Mum Grafiğinde Vadeli Alım Satım İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?





MEXC websitesinde, vadeli işlemler sayfasında emir verme alanı varsayılan olarak sayfanın sağ tarafında yer alır. Emir verme alanında pozisyon açmak için kaldıraç, marjin modu, emir türü ve diğer seçenekleri seçebilirsiniz. MEXC vadeli işlemler sayfası hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Vadeli İşlemler Sayfasındaki Terimlerin Açıklamaları başlıklı içeriğimize göz atın.





Ayrıca, MEXC vadeli işlemler hizmeti mum grafiği üzerinde doğrudan alım satım işlemlerini de desteklemektedir. Bu içerikte, mum grafiği üzerinden yapılan alım satım işlemleri hakkında ayrıntılı bir tanıtım yapılacaktır. Şu anda, yalnızca websitesinde mum grafiği üzerinden işlem yapılabilmektedir. Örnek olarak, websitesi üzerinden USDT-M Vadeli İşlemleri kullanılacaktır.













Vadeli işlemler sayfasında, imleci mum grafiği üzerine getirdiğinizde, sağ tarafta bir [⊕] simgesi görüntülenir. [⊕] simgesine tıkladığınızda limit alış ya da limit satış emri girebileceğiniz bir kutu açılır. İstediğiniz miktarı girin, ardından emri oluşturmak için sol taraftaki [LimitAl] simgesine tıklayın. Mum grafiği üzerinden hızlı bir şekilde emir verirken, marjin modunu ve kaldıraç oranını seçemeyeceğinizi veya değiştiremeyeceğinizi lütfen göz önünde bulundurunuz. Bu ayarları daha önceden emir paneli üzerinden ayarlamanız gerekir.





Limit emri ile pozisyon açmak için belirlediğiniz fiyat mevcut piyasa fiyatından düşükse, pozisyonunuz long yönlüdür. Mum grafiğinde, limit alış simgesi aşağıda gösterildiği gibi yeşil bir arka plana sahiptir. Tersine, limit emri ile pozisyon açmak için belirlediğiniz fiyat mevcut piyasa fiyatından yüksekse, pozisyonunuz short yönlüdür. Mum grafiğinde, limit satış simgesi kırmızı bir arka plana sahiptir.





Birimleri ayarlamak için miktar girme kutucuğunun üzerindeki [▼] simgesine tıklayın.













Bir pozisyon oluşturduktan sonra, limit emriniz mum grafiği üzerinde görüntülenir. İmleci oluşturduğunuz limit emrinin üzerine getirdiğinizde [Emri değiştirmek için tıklayın] ifadesi görüntülenir. [Limit Emri Düzenle] kutucuğunu açmak için limit emri simgesine tıklayın. Değiştirmek istediğiniz fiyat ve miktarı girin. Bu işlemin ardından, limit emriniz buna göre güncellenecektir.





Diğer bir seçenek olarak, düzenleme yapmak için imleci kullanarak limit emri simgesini doğrudan yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Ancak, bu yöntem yalnızca fiyat değişikliklerine izin verir ve emir miktarında değişiklik yapmaz.













Mum grafiğinde, pozisyon açılmış olan limit emri simgesinin en sağında bir [X] simgesi bulunur. [Emri İptal Et] seçeneğini görüntülemek için imleci [X] simgesinin üzerine getirin, ardından emri iptal etmek için tıklayın.













Eğer emriniz işleme alınmışsa, pozisyon emriniz mum grafiği üzerinde görüntülenir. İmleci pozisyon emrinin sağ tarafındaki "↑↓" simgesinin üzerine getirdiğinizde "Pozisyonu Tersine Çevir" ifadesi görüntülenir. Tersine çevirme işlemini tamamlamak için "↑↓" simgesine tıklayın.

Açık pozisyonların tersine çevrilmesi, sistemin mevcut pozisyonunuzu piyasa fiyatından kapatması ve aynı miktarda piyasa fiyatından ters yönde yeni bir pozisyon açması anlamına gelir. Ancak marjin, piyasa koşulları ve risk limitleri gibi faktörler nedeniyle başarı %100 garanti edilmez.













İmleci mum grafiği üzerindeki pozisyon emri simgesinin sağ tarafındaki [Short Kapat] ifadesinin üzerine getirin. Bu durumda, [Pozisyonu Piyasadan Kapat] seçeneği görüntülenir. Pozisyonunuzu mevcut piyasa fiyatından hızlı bir şekilde kapatmak için [Short Kapat] seçeneğine tıklayın.

















İmleci mum grafiği üzerindeki pozisyon emri oklarının sağ tarafında bulunan [Short Kapat] seçeneğinin üzerine getirin. Bu durumda yan tarafta, [TP] "Kâr Al" ve [SL] "Zarar Durdur" olmak üzere iki simge görüntülenir. İmleci, [TP] simgesinin üzerine getirdiğinizde [TP pozisyonunu ayarlamak için sürükleyin veya tıklayın] ifadesi görüntülenir. Aynı durum, [SL] simgesi için de geçerlidir.









Şimdi, short pozisyon için [TP] simgesinin nasıl sürüklendiğine göz atalım.





[TP] simgesine tıklayın ve basılı tutun, ardından aşağı doğru sürükleyin. Sürükleme sırasında, sağ tarafta kâr miktarınızın sürekli değiştiğini görebilirsiniz. İstediğiniz kâr al fiyatına ulaşarak tıklamayı bıraktığınızda [Piyasa Fiyatı TP/SL] sayfası görüntülenir. Tamamlamak için [Onayla] seçeneğine tıklayın. Aynı durum, [SL] için de geçerlidir.





Ayarlamak için sürüklemeyi tercih etmezseniz, doğrudan [TP] veya [SL] simgesine tıklayabilirsiniz. Bu durumda, Piyasa TP/SL ayarlama sayfası açılır. Hemen istediğiniz TP/SL fiyatını girebilir ve ardından tamamlamak için [Onayla] seçeneğine tıklayabilirsiniz.













TP/SL ayarlandıktan sonra, mum grafiği sayfasında belirlediğiniz fiyatlarda bu seviyeleri gösteren simgeler görüntülenir. İmleci, bu simgelerin üzerine getirdiğinizde [Emri değiştirmek için tıklayın] ifadesi görüntülenir. Üzerine tıkladığınızda, kâr al zarar durdur fiyatlarını ayarlayabileceğiniz [Piyasa Fiyatı TP/SL] sayfası açılır. Ayarlamayı tamamlamak için [Onayla] seçeneğine tıklayın.









Sürükle ve bırak özelliği TP/SL emirlerini düzenlemek için de kullanılabilir.





İmleci [Pozisyon TP] veya [Pozisyon SL] simgesinin üzerine getirin, simgeye basılı tutun ve düzenleme yapmak için yukarı veya aşağı sürükleyin. İstediğiniz fiyata ulaştığınızda, tıklamayı bırakın. Bu durumda, yeni bir düzenleme kutucuğu görüntülenir. Ayarlamayı tamamlamak için [Onayla] seçeneğine tıklayın.













İmleci TP/SL simgelerinin yanında bulunan [X] simgesinin üzerine getirin. [Emri İptal Et] seçeneğini gördüğünüzde, TP/SL ayarlarını iptal etmek için [X] simgesine tıklayın.





Mum grafiği üzerinde işlem yapmak, kullanıcıların pozisyonlardaki ve mevcut piyasa fiyatlarındaki değişiklikleri sezgisel olarak gözlemlemelerine olanak tanıyarak, işlem stratejilerini formüle etmek için pozisyonların esnek bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Mum grafiği üzerinde işlem yapmak kullanışlıdır ve kullanıcıların hızla değişen piyasalara uyum sağlamasına yardımcı olur. Bununla birlikte, emir paneline kıyasla daha az işlev sunar. Karmaşık stratejiler için kullanıcıların yine de emir panelini kullanması gerekir.



