MEXC Borç Özelliği Kullanıma Sunuldu!





MEXC Borç, MEXC tarafından sunulan bir kripto para borç alma hizmetidir. MEXC Borç, kullanıcıların kripto para varlıklarından birini teminat göstererek spot alım satımda, türev ürünlerde, yüksek getirili yatırım veya varlık çekme işlemlerinde kullanabilecekleri başka bir varlığı borç almalarına olanak tanır.





MEXC Borç resmi olarak kullanıma sunulmuştur. MEXC Borç hizmetinden yararlanmak ve bu hizmeti deneyimlemek için resmi MEXC websitesini ziyaret edebilirsiniz. Güvenli ve kolay borçlanma ile MEXC Borç, ister varlık dönüşümü ister yatırım için olsun, kripto para varlıklarınızı özgürce yönetmenize olanak tanır. MEXC'nin borçlanma çözümü, kripto para yönetimine esnek ve özel bir yaklaşım sağlayarak ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayacaktır.









Şu anda MEXC Borç özelliği yalnızca Websitesinde desteklenmektedir.









Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Üst menü çubuğunda bulunan [Spot] sekmesini açın ve [MEXC Borç] seçeneğini seçin.









MEXC Borç sayfasında, staking ve borçlanma için desteklenen mevcut kripto para birimlerini görebilirsiniz. Örneğin, USDT borç almak için TON stake etmek istediğinizi varsayalım. Devam etmek için [Hemen Borç Al] seçeneğine tıklayın.









İstediğiniz borç tutarını USDT cinsinden girdiğinizde, stake etmeniz gereken karşılık gelen TON miktarı sayfada görünecektir. Borç dönemini belirleyin, "MEXC Borç Hükümleri ve Koşulları"nı kabul etmek için kutucuğu işaretleyin ve [Borç Almayı Onayla] seçeneğine tıklayın.





Stake miktarınızdaki TON miktarı, borç alınmak istenen USDT miktarını temin etmek için yeterli değilse, vadeli işlem veya itibari cüzdanlarınızdan ek TON transferi yapabilirsiniz.









Başarılı bir şekilde borç aldıktan sonra, ödenmemiş borcu [Borçlarım] bölümünden takip edebilirsiniz.





Farklı durumlara sahip birden fazla emriniz varsa, bunları [Ödenmemiş], [Geri Ödendi] ve [Geri Ödeme Geçmişi] bölümlerinden ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.









Borç döneminize dikkat etmeniz ve süre dolduktan sonra en geç geri ödeme tarihi içinde borcunuzu ödemeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanmaktadır. MEXC Borç, şu anda erken geri ödemeyi desteklememektedir.





MEXC Borç havuzunda borç alınabilecek toplam tutarın bir üst limiti vardır. Havuzdaki "Mevcut Borç Alınabilir" miktar 0'a düştüğünde, daha fazla borç alınamayacaktır.









MEXC Uygulaması ana sayfasında, [Daha] simgesine dokunun, ardından [Kazan] sekmesinin altından [MEXC Borç] seçeneğine dokunun.

MEXC Borç sayfasında, staking ve borçlanma için desteklenen mevcut kripto para birimlerini görebilirsiniz. Örneğin, USDT borç almak için TON stake etmek istediğinizi varsayalım. Devam etmek için [Hemen Borç Al] seçeneğine dokunun.





İstediğiniz borç tutarını USDT cinsinden girdiğinizde, stake etmeniz gereken karşılık gelen TON miktarı sayfada görünecektir. Borç dönemini belirleyin, "MEXC Borç Hükümleri ve Koşulları"nı kabul etmek için kutucuğu işaretleyin ve [Borç Almayı Onayla] seçeneğine dokunun.





Stake miktarınızdaki TON miktarı, borç alınmak istenen USDT miktarını temin etmek için yeterli değilse, vadeli işlem veya itibari cüzdanlarınızdan ek TON transferi yapabilirsiniz.









Başarılı bir şekilde borç aldıktan sonra, bu MEXC Borç emrini "Borçlarım" bölümünden görüntüleyebilirsiniz.





Farklı durumlara sahip birden fazla emriniz varsa, bunları "Ödenmemiş", "Geri Ödendi" ve "Geri Ödeme Geçmişi" bölümlerinden ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.













Borç döneminize dikkat etmeniz ve süre dolduktan sonra en geç geri ödeme tarihi içinde borcunuzu ödemeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanmaktadır. MEXC Borç, şu anda erken geri ödemeyi desteklememektedir.





MEXC Borç havuzunda borç alınabilecek toplam tutarın bir üst limiti vardır. Havuzdaki "Mevcut Borç Alınabilir" miktar 0'a düştüğünde, daha fazla borç alınamayacaktır.





TON (The Open Network), MEXC'nin stratejik yatırım ortağıdır ve MEXC Borç hizmetinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, borçlanma için TON stake etme hizmeti de eş zamanlı olarak kullanıma sunulmuştur. MEXC Ventures'in desteği, TON stake etme programına daha fazla güvenlik ve istiktrar sağlamaktadır. Yatırımcılar, MEXC platformu tarafından sağlanan yüksek kaliteli hizmetleri ve güvenceleri deneyimlemeye davetlidir.





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