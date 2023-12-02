MEXC Borç Hakkında Sıkça Sorulan Sorular









MEXC Borç, MEXC tarafından kullanıma sunulan yeni bir kripto para birimi borç verme hizmetidir. Kullanıcıların kripto para varlıklarından birini teminat göstererek spot alım satımda, türev ürünlerde, yüksek getirili yatırım veya varlık çekme işlemlerinde kullanabilecekleri başka bir varlığı borç almalarına olanak tanır.





MEXC, bu ayın başında MEXC Borç hizmetini resmi olarak kullanıma sunmuştur. Stake edilebilecek token türleri, MEXC platformunda farklı staking havuzlarıyla gösterilecektir. Şu anda platform, kullanıcıların USDT borç almak için TON stake etmelerine olanak tanır.













C: MEXC Borç sayfasında, staking ve borçlanma için desteklenen mevcut kripto para birimlerini görebilirsiniz. İlgili token çiftini seçin ve borç almak için [Hemen Borç A] seçeneğine tıklayın. MEXC Borç özellğini nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için " MEXC Borç Özelliği Kullanıma Sunuldu! " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.





C: Basit faiz şeklinde hesaplanır. Sistem, faizi günlük olarak hesaplar ve 1 günden az süreler, 1 gün olarak hesaplanacak şekilde borcun fiili süresine göre ücretlendirir. Not: Faiz, borç alınırken görüntülenen faiz oranına göre hesaplanır. Formül: Faiz = Borç Alınan Tutar × Günlük Faiz Oranı.





C: Maks. Borç Alınabilir tutar, mevcut spot hesabınızdaki ilgili dondurulmamış kullanılabilir varlıklara göre hesaplanır ve borç için teminat olarak değerlendirilir.





C: Hayır. Şu anda MEXC Borç, kullanıcıların yalnızca MEXC platformundan borç almalarına olanak tanımaktadır.





C: Borç-Değer oranı (LTV), ödenmemiş varlık değerinin teminat değerine oranıdır. Özel hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: LTV = Ödenmemiş Anapara ve Faiz / Teminat Tutarı

Ödenmemiş Anapara ve Faiz = (Ödenmemiş Anapara + Ödenmemiş Faiz + Ödenmemiş Gecikme Faizi)





C: Her borç ürünü için borç alma tutarının bir limiti vardır. Borç varlık havuzu, diğer kullanıcılar tarafından tamamen borç alındığında, daha fazla borç alma mümkün olmayacaktır. Bunu, ilgili borç varlık havuzundaki "Mevcut Borç Alınabilir" tutarını kontrol ederek değerlendirebilirsiniz.









C: Stake edilebilir tutar için bir limit yoktur, ancak borç alınabilir tutar için bir limit vardır. Başlangıç LTV değeri borç alınabilir varlıkların başlangıç tutarını belirler ve borç alınabilir tutar farklı stake edilen varlıklar için değişir.









C: İlgili borç emri kayıtlarınızı MEXC Borç sayfasındaki [Borçlarım] bölümünden kontrol edebilirsiniz.





C: Websitesi arayüzünü kullanıyorsanız, resmi MEXC websitesine gidin, sağ üst köşedeki [Cüzdan] seçeneğine tıklayın. Ardından, [Spot] seçeneğini seçin ve varlık akış kayıtlarını görüntülemek için [Spot Hesap Beyanı] seçeneğine tıklayın.









Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, ana sayfanın sağ alt köşesindeki [Cüzdan] seçeneğine dokunun, ardından açılan sayfanın üst kısmındaki [Spot] seçeneğini seçin. Ardından, sağ üst köşedeki not defteri simgesine dokunun. "Spot Geçmişi" sayfasında, varlık akış kayıtlarını görüntülemek için [Spot Hesap Beyanı] seçeneğini seçin.









C: Stake edilen kripto MEXC hesabınızdan düşülecektir. USDT gibi borç alınan kriptolar, alım satım, transferler, varlık çekme ve diğer işlemler için normal olarak kullanılabilir.





C: Kullanıcılar, LTV değerini ayarlamak için istedikleri zaman stake edilen kripto miktarında ekleme yapabilirler (uyarı LTV değerine ulaşıldığında bir likidasyon uyarısı alacaksınız). MEXC Borç sayfasında, [Borçlarım] seçeneğine tıklayın, ardından stake edilen kripto miktarında ekleme yapmak istediğiniz borç alma emri için [Marjin Ekle] seçeneğini seçin.









C: LTV (ödenmemiş anapara ve faiz / stake tutarı) platformun belirlediği likidasyon eşiğine ulaşırsa, sistem anapara ve faizi tamamen geri ödemek için stake edilen varlıklarınızın zorunlu likidasyonunu başlatacaktır.





C: Borç emrinde borç alınan kripto tutarını ayarlamak mümkün değildir, yani aynı emirle iki kez borç alamazsınız.





C: Erken tarihli geri ödeme şu anda desteklenmemektedir. Geri ödeme ancak borçlanma tarihinden itibaren en az 30 gün sonra mümkündür. Lütfen arayüzde görüntülenen geri ödeme tarihine göz atın.





C: Bir emir likide edildiğinde sistem, geri ödeme için borç alınan kriptoyu satın almak üzere tüm stake edilen kriptoları satacaktır. Kalan varlıklar kullanıcıya iade edilecektir.

Örneğin, bir kullanıcı 50 B Coin borç almak için 10 A Coin stake etmişse ve A Coinlerdeki önemli fiyat dalgalanmaları nedeniyle borç emri likide edilirse, sistem 10 A Coini satacak, anapara ve faizi geri ödemek için 70 B Coin ile değiştirecek ve kalan B Coinleri kullanıcıya iade edecektir.





C: Hayır, likidasyon sonrasında oluşan borç faiz hesaplamasına tabi değildir.





Hemen resmi MEXC websitesinden MEXC Borç özelliğini deneyimleyin. Hızlı, rahat ve güvenli borç alma ile kripto varlıklarınızı kolayca yönetin. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun (yatırım veya finansal esneklik) MEXC'nin borç çözümleri bunları karşılamak için tasarlanmıştır.





MEXC Borç hizmetinden nasıl yararlanacağınızı öğrenmek istiyorsanız, " MEXC Borç Özelliği Kullanıma Sunuldu! " başlıklı içeriği inceleyebilirsiniz. Şu anda MEXC Borç özelliği yalnızca Websitesinde desteklenmektedir.





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