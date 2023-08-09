Vadeli İşlemler Sayfasındaki Terimlerin Açıklamaları





Yeni başlayanlar için vadeli alım satım, çok daha fazla profesyonel terim içerdiğinden, spot alım satım sürecinden daha karmaşık görünebilir. Yeni başlayan kullanıcıların vadeli işlemleri etkili bir şekilde anlamasına ve uzmanlaşmasına yardımcı olmak için bu içerik aracılığıyla terimlerin MEXC vadeli işlemler sayfasında görüntülendikleri şekliyle açıklanması amaçlanmaktadır.





Bu terimler, görünüm sıralarına göre soldan sağa doğru açıklanacaktır.













Sürekli: "Sürekli" terimi, devamlılığı ifade eder. Yaygın olarak "sürekli vadeli işlemler" şeklinde kullanılır (sürekli vadeli işlem sözleşmeleri olarak da bilinir), geleneksel finansal vadeli işlem sözleşmelerinden gelişmiştir, temel farkı, sürekli vadeli işlemlerin uzlaşma tarihinin bulunmamasıdır. Yani, zorunlu likidasyon nedeniyle pozisyon kapatılmadığı sürece süresiz olarak pozisyon açık kalacaktır.





Endeks Fiyatı: Başlıca ana akım borsaların fiyatları referans alınarak ve ağırlıklı ortalaması hesaplanarak elde edilen kapsamlı fiyat endeksidir. Mevcut sayfada görüntülenen endeks fiyatı, MX endeks fiyatıdır.





Adil Fiyat: Endeks fiyatı ve piyasa fiyatına göre hesaplanan vadeli işlemlerin gerçek zamanlı adil fiyatıdır. Pozisyonların değişken PNL değerini hesaplamak ve pozisyon likidasyonunu belirlemek için kullanılır. Fiyat manipülasyonunu önlemek için vadeli işlemlerin son fiyatından farklılık gösterebilir.





Fonlama Oranı / Geri Sayım: Mevcut aşamadaki fonlama oranıdır. Oran pozitif ise, long pozisyon sahipleri fonlama ücretini short pozisyon sahiplerine öderler. Oran negatif ise, short pozisyon sahipleri fonlama ücretini long pozisyon sahiplerine öderler.













Emir Defteri: Alım satım işlemi sırasında piyasa trendlerini gözlemleyebileceğiniz bir penceredir. Emir defteri alanında her alım satım işlemini, alıcı ve satıcı oranlarını ve çok daha fazla bilgiyi görebilirsiniz.













Aç ve Kapat: Piyasa yönüne ilişkin değerlendirmenize göre fiyat ve miktarı girdikten sonra, long veya short pozisyon açmayı seçebilirsiniz. Fiyatta bir artış öngörürseniz, long pozisyon açabilirsiniz, düşüş öngörürseniz short pozisyon açabilirsiniz. Satın aldığınız sözleşmeyi satarak pozisyonunuzu kapatırsınız. Sözleşme satın alarak bir pozisyon açıp bunu kapatmadan tuttuğunuz zaman bunlara tutma pozisyonları denir. Tutulan pozisyonlarınızı sayfanın altındaki [Açık Pozisyonlar] seçeneğine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.





Long Aç: Token fiyatının gelecekte yükseleceğini tahmin ettiğinizde ve bu trende göre pozisyon açtığınızda buna long pozisyon açmak denir.





Short Aç: Token fiyatının gelecekte düşeceğini tahmin ettiğinizde ve bu trende göre pozisyon açtığınızda buna short pozisyon açmak denir.





Marjin ve Marjin Modu: Kullanıcılar, finansal teminat olarak belirli bir varlık yüzdesini yatırdıktan sonra vadeli işlemlere girebilirler. Bu varlıklar marjin olarak bilinir. İzole marjin ve çapraz marjin olmak üzere iki tür marjin modu bulunur.





İzole: İzole marjin modunda, bir pozisyona belirli miktarda marjin ayrılır. Bir pozisyonun marjini, sürdürme marjininin altına düşerse, pozisyon likidite edilir. Bu pozisyona marjin eklemeyi veya azaltmayı seçebilirsiniz.





Çapraz: Çapraz marjin modunda, tüm pozisyonlar varlığın çapraz marjinini paylaşır. Likidasyon durumunda, yatırımcı o varlığın tüm marjinini ve çapraz marjin altındaki tüm pozisyonlarını kaybedebilir.





Emir Türleri: Emir türleri, limit emir, piyasa emri, tetikleme emri, takip eden zarar durdur emri ve yalnızca yayınla emri olarak ayrılır.





Limit: Limit emri, belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan almak veya satmak için verilen bir emirdir. Ancak, bir limit emrinin işleme alınması garanti değildir.





Piyasa: Piyasa emri, piyasadaki mevcut en iyi fiyattan hızlı bir şekilde almak veya satmak için verilen bir emirdir.





Tetikleme: Tetikleme emirlerinde, kullanıcılar önceden tetikleme fiyatı, emir fiyatı ve miktar belirleyebilirler. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem otomatik olarak emir fiyatından emir verecektir. Tetikleme emri başarıyla tetiklenmeden, pozisyon veya marjin kilitlenmeyecektir.





Takip Eden Zarar Durdur: Takip Eden Zarar Durdur Emri, piyasa düşüş halindeyken, kullanıcının ayarlarına göre stratejik bir emir olarak piyasaya gönderilir. Fiili Tetikleme Fiyatı = Piyasanın En Yüksek (En Düşük) Fiyatı ± Geri Yükselme Aralığı (Fiyat Aralığı) veya Piyasanın En Yüksek (En Düşük) Fiyatı * (1 ± Geri Yükselme Aralığı). Aynı zamanda kullanıcılar, tetikleme fiyatı hesaplanmadan önce emrin hangi fiyattan etkinleştirileceğini belirleyebilirler.





Yalnızca Yayınla: Yalnızca Yayınla emri, piyasada hemen işleme alınmaz, bu da kullanıcının her zaman piyasa yapıcı olmasını sağlar. Emir, mevcut bir emirle hemen eşleştirilirse, iptal edilir.





TP/SL: Bir TP/SL emri, önceden ayarlanmış tetikleme koşullarına (kâr al fiyatı veya zarar durdur fiyatı) sahip bir emir türüdür. Son fiyat / adil fiyat / endeks fiyatı önceden ayarlanmış tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem önceden ayarlanmış tetikleme fiyatı ve miktarına göre pozisyonu en iyi piyasa fiyatından kapatacaktır. Bu emir türü, kâr elde etme veya zararları durdurma hedefine ulaşmak için yapılır. Kullanıcıların istenen kârı otomatik olarak belirlemesine veya gereksiz zararları önlemesine olanak tanır.





Stop Limit Emri: Stop limit emri, kullanıcıların zarar durdur fiyatını, limit fiyatını ve alış/satış miktarını belirleyebildiği önceden ayarlanmış bir emir türüdür. Son fiyat, zarar durdur fiyatına ulaştığında sistem otomatik olarak limit fiyattan emir verir.





COIN-M: MEXC tarafından sağlanan coin marjinli vadeli işlemler, kripto para birimini teminat olarak kullanan bir ters sözleşmedir, yani kripto para birimleri temel para birimi olarak kullanılır. Örneğin, BTC coin marjinli vadeli işlemler söz konusu olduğunda, Bitcoin başlangıç marjini olarak ve PNL hesaplamalarında kullanılır.





USDT-M: MEXC tarafından sağlanan USDT marjinli vadeli işlemler, ABD dolarına sabitlenmiş bir stabil coindir. USDT'ye göre fiyatlandırılan ve kapatılan doğrusal bir türev ürünü olan doğrusal bir sözleşmedir.













PNL: Açılış fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından, nihai kazançları ve getiriyi hesaplamak için beklenen kapanış fiyatınızı belirleyin.





Hedef Fiyat: Açılış fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından, nihai kazançları ve getiriyi hesaplamak için istediğiniz getiriyi ayarlayın.





Likidasyon Fiyatı: Açılış fiyatınızı, tuttuğunuz vadeli işlem miktarını ve kaldıraç çarpanını girin. Ardından, likidasyon fiyatınızı hesaplamak için marjin modunu (çapraz veya izole) seçin.





Maks Açılabilir: Bir long/short pozisyonla açabileceğiniz maksimum sözleşme sayısını hesaplamak için açılış fiyatınızı, kaldıraç çarpanınızı ve kullanılabilir marjin miktarınızı girin.





Açılış Fiyatı: Aynı işlem çiftinde birden fazla vadeli işlem pozisyonunuz olduğunda ilgili açılış fiyatlarını ve karşılık gelen vadeli işlem miktarlarını girin. Aynı işlem çiftinin sözleşmeleri için ortalama açılış fiyatını hesaplayabilirsiniz.





Fonlama Ücreti: Ödemeniz veya size ödenmesi gereken fonlama ücreti miktarını hesaplamak için adil fiyatı, pozisyon miktarını ve fonlama oranını (%0,01) girin.





Dikkat: Vadeli işlem hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanan sonuçlar yalnızca referans amaçlıdır ve canlı alım satım işlemlerindeki fiili sonuçlar geçerli olacaktır.





Yeni başlayan kullanıcılar, ilk kez vadeli işlem yapmak amacıyla canlı alım satım platformuna girmeden önce çeşitli özellikleri kavramak için MEXC Vadeli İşlemler Demo Alım Satım arayüzünde alım satım yapabilirler.







