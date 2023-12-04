MEXC Vadeli İşlemlerde Zorunlu Likidasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular





MEXC Borsası, USDT-M sürekli vadeli işlemleri ve Coin-M sürekli vadeli işlemleri olmak üzere iki çeşit sürekli vadeli işlem sunmaktadır. USDT-M sürekli vadeli işlemleri 200x'e kadar kaldıracı desteklerken, Coin-M sürekli vadeli işlemleri 125x'e kadar kaldıracı desteklemektedir. Kaldıraç, daha yüksek kâr vaat eden cazip bir özellik olsa da, kullanıcıların zorunlu likidasyon risklerinin farkında olması gerekir.





Bu içerikte, vadeli işlem meraklılarının kayıplardan kaçınmasına yardımcı olmak için zorunlu likidasyonla ilgili dört yaygın konu ele alınmaktadır. Bu içeriği okuduktan sonra, MEXC'nin zorunlu likidasyon mekanizmasını daha iyi anlayacağınızı ve bu farkındalık düzeyiyle vadeli işlemlerde daha etkin bir şekilde alım satım yapabileceğinizi umuyoruz.









Adil fiyat, endeks fiyatı ve son fiyata dayalı kapsamlı bir hesaplamadan elde edilen vadeli işlemlerin gerçek zamanlı adil fiyatıdır. Adil fiyat, vadeli işlemlerin son işlem fiyatından farklılık gösterebilir. Endeks fiyatı ve son fiyat hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen " MEXC vadeli işlem alım satımı mekanizmasında, öncelikle zorunlu likidasyonun son fiyat veya endeks fiyatına göre değil, adil fiyata göre hesaplandığını anlamak önemlidir.vadeli işlemlerin gerçek zamanlı adil fiyatıdır.. Endeks fiyatı ve son fiyat hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen " Endeks Fiyatı, Adil Fiyat ve Son Fiyat " başlıklı içeriğe göz atın.





Adil fiyatın kullanılması, yetersiz likidite veya piyasa manipülasyonunun neden olduğu zorunlu likidasyonu etkili bir şekilde önleyebilir. Adil fiyat, likidasyon fiyatına ulaştığında likidasyon tetiklenecektir.





MEXC websitesinde görüntülenen adil fiyatı bulmak için mum grafiğinin yukarısında bulunan [Adil Fiyat] seçeneğine tıklayabilirsiniz.









Uygulamada, mum grafiği sayfasına girebilir, ardından [Adil Fiyat] seçeneğine tıklayarak adil fiyatı doğrudan mum grafiği üzerinde görüntüleyebilirsiniz.













Kullanıcı likidasyonu tetiklediğinde, sistem emirleri iptal etme, kademeli likidasyon ve long-short kendi kendine alım satım gibi çeşitli yöntemlerle pozisyonları kapatacaktır. İflas fiyatından pozisyonların devralınması aşağıdaki durumları ifade eder: Bir kullanıcının pozisyonunun risk limiti kademesi, Kademe 1'den büyükse, sistem riski azaltmak için pozisyonun bir kısmını otomatik olarak (yukarıda belirtilen yöntemlerle) kapatacaktır. Risk kademesinin düşürülmesine rağmen pozisyon likidasyon koşullarını karşılamaya devam ediyorsa pozisyon, likidasyon sistemi tarafından iflas fiyatından devralınacaktır. Pozisyon kademeleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi için " Bilgi " sayfasına göz atabilirsiniz.





Piyasa fiyatı iflas fiyatından daha uygun olduğunda, kalan marjin MEXC sigorta fonu hesabına eklenecektir. Piyasa fiyatı iflas fiyatından daha düşükse, MEXC sigorta fonu hesabı zorunlu likidasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için açık marjini karşılayacaktır.













Teorik olarak, vadeli işlemlerin likidasyon fiyatı değişmez, ancak likidasyon protokollerindeki dinamik değişimler nedeniyle likidasyon fiyatında bazı özel durumlar söz konusudur.





İlk olarak, vadeli işlemlerin likidasyon fiyatı çapraz marjin modu ile izole marjin modu arasında farklılık gösterir. Çapraz marjin modunda mevcut tüm marjin, pozisyon marjini olarak kullanılır. Açık birden fazla pozisyonunuz varsa, gerçekleşmemiş PNL likidasyon fiyatınızı etkileyecektir. Gerçekleşmemiş PNL değerindeki bir artış likidasyon fiyatını düşürürken, düşüş yaşanması likidasyon fiyatını artıracaktır. Ayrıca çapraz marjin modunda, pozisyon büyüklüğündeki değişiklikler de likidasyon fiyatında değişikliklere yol açacaktır. İzole marjin modunda, açılış fiyatındaki değişiklikler veya ek pozisyonlar gibi ek faktörler olmadıkça likidasyon fiyatı aynı kalır. Bu değer, tek bir pozisyona tahsis edilen marjin bakiyesini temsil eder. Çapraz marjin modunda, marjin oranına dikkat edebilirsiniz. Marjin oranı %100'e ulaştığında, pozisyonunuzun bir kısmının iflas fiyatından likidasyon sistemi tarafından devralanabileceğini gösterir.





İkinci olarak, fonlama ücretlerinin de likidasyon fiyatı üzerinde etkisi vardır. Çapraz marjin modunda, fonlama ücretlerinin alınması ve ödenmesi marjin miktarını ve dolayısıyla likidasyon fiyatını değiştirir. İzole marjin modunda, bir fonlama ücreti alınırsa, likidasyon fiyatı aynı kalır. Bir fonlama ücreti ödenirse ve yeterli kullanılabilir marjin mevcut değilse, pozisyon marjini düşürülür ve bu da likidasyon fiyatında değişikliğe yol açar.





Dolayısıyla, likidasyon fiyatı marjin modu, marjin bakiyesi ve fonlama ücretlerindeki değişikliklerden etkilenir. Bir pozisyon açarken bu parametrelerin farkında olunmalıdır.









MEXC'de vadeli işlem alım satımı yaparken, Zarar Durdur emrinizin başarısız olduğu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki nedenlerden dolayı Zarar Durdur emriniz başarısız olabilir:





① Uygun olmayan Zarar Durdur fiyatlarının belirlenmesi

Zarar Durdur fiyatınız likidasyon fiyatına çok yakınsa, Zarar Durdur emriniz tetiklenmeden önce likidasyon fiyatınıza ulaşılabilir. Bu durumda, pozisyonunuzun likidasyonu gerçekleşebilir ve Zarar Durdur emrinin işleme alınamamasına neden olabilir.





② Şiddetli Piyasa Dalgalanmaları

TP/SL tetiklendikten sonra emirler piyasa fiyatından verilir. Piyasa fiyatının belirlenen fiyattan hızlı bir şekilde geçtiği şiddetli piyasa dalgalanmaları durumunda, Zarar Durdur emrinin işleme alınamamasına veya yalnızca kısmen işleme alınmasına neden olabilir. Risk tercihinize bağlı olarak emrin tamamen işleme alınmasını bekleyebilir ya da emri iptal etmeyi seçebilirsiniz.





③ Diğer Nedenler

Ayrıca, Zarar Durdur emirleri kapatılabilir pozisyonların yetersiz olması, vadeli işlemlerin işlem yapılamaz durumda olması, sistem sorunları vb. faktörler nedeniyle başarısız olabilir.





Ek olarak, MEXC vadeli işlemleri tarafından sağlanan TP/SL emirlerinin piyasa TP/SL emirleri olduğunun altını çizmek gerekir. Bu yüzden, işlem fiyatı ile tetikleme fiyatı arasında farklılıklar görülebilir. Yukarıdakiler, vadeli işlemlerde zorunlu likidasyon hakkında sıkça sorulan soruları içermektedir. Marjininizi izlemek, Zarar Durdur emirleri kullanmak veya kaldıracı azaltmak gibi çeşitli stratejiler uygulayarak zorunlu likidasyon ihtimalinizi azaltabilirsiniz. Vadeli işlem ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için MEXC Akademi'deki vadeli işlemlerle ilgili diğer içeriklere göz atabilirsiniz.



