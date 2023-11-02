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MEXC'de Token Listeleme Durumu Nasıl Kontrol Edilir?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.11.2 MEXC
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MEXC platformunda şu anda yaklaşık 2.000 spot işlem çifti ve 350'den fazla türev işlem çifti bulunmaktadır. MEXC, yeni token çeşitlerini güncellemeye ve listelemeye devam ederken, platform kurallarına uymayan tokenleri de listeden çıkarmaktadır.

1. Token Listeleme Bilgileri Nasıl Kontrol Edilir?


MEXC, hangi tokenlerin listelenmek üzere olduğunu kontrol edebileceğiniz yeni bir listeleme takvimi sunmaktadır.

Yeni Listeleme Takvimi'ne şu bağlantı adresi üzerinden erişebilirsiniz: https://www.mexc.com/tr-TR/newlisting


MX sahibiyseniz, ilgili sayfa üzerinden MX sahiplerine özel düzenlenen airdrop etkinliklerine katılmak için [Kickstarter] seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu etkinlikte, token airdrop ödülü kazanmak için gereksinimleri karşılamanız yeterlidir. Kickstarter etkinliği hakkında daha fazla bilgi için "Kickstarter etkinliğine nasıl katılım sağlanır?" başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Yakında listelenecek olan tokenlerin alım satımını yapmak istiyorsanız, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan token alım satımı için özel listelenme tarihini gösteren geri sayım ekranını takip edebilirsiniz. Alternatif olarak, alım satım sayfasına erişmek için [Al-Sat] butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfadan, listelenme tarihini gösteren ilgili geri sayımı görüntüleyebilirsiniz.


2. Token Listeden Çıkarma Bilgileri Nasıl Kontrol Edilir


Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ana sayfanın en altına inin ve "Kullanıcı Destek" bölümündeki [Duyurular] seçeneğine tıklayın.


Duyurular sayfasından, [Kripto Listeden Çıkarması] seçeneğine tıkladıktan sonra listeden çıkarılan tokenler için ilgili tüm duyuruları görüntüleyebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan "Ara" çubuğunu kullanarak dilediğiniz tokeni arayabilir ve listeden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edebilirsiniz.


2.1 Token Listeden Çıkarması Hakkında


Kullanıcı çıkarlarını korumak, kullanıcı alım satım deneyimini geliştirmek ve sağlıklı bir alım satım ortamı oluşturmak için MEXC, listelenen projelerin tokenlerini sürekli olarak izler ve takip eder. Listeleme dönemi boyunca ilgili kuralları karşılamayan tokenler için MEXC, ST uyarısı yayınlayabilir veya projeyle ilgili tokenleri doğrudan listeden çıkarabilir.

ST Uyarısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ST Uyarısı Kuralları başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.


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