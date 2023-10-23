Spot İşlem Geçmişindeki Kavramların Açıklaması





Spot işlem sayfasının alt bölümünde bulunan açık emirler, emir geçmişi, işlem geçmişi ve varlıklar sekmelerinden, çeşitli işlemlerinize ait işlem geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Bu makalede, bu işlem geçmişindeki karmaşık kavramlar tanıtılırken, basit kavramlar üzerinde durulmayacaktır.









Açık Emirler bölümünden, mevcut açık emirlerinize ait olan, işlem çifti, tarih, tür, yön, fiyat, miktar, emir tutarı, tamamlanma yüzdesi ve tetikleme koşulu gibi işlem ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.





① Tür





Buradaki "Tür" terimi, limit emri, piyasa emri ve stop-limit emri dahil olmak üzere emir türünü ifade eder. Bu emir türleri arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi almak için " Farklı Spot Emir Türleri " başlıklı içeriğe göz atabilirsiniz.





② Tamamlanma Yüzdesi





"Tamamlanma" terimi, genellikle bir yüzde olarak temsil edilir ve işleme alınan emrin kaçta kaçının işleme alındığını gösterir. Tamamlanma yüzdesinin %100 olması, emrin tamamen işleme alındığı anlamına gelir.









Emir Geçmişi bölümünde, işleme alınan ve iptal edilen emirler de dahil olmak üzere son 180 gün içindeki son 100 emrin geçmişi görüntülenir. Bu bilgiler şunları içerir: İşlem çifti, tarih, tür, yön, ortalama işlem fiyatı, fiyat, işlem miktarı, miktar, emir tutarı ve toplam tutar.





① Ortalama İşlem Fiyatı ve Fiyat





Emir geçmişi ayrıntılarında "Ortalama İşlem Fiyatı" ve "Fiyat" birbiriyle ilişkili kavramlardır. Ortalama işlem fiyatı, emrinizin fiilen işleme alındığı ortalama fiyattır. Toplam emir miktarı nispeten büyük olduğunda, emir birden fazla küçük emre bölünerek sırayla işleme alınabilir. Bu küçük emirlerin her biri biraz farklı işlem fiyatına sahip olabilir. Bu fiili işleme alınma fiyatlarının ortalaması, ortalama işlem fiyatıdır. "Fiyat", emri verirken girdiğiniz beklenen işlem fiyatını ifade eder. Limit emirleri ve stop-limit emirleri için "Fiyat", sizin belirlediğiniz fiyata eşittir. Piyasa emrinde ise, emir en iyi piyasa fiyatından gerçekleştirilir ve fiili fiyat, gerçek işlem sonuçlarına bağlı olur.





② İşlem Miktarı ve Miktar





"İşlem Miktarı" ve "Miktar" kavramları birbiriyle yakın anlama sahip kavramlardır. "Miktar", bir emir verilirken işlem görmesi beklenen miktarı ifade eder. Piyasa dalgalanmaları nedeniyle, bir emir tek seferde tamamen işleme alınamayabilir ve daha küçük emirlere bölünerek sırayla işleme alınabilir. İşleme alınan fiili miktar "İşlem Miktarı" sütununda görüntülenir. İşlem miktarı, emir miktarına eşit olduğunda, bu emrin tamamen işleme alındığı anlamına gelir.





③ Emir Tutarı ve Toplam





"Emir Tutarı" ve "Toplam" daha önce bahsedilen kavramlarla yakın anlama sahip kavramlardır. Emir tutarı şu şekilde hesaplanır: Emir Tutarı = Fiyat * Miktar, emir verdiğinizde emrinizin beklenen toplam değerini temsil eder. Toplam tutar şu şekilde hesaplanır: Toplam = Ortalama İşlem Fiyatı * İşlem Miktarı, işleminizde fiili olarak işleme alınan emirlerin toplam değerini temsil eder.









İşlem Geçmişi bölümünde, son 180 gün içinde işleme alınmış olan son 100 işlemin kayıtlarını bulabilirsiniz. Görüntülenen bilgiler arasında işlem çifti, tarih, yön, ortalama işlem fiyatı, işlem miktarı, toplam, rol ve işlem ücreti yer alır.





① Rol





Piyasa yapıcı ve piyasa alıcı olmak üzere iki rol bulunur. Likidite sağlayıcı olarak da bilinen piyasa yapıcı rolü, belirli bir fiyat ve miktarda emir veren ve başka bir kullanıcının bu emri karşılamasını bekleyen yatırımcıları ifade eder. Bu işlem piyasaya likidite sağlar. Öte yandan, likidite alıcı olarak da bilinen piyasa alıcı rolü, emirlerini emir defterindeki mevcut bir limit emri veya piyasa emri ile eşleştiren yatırımcıları ifade eder. Bu işlem piyasadaki likiditeyi kullanır.





② İşlem Ücreti





"İşlem Ücreti", alış ve satış işlemleriyle ilgili ücretleri ifade eder.









Varlıklar bölümünden, token adı, pozisyon miktarı, kilitli miktar, ortalama alış fiyatı, son fiyat, tahmini maliyet, tahmini değer ve tahmini gerçekleşmemiş PNL olmak üzere, elinizde tuttuğunuz tokenlerle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.





① Tahmini Maliyet ve Tahmini Değer





"Tahmini Maliyet" tokenlerinizi satın aldığınız maliyeti ifade eder. Tahmini pozisyon maliyeti şu şekilde hesaplanır: Tahmini Maliyet = Pozisyon Miktarı * Ortalama Alış Fiyatı. Ortalama alış fiyatınız ne kadar düşük olursa, pozisyon maliyetiniz de o kadar düşük olur.





"Tahmini Değer" ve "Son Fiyat", "Pozisyon Miktarı" ile ilişkilidir. Mevcut tahmini değer şu şekilde hesaplanır: Tahmini Değer = Pozisyon Miktarı * Son Fiyat.





② Tahmini Gerçekleşmemiş PNL





"Tahmini Gerçekleşmemiş PNL" mevcut gerçekleşmemiş PNL değerinizi ifade eder. Genellikle sayısal değerler ve yüzdeler olarak gösterilir. Tahmini Gerçekleşmemiş PNL şu şekilde hesaplanır: Tahmini Gerçekleşmemiş PNL = Tahmini Değer - Tahmini Maliyet.







