси, які часто використовувалися для входу в акаунт;

5）Фотографію, на якій ви тримаєте в руках посвідчення особи, разом зі запискою, написаною від руки, де зазначено логотип MEXC, причину зміни, дані акаунту, дату і ваш підпис. Дата повинна відповідати даті подання заявки;

6）Якщо ви не пройшли верифікацію KYC, надайте знімок переказу з платформи-відправника на MEXC (на знімку повинні бути вказані TxID, сума і час). Це не потрібно, якщо немає записів про депозити.









Надішліть електронного листа на електронну пошту service@mexc.com з проханням змінити або відв'язати ваш номер мобільного телефону. MEXC виконає запит протягом 24 годин. Необхідна інформація наведена нижче:

1）Опис проблеми;

2）Дані акаунту MEXC (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти або UID);

3）Новий номер мобільного телефону;

4）Нещодавня історія транзакцій, баланс активів, записи про депозити/зняття коштів, а також адреси, які часто використовувалися для входу в акаунт;

5）Фотографію, на якій ви тримаєте в руках посвідчення особи, разом зі запискою, написаною від руки, де зазначено логотип MEXC, причину зміни, дані акаунту, дату і ваш підпис. Дата повинна відповідати даті подання заявки;

6）Якщо ви не пройшли верифікацію KYC, надайте знімок переказу з платформи-відправника на MEXC (на знімку повинні бути вказані TxID, сума і час). Це не потрібно, якщо немає записів про депозити.









Кожен номер мобільного телефону та кожну адресу електронної пошти можна зареєструвати або прив'язати лише до одного акаунту MEXC. Якщо ви бачите це повідомлення, це означає, що ваш номер мобільного телефону/адреса електронної пошти вже прив'язано до іншого акаунту MEXC. Якщо ви забули свій акаунт MEXC/пароль для входу, ви можете натиснути Забули пароль? на сторінці входу, щоб відновити дані свого акаунту.













Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека , потім Код Google Authenticator праворуч, клацніть на Налаштувати та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Google Authenticator, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

«Як прив'язати Google Authenticator». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю









Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека , потім Код Google Authenticator праворуч, клацніть на Видалити та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Google Authenticator, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

«Як відв'язати Google Authenticator від MEXC». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю









Вебсайт: клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека . Клацніть на Код Google Authenticator праворуч, виберіть Видалити → Скинути перевірку безпеки? , виберіть Скинути Google Authenticator і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головного екрана, виберіть Безпека, торкніться Google Authenticator → Скинути перевірку безпеки?, торкніться Скинути Google Authenticator і дотримуйтесь інструкцій на екрані.





Після подання запиту для скидання Google Authenticator офіційна служба підтримки клієнтів MEXC розгляне вашу заявку протягом 1 робочого дня. Після схвалення, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.





«Як відв'язати Google Authenticator від MEXC». Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю









На старому телефоні: відкрийте застосунок Google Authenticator, торкніться позначки ≡ у верхньому лівому кутку, виберіть Перенести коди, експортуйте частину або всі коди, які ви бажаєте перенести, потім згенеруйте QR-код і дочекайтеся сканування.





На новому телефоні: відкрийте застосунок Google Authenticator, торкніться позначки + у правому нижньому куті, виберіть Сканувати QR-код, відскануйте QR-код, згенерований старим телефоном, і завершіть перенесення.





«Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон». Для більш детальної інформації перегляньте статтю









1）Якщо у вас є кілька акаунтів, прив'язаних до Google Authenticator на телефоні, переконайтеся, що ви вказуєте код, який відповідає вашій електронній пошті, зареєстрованій на MEXC.





2）Переконайтеся, що ви встановили правильний застосунок Google Authenticator. Для користувачів iOS потрібно знайти «Authenticator App» в App Store, а для користувачів Android - «Google Authenticator» в Google Play, щоб завантажити його.





3）Коди Google Authenticator дійсні лише 30 секунд. Переконайтеся, що ви встигли ввести та підтвердити код протягом 30 секунд.





4）Переконайтеся, що час вашого телефону точно синхронізовано зі стандартним часом вашого часового поясу.





Скинути перевірку безпеки? і слідуючи інструкціям на екрані. Якщо ви розглянули вищезазначені причини, але помилка Google Authenticator не зникає, ви можете подати заявку на скидання аутентифікації Google на вебсайті MEXC або через застосунок MEXC, клацнувши/торкнувшисьі слідуючи інструкціям на екрані.





Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, перейдіть до Безпека , праворуч виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою , клацніть Змінити → Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, перейдіть до Безпека, виберіть Підтвердження за номером телефону або Підтвердження електронною поштою, потім торкніться Скинути перевірку безпеки? і дотримуйтесь інструкцій на екрані.





Примітка: після зміни або відв'язування вашого Google Authenticator зняття коштів у криптовалюті та фіаті буде обмежено на 24 години.













Ви можете спробувати розв'язати проблему наступними способами:

Очистити кеш браузера;

Перейти в інший браузер;

Використати застосунок для отримання коду підтвердження.

Якщо перераховані вище способи не спрацювали, і ви все ще не можете отримати код підтвердження, ви можете звернутися по допомогу до служби підтримки клієнтів.









Якщо ви не можете отримати код підтвердження на електронну пошту, виконайте наведені нижче кроки для вирішення проблеми:

1）Перевірте папку «Спам» на наявність листа з підтвердженням.

2）Переконайтеся, що електронна пошта, яку ви переглядаєте, пов'язана з вашим акаунтом.

3）Переконайтеся, що ваша електронна пошта може належним чином надсилати та отримувати повідомлення.

4）Дочекайтеся завершення зворотного відліку перевірки електронної пошти, перш ніж запитувати новий код підтвердження.





Якщо жодне з наведених вище рішень не спрацювало, ви можете додати домен або адресу електронної пошти MEXC до свого білого списку і спробувати запросити код підтвердження ще раз.

«Чому я не можу отримувати сповіщення на електронну пошту від MEXC?». Для більш детальної інформації перегляньте статтю









Якщо ви зареєстрували свій акаунт за допомогою Apple ID та вибрали опцію «Сховати мою е‑адресу», використовується приватна адреса електронної пошти. На цю приватну електронну пошту можуть надходити листи зі затримками або виникати проблеми з отриманням коду підтвердження.





Для забезпечення кращої роботи ми рекомендуємо змінити прив'язану електронну пошту на ту, якою ви активно користуєтесь. Щоб змінити пошту, виконайте наступні кроки:

Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека , клацніть на Підтвердження електронною поштою → Змінити та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Підтвердження електронною поштою і дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процес.













Щоб гарантувати безпеку вашого акаунту та запобігти зловмисному закриттю акаунту, вам необхідно надіслати фотографію з документом, що посвідчує вашу особу, та відповісти на наступні запитання в електронному листі на адресу електронної пошти dataprotect@mexc.com. Ми розглянемо надану інформацію.





Сфотографуйте себе з документом, що посвідчує вашу особу, і напишіть від руки записку з наступним текстом: «Сьогодні [дата]. Я прошу видалити мій акаунт MEXC ([адреса електронної пошти/номер телефону]), і я підтверджую відмову від усіх активів на цьому акаунті». Також надайте наступну інформацію:

1）UID акаунту і приблизну дату реєстрації;

2）Приблизна дата останньої транзакції, здійсненої з цього акаунту;

3）Приблизна дата останнього депозиту або зняття коштів;

4）Список криптовалют, які раніше знаходилися на цьому акаунті;

5）Адреси, які часто використовувалися для входу в цей акаунт;

6）Причина закриття акаунту.





Зверніть увагу, що видалення акаунту є незворотною дією, тому ми хотіли б наголосити на наступних моментах:

1）Переконайтеся, що вся надана інформація є точною. Надання невірних даних може призвести до неможливості обробки вашого запиту на видалення акаунту.

2）Після видалення акаунту ви назавжди втратите до нього доступ.

3）Всі дані та активи в акаунті будуть втрачені.

4）Деяка спільна інформація (наприклад, записи транзакцій з іншими користувачами) буде видалена з вашого акаунту, але інші користувачі все одно зможуть отримати доступ до відповідної інформації на своїх акаунтах. Відповідно до законодавчих вимог щодо збереження даних, ми можемо зберігати частину вашої інформації, однак MEXC гарантує безпеку вашої інформації. Ви можете знайти більше інформації в «Угода користувача MEXC»





Після того, як ваш запит на видалення акаунту буде надіслано і документи будуть перевірені, MEXC обробить запит протягом 15 робочих днів. Ми цінуємо ваше терпіння і розуміння.





Примітка: після того, як ви надішлете запит на видалення акаунту, команда MEXC розгляне ваші документи та зв'яжеться з вами електронною поштою для підтвердження інформації. Надішліть відповідь протягом трьох днів після отримання електронного листа. Якщо ви не відповісте протягом цього часу, ваш запит буде вважатися скасованим.









Після завершення процесу видалення акаунту, якщо номер мобільного телефону/електронної пошти не використовується іншим акаунтом, ви можете повторно зареєструватися, використовуючи ту ж саму електронну пошту або номер мобільного телефону.





Примітка: у випадку повторної реєстрації після видалення акаунту, вас може бути обмежено в участі у певних видах діяльності відповідно до правил платформи MEXC.









Після подання запиту на видалення акаунту співробітники MEXC розглянуть заявку і зв'яжуться з вами електронною поштою для підтвердження видалення. Надішліть відповідь протягом трьох днів з моменту отримання електронного листа, щоб підтвердити видалення акаунту. Після перевірки інформації акаунт буде видалено протягом 15 робочих днів. Ви отримаєте сповіщення електронною поштою, коли ваш акаунт буде видалено.









Після отримання вашого запиту на видалення акаунту команда MEXC перевірить надану інформацію.





Якщо ваша інформація буде точною, ви отримаєте другий лист з підтвердженням. Просто дайте відповідь на цей лист, вказавши "Підтвердити видалення". Немає потреби надсилати новий електронний лист. Після підтвердження ваш акаунт буде видалено протягом 15 робочих днів.









Перевірте, чи ви вже відповіли на другий лист з підтвердженням, написавши "Підтвердити видалення". Якщо ви не відповіли, запит на видалення акаунту не буде оброблено.









Видалення акаунту неможливе, якщо його баланс перевищує 5 USDT. Зніміть кошти з акаунту перед тим, як подавати запит на його видалення.









Якщо акаунт заморожено, і його баланс становить менше ніж 5 USDT, ви можете подати заявку на видалення акаунту.









Видалення вашого акаунту не вплине на доступ до інших ваших акаунтів, оскільки запит на видалення стосується лише конкретного акаунту, який ви видалили. Після видалення акаунту пов'язану з ним адресу електронної пошти або номер мобільного телефону можна використовувати для реєстрації нового акаунту, але на нього не будуть поширюватися акції для нових користувачів.

Примітка: видалення основного акаунту призведе до видалення всіх пов'язаних з ним субакаунтів.









Наразі партнерські акаунти не можуть бути видалені. Однак ви можете налаштувати ставку комісійних у розмірі 0%. Якщо основний партнерський акаунт користувача буде видалено, відповідний партнерський акаунт також буде видалено.









Для iOS: перейдіть на Головна, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Перемкнути акаунт, проведіть вліво по вибраному акаунту, щоб відкрити опцію видалення, а потім торкніться Видалити вибране, щоб видалити ID для входу.





Для Android: перейдіть на Головна, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, виберіть Перемкнути акаунт, торкніться й утримуйте акаунт, щоб відкрити вікно підтвердження, а потім торкніться Підтвердити, щоб видалити ID для входу.













Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, виберіть Безпека , прокрутіть вниз до Пристрої та дії → Заморозити акаунт , клацніть Заморозити та дотримуйтесь інструкцій на цій сторінці.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, виберіть Безпека, торкніться Управління акаунтом → Заморозити акаунт і дотримуйтесь інструкцій на сторінці.





Зверніть увагу, що після заморозки вашого акаунту наступні функції будуть обмежені:

1）Ви не зможете увійти до свого акаунту, поки він не буде розморожений службою підтримки клієнтів.

2）Всі функції торгівлі та для входу в систему будуть відключені.

3）Всі API-ключі, пов'язані з вашим акаунтом, будуть деактивовані.

4）Щоб розморозити акаунт, вам необхідно буде звернутися до служби підтримки клієнтів.













Ви можете виконати наведені нижче дії, щоб розв'язати цю проблему:

1）Підтвердьте інформацію про акаунт: переконайтеся, що ви увійшли до правильного акаунту. Перевірте свій UID, адресу електронної пошти або номер мобільного телефону.

2）Токен, що зазнав делістингу: якщо актив зазнав делістингу, ви можете зняти прапорець з функції Сховати невеликі баланси на вашому спотовому рахунку, а потім знайти назву токена, щоб перевірити його статус.

Перейменовані токени: якщо токен було перейменовано, ви можете знайти назву токена на сторінці 3）: якщо токен було перейменовано, ви можете знайти назву токена на сторінці «Оголошення» , щоб побачити останні оновлення про проєкт.

4）Перевірити невеликі баланси: зніміть прапорець зі Сховати невеликі баланси на вашому спотовому рахунку і знайдіть токен, щоб перевірити його статус.

5）Переглянути записи входу і зняття коштів: перегляньте свої записи входу і зняття коштів. Якщо ви виявили неавторизовані дії або підозрюєте втрату активів, рекомендується повідомити про інцидент в поліцію і подати запит правоохоронних органів на допомогу від платформи.

6）Посилення безпеки акаунту: оновіть пароль для входу, щоб підвищити безпеку акаунту, а також перегляньте свої нещодавні дії для входу на предмет неавторизованого доступу.





Якщо у вас виникли будь-які інші питання, натисніть на Служба підтримки, щоб звернутися за допомогою до онлайн-служби підтримки клієнтів.









Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки, перейдіть до Налаштування , знайдіть Валюта і виберіть бажану валюту.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки, перейдіть до Налаштування, знайдіть Валюта і виберіть бажану валюту.









Вебсайт : клацніть на Гаманець → Огляд у спадному списку під Орієнтовний баланс , клацніть «▼», поруч із валютним еквівалентом вашого балансу і виберіть вашу місцеву валюту.

Застосунок: торкніться Гаманець на головній сторінці. Під Загальний баланс торкніться «▼», поруч із валютним еквівалентом вашого балансу і виберіть вашу місцеву валюту.













Існує два типи субакаунтів:

API-субакаунт : такий тип субакаунту не надає можливості прямого входу в систему і використовується виключно для API-торгівлі.

Індивідуальний субакаунт: такий тип субакаунту можна увійти тільки через вебсайт і він потребує підтвердження електронною поштою.









Процес зміни пароля субакаунту такий самий, як і для основного акаунту. Виконайте наведені нижче кроки:









Вебсайт : увійдіть до субакаунту. Клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті, виберіть Безпека , перейдіть до Розширена безпека → Пароль для входу і клацніть на Змінити .

Застосунок: ця функція наразі не підтримується.









Вебсайт : увійдіть в основний акаунт. Клацніть на позначку користувача → Управління субакаунтами . Ви побачите деталі вашого субакаунту у вкладці Управління акаунтом . Знайдіть Дія , наведіть вказівник миші на ... і клацніть на Змінити пароль .

Застосунок: ця функція наразі не підтримується.









Для одночасного входу в основний акаунт і субакаунт ви можете використовувати різні браузери або отримати доступ до платформи через два окремі домени вебсайту.

Доступні домени:









Ви можете створити до 30 API-субакаунтів.









Ні, верифікація KYC не підтримується для субкаунтів.









Наразі MEXC підтримує лише переказ коштів з основного акаунту на субакаунт і не підтримує ончейн перекази на субакаунти.

Крок 1: клацніть на позначку користувача і виберіть Управління субакаунтами.

Крок 2: у вкладці Управління субакаунтами клацніть на Управління активами → Переказ.

Крок 3: виберіть відповідний акаунт, введіть тип і кількість активу та клацніть на Переказ.













Вебсайт : клацніть на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки та клацніть на Верифікація особи , щоб переглянути вашу інформацію KYC.

Застосунок: торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті, а потім торкніться позначки > поруч із вашим псевдонімом, щоб переглянути вашу інформацію KYC.









Акаунт MEXC дозволяє максимум 3 спроби на день для базової або розширеної верифікації KYC. Якщо ви отримали сповіщення про те, що ви перевищили денний ліміт, спробуйте ще раз через 24 години.









Якщо ви зараз перебуваєте на рівні базової KYC, рекомендуємо перейти безпосередньо до розширеної KYC . Під час подання документів ви можете заново завантажити правильні ідентифікаційні документи, щоб оновити свою інформацію.





Якщо ви вже пройшли розширену KYC і вам потрібно виправити або оновити свої дані, ви можете подати запит на оновлення верифікації KYC через опцію самообслуговування. Виберіть належну причину оновлення відповідно до вашої ситуації та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес. Платформа розгляне вашу заявку та оновить вашу верифікаційну інформацію після затвердження.









У більшості випадків перевірка KYC завершується протягом 15 хвилин. Однак, залежно від складності наданої вами інформації та поточного обсягу перевірок, у деяких випадках перевірка може зайняти від 8 до 24 годин.









Якщо ви отримали це сповіщення під час верифікації KYC, це означає, що верифікація вашої особи вже була завершена на іншому акаунті. Згідно з політикою MEXC, інформація про верифікацію особи кожного користувача може бути пов'язана тільки з трьома акаунтами MEXC.









Базова верифікація KYC : процес базової верифікації KYC дозволяє вам підтвердити свою особу, завантаживши документи, що посвідчують особу, і надавши необхідну інформацію. Після успішного проходження базової верифікації KYC ліміт на зняття коштів на 24 години встановлюється в розмірі 80 BTC.

Розширена верифікація KYC: розширена верифікація KYC охоплює процес розпізнавання обличчя в режимі реального часу. Після успішного проходження верифікації ліміт на зняття коштів на добу збільшується до 200 BTC.









Наразі MEXC не підтримує перехід з індивідуальної KYC (базова або розширена) на інституційну KYC, а також не підтримує перехід з інституційної KYC на індивідуальну KYC для одного і того ж акаунту.









Так, кожен реєстраційний номер компанії може бути використаний для проходження інституційної KYC тільки для одного акаунту MEXC.









MEXC суворо дотримується нормативних вимог і прагне забезпечити користувачам безпечніше торговельне середовище. Для гарантування безпеки вашого акаунту та активів ми рекомендуємо пройти верифікацію KYC. В іншому випадку деякі функції акаунту можуть бути обмежені.





MEXC шифрує та захищає всю інформацію про верифікацію користувачів і ніколи не використовує її для інших цілей. Дякуємо за розуміння та підтримку.









До проходження верифікації KYC ви все ще маєте ліміт на торгівлю в розмірі до 1000 USDT (або еквівалент в інших токенах). Якщо цей ліміт вичерпано, будь ласка, негайно пройдіть процедуру верифікації KYC. MEXC наполегливо рекомендує пройти верифікацію KYC, щоб продовжувати користуватися продуктами та послугами на платформі.





Заявка на повернення. Якщо ви не можете пройти KYC, ви можете подати заявку на повернення обмежених коштів, заповнивши необхідну інформацію на сторінці









До завершення KYC ви все ще маєте ліміт на торгівлю в розмірі до 1000 USDT (або еквівалент в інших токенах). Якщо цей ліміт вичерпано, будь ласка, негайно завершіть процес верифікації. MEXC наполегливо рекомендує завершити KYC, щоб продовжувати користуватися продуктами та послугами на платформі.





Форму апеляції щодо зняття на офіційному вебсайті, заповнивши необхідну інформацію для подання заявки на зняття коштів. Після затвердження вашої апеляції ваш акаунт перейде в режим «лише зменшення», обмежуючи доступ тільки до прав на зняття коштів та закриття позиції. Інші функції акаунту більше не будуть доступні. Якщо ви не можете завершити KYC, ви можете податина офіційному вебсайті, заповнивши необхідну інформацію для подання заявки на зняття коштів. Після затвердження вашої апеляції ваш акаунт перейде в режим «лише зменшення», обмежуючи доступ тільки до прав ната. Інші функції акаунту більше не будуть доступні.













MEXC залишає за собою право відмовити в реєстрації користувачам з юрисдикцій, які не відповідають міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей, або користувачам, які можуть вважатися політично значущими особами. Ми залишаємо за собою право призупинити або припинити торгівлю в будь-який час у разі виявлення підозрілих транзакцій. Однак це не є порушенням наших зобов'язань або відповідальності перед вами.





Наразі MEXC залишає за собою право відмовити в торгівлі або реєстрації користувачам із наступних країн або регіонів: Канада, материковий Китай, Куба, Крим, Донецьк, Гонконг, Іран, Луганськ, Північна Корея, Севастополь, Сінгапур, Судан, Сирія, Великобританія і США (разом називаються «Країни або регіони з обмеженим доступом»).





Наведений вище перелік країн або регіонів не є вичерпним, і MEXC може вносити зміни до нього в будь-який час. Для отримання додаткової інформації, зверніться до сторінки «Угода користувача»









Задля дотримання нормативних вимог місцевих органів влади, MEXC наразі не надає послуги користувачам, які намагаються увійти в систему або пройти верифікацію KYC з певних місць.

Для отримання більш детальної інформації, зверніться до сторінки «Угода користувача»









Наразі MEXC підтримує такі типи документів KYC для користувачів з Нігерії: державне посвідчення особи, водійське посвідчення, картка виборця або закордонний паспорт.









Для інституційної KYC кінцевий бенефіціарний власник/акціонер компанії не повинен бути громадянином країни або регіону, до яких застосовуються обмеження MEXC. Для більш детальної інформації, зверніться до «Угода користувача»









Користувачі з країн або регіонів, де надання послуг було припинено, можуть тільки зняти свої особисті активи та не можуть брати участь у будь-яких угодах. MEXC рекомендує вам зняти свої активи якомога швидше. Точні терміни закриття акаунтів будуть повідомлені окремо. Для отримання додаткової інформації, зверніться до «Угода користувача» на MEXC і дотримуйтесь інструкцій щодо належної реєстрації та використання акаунту.













Зверніться до служби підтримки клієнтів і надайте наступну інформацію:

1）Знімок екрана із записами переказу гаманця/акаунту, ID транзакції, адресу переказу та детальне пояснення, як це пов'язано із цією справою.

2）Пройдіть верифікацію KYC на MEXC, щоб переконатися, що надана інформація є законною і не містить фальсифікацій, вигадок або наклепів.

3）Якщо вищевказана інформація підтвердиться, платформа тимчасово заморозить підозрілий акаунт (на 24 години) і порекомендує вам негайно повідомити про цей випадок у поліцію.

4）Після подання інформації зверніться до поліції протягом 48 годин і надайте заповнену заяву або лист про відкриття справи. Якщо необхідні докази не будуть надані, платформа проаналізує ситуацію і може розглянути питання про розмороження коштів.

5）Якщо правоохоронцям буде потрібна допомога платформи у розслідуванні, напишіть нам на електронну пошту legal@mexc.com. Електронний лист повинен містити посвідчення особи співробітника, який веде справу, доказ реєстрації справи та документи розслідування (повідомлення про запит доказів), а також чіткий виклад необхідної інформації.

6）Платформа підтримуватиме прямий зв'язок зі судовими органами, які розглядають справу, та співпрацюватиме з правоохоронцями під час розслідування.







