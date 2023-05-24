Vadeli İşlemler Alım Satım arayüzünde, MEXC'liler üç farklı fiyatla karşılaşır: Endeks Fiyatı, Adil Fiyat ve Son Fiyat. Peki bu fiyatlar ne anlama geliyor ve farkları nelerdir?

MEXC'liler, bu üç fiyatı alım satım sayfasında görüntüleyebilirler. Genellikle, bu fiyatlar oldukça yakın değerlerdir.









MEXC, seçilen para biriminin spot fiyatlarını üç veya daha fazla borsadan alır ve endeks fiyatını sağlamak için ağırlıklı bir ortalama hesaplar.

Son Fiyat, MEXC Vadeli İşlemler Alım Satımı'nda seçilen kripto biriminin gerçek zamanlı işlem fiyatıdır.

MEXC, benzersiz bir şekilde tasarlanmış adil fiyat işaretleme sistemi kullanır. Bu sistem, işaretli fiyatın, piyasa manipülasyonu veya likidite azlığı nedeniyle Endeks Fiyatı'ndan çok fazla sapmamasını sağlar ve yüksek kaldıraçlı ürünlerin gereksiz şekilde zorunlu likidasyonunu önlemeye yardımcı olur.

Bu sistem, gösterge fiyatını son işlem fiyatı yerine adil fiyata ayarlar ve böylece gereksiz zorunlu likidasyonu önler.

Vadeli İşlem istikrarını artırmak ve vadeli işlem piyasası olağan dışı şekilde dalgalandığında gereksiz zorunlu likidasyonu azaltmak için MEXC Sürekli Vadeli İşlemler, benzersiz bir şekilde tasarlanmış Adil Fiyat işaretleme sistemini kullanır.

Bu sistem olmadan, piyasa manipülasyonu veya likidite eksikliği nedeniyle günlük fiyat ile endeks fiyatı arasında gereksiz sapmalar yaşanabilir ve bu da gereksiz zorunlu likidasyona neden olabilir.

Adil Fiyat = Spot Endeks fiyatı + Maliyet Bazlı Hareketli Ortalama

Maliyet Bazlı Hareketli Ortalama = Hareketli ortalama (En iyi satış fiyatı ve en iyi alış fiyatının ortalaması - Spot endeks fiyatı) = Hareketli ortalama ((En iyi satış fiyatı - En iyi alış fiyatı) / 2 - Spot endeks fiyatı)

Bu fiyat sadece likidasyon fiyatını ve gerçekleşmemiş kâr ve zararı etkiler, gerçekleşmiş kâr ve zararı etkilemez.

Yani, MEXC'lilerin emirleri işleme alındığında, anında pozitif veya negatif gerçekleşmemiş kâr ve zarar değerini görebilecekleri anlamına gelir.

Bu durum, Adil Fiyat ile Son Fiyat arasındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır.

Bu normal bir olgudur ve MEXC'lilerin para kaybettiği anlamına gelmez, ancak MEXC'liler erken likidasyona zorlanmaktan kaçınmak için zorunlu likidasyon fiyatına dikkat etmelidir.