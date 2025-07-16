Святкуючи свою сьому річницю, MEXC продовжує дотримуватися принципу «більше» в якості своєї основної стратегії, прокладаючи шлях до інновацій в розширюваному всесвіті цифрових фінансів. За останні сімСвяткуючи свою сьому річницю, MEXC продовжує дотримуватися принципу «більше» в якості своєї основної стратегії, прокладаючи шлях до інновацій в розширюваному всесвіті цифрових фінансів. За останні сім
Святкування 7-ї річниці MEXC: будуємо майбутнє криптоінфраструктури з принципом «більше» в основі

16 липня 2025
Святкуючи свою сьому річницю, MEXC продовжує дотримуватися принципу «більше» в якості своєї основної стратегії, прокладаючи шлях до інновацій в розширюваному всесвіті цифрових фінансів. За останні сім років MEXC перетворилася на щось більше, ніж просто торгову платформу — вона стала багатовимірною криптоекосистемою, де різноманітність пронизує кожен рядок коду, як джерело життєвої енергії.

1. Матриця популярних токенів: створення ринку цифрових активів


Маючи 2905 спотових торгових пар і 1130 ф'ючерсних токенів, MEXC твердо стоїть на позиції світового лідера за кількістю зареєстрованих на біржі популярних токенів. Але це не просто питання обсягу — це відображення ринкової інформації в реальному часі.


Від стабільного ритму Bitcoin до вибухового зростання альткоїнів, від трансформаційних інновацій DeFi до проривного імпульсу GameFi, MEXC сплела мережу не просто торгових пар, а шляхів до фінансової свободи.
Наша бібліотека токенів, що постійно розвивається, діє як тонко налаштований радар блокчейну. За кожним щотижневим новим лістингом стоїть професійна команда, яка працює цілодобово та відстежує світові тенденції розвитку проєктів, використовує алгоритми штучного інтелекту та залучає зворотний зв'язок від спільноти. Ця філософія «різноманітності, але витонченості» дозволяє новачкам без особливих зусиль створювати диверсифіковані портфелі, а досвідченим трейдерам — знаходити високопотенційні перлини в нових нішах.

2. Свято аірдропів: створення механізму виявлення цінності


В екосистемі MEXC аірдропи — це більше, ніж просто разові бонуси — це основа для виявлення цінності. За останній рік було проведено 1886 подій з аірдропами, у середньому понад 200 щомісяця. Ці події формують найщільніше пов'язану мережу цінностей в галузі.


Загальний призовий пул у 107 мільйонів USDT забезпечив учасникам прибутковість APY до 42,47% — це перевищує не лише традиційні інвестиційні канали, а й більшість криптофондів.


Наша стратегія аірдропів має багатовимірне бачення: від підтримки великих блокчейн-екосистем до ранньої участі в нових секторах; від відкритих розподілів для всіх до ексклюзивних кампаній для користувачів із високим рівнем капіталу. Кожен аірдроп виступає як стрес-тест для інновацій, допомагаючи перспективним проєктам подолати «холодний старт» і водночас надаючи користувачам ранній доступ до найновіших розробок.

3. Еволюція екосистеми: від торгової платформи до спільного створення цінності


Оглядаючись на наш шлях, можна сказати, що прагнення MEXC до «більшого» принесло значні плоди: стратегічні альянси з понад 50 публічними блокчейнами, запуск понад 10 власних DeFi-продуктів та мережа користувачів, що охоплює понад 200 країн.


І це лише початок. З розгортанням нашої інтелектуальної торгової системи 7-го покоління, MEXC Launchpool, що стає першокласним майданчиком для запуску токенів, і нашої платформи DEX, щоденний обсяг якої перевищив 10 мільйонів $, зараз формується більш масштабне бачення.


Щоб відсвяткувати цю знаменну для нас віху, ми підготували безліч сюрпризів: змагання з торгівлі на багатомільйонні суми USDT, події NFT mystery box з аірдропами, партнерські програми з комісійними та ексклюзивний вітальний бонус у 8000 USDT для нових користувачів. Це не просто цифри ─ це справжній доказ процвітання екосистеми MEXC та її прихильності до розширення прав і можливостей користувачів.


Сім років розвитку блокчейну призвели до багатовимірної синергії. В екосистемі MEXC кожне число пульсує інноваціями, а кожна мережа пов'язана з майбутнім. Постійно створюючи інфраструктуру цифрових фінансів нового покоління, засновану на відкритості, різноманітності та розширенні прав і можливостей користувачів, ми плекаємо глобальну криптовалютну спільноту, яка готова до процвітання.

Ця 7-ма річниця знаменує собою не кінець, а початок нового розділу. З компасом «більше» ми вирушаємо у безмежний океан можливостей блокчейну.


