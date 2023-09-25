Kimler MEXC'de İşlem Kopyalama Yatırımcı Olabilir?





MEXC İşlem Kopyalama, hem takipçilere hem d e yatırımcılara bir dizi basit ve profesyonel alım satım özelliği sağlayan bir sistemdir. Takipçiler, profesyonel bir yatırımcıyı kolayca takip edebilirler. Yatırımcılar bir ana işlem başlattığında sistem, takipçileri için yatırımcılarla aynı stratejiyi kopyalayacaktır. Böylece yatırımcılar, takipçilerinin kârlarının bir kısmını da kazanabilirler!





Eğer kapsamlı bir alım satım deneyiminiz varsa, benzersiz bir alım satım yöntemine sahipseniz ve piyasa analizinde yüksek seviyede doğruluğu sahipseniz, yatırımcı olmak üzere başvurmak için İşlem Kopyalama Başlangıç Rehberi (Yatırımcı) adlı içeriğe göz atabilirsiniz.





Yatırımcı başvurusu yapmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmalısınız:





① Gelişmiş ve Profesyonel Bir Alım Satım Stratejisine Sahip Olma

İster trend yatırımcısı ister kısa vadeli yatırımcı olun, kendinize ait gelişmiş ve profesyonel bir yatırım stratejiniz olmalıdır. Özellikle alım satım yönteminiz, agresif ya da ihtiyatlı olup olmadığınız, piyasa trendlerini nasıl değerlendirdiğiniz, alım satım göstergeleri ya da kapsamlı hacim-fiyat analizi kullanıp kullanmadığınız, açılış noktalarını nasıl belirlediğiniz, pozisyon ekleme, pozisyon azaltma ve kapanış noktalarının tümü eksiksiz ve tekrarlanabilir bir alım satım stratejisi oluşturmalıdır.





② Mükemmel Bir Alım Satım Geçmişine Sahip Olma

Yatırım geçmişiniz performansınızın doğrudan bir yansımasıdır ve gerçek yatırım yeteneklerinizi gösterir. Emir kazanma oranınız, varlık getiri oranınız, toplam kârınız, tek seferlik işlem PNL değeriniz ve diğer ölçütlerin tümü işlem geçmişinizde açıkça belirtilir. MEXC İşlem Kopyalama'da bir yatırımcı olduğunuzda, bu istatistikler herkese açık olacak ve takipçiler için bir yatırımcı seçerken önemli kriterler olarak değerlendirilecektir.





③ Sıkı Bir Risk Yönetimi Uygulama

Kripto paralar yüksek likidite ve volatiliteleri ile bilinir ve piyasa fiyatları hızlı ve önemli dalgalanmalar sergileyebilir. Ani piyasa dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalan deneyimli yatırımcıların esnek TP/SL kapanış noktaları gibi etkili risk yönetimi stratejilerine sahip olması gerekir. Sıkı bir risk yönetimi olmadan, siyah kuğu olaylarıyla karşılaşıldığında önemli düşüşler ve hatta likidasyon riskleri söz konusudur.





④ MEXC'nin Misyon, Vizyon ve Değerlerini Anlama

Kasım 2022'de, MEXC'nin beşinci yıldönümüyle eşzamanlı olarak, MEXC "Orman Yeşili" olan marka rengini "Okyanus Mavisi" ile değiştirerek marka güncellemesi gerçekleştirdi. "Okyanus Mavisi", MEXC'nin yeni vizyonunun yanı sıra güvenlik ve profesyonellik, açıklık ve kapsayıcılık ve geleceğe yönelik keşif değerlerini temsil eder.

Güvenlik ve Profesyonellik: MEXC, güvenlik denetimleri, risk yönetimi mekanizmaları ve varlık güvenliği konularında son derece başarılıdır.

Açıklık ve Kapsayıcılık: 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayan bir ekip ve kullanıcı tabanıyla MEXC, hep birlikte daha fazla fırsat yaratmaya yönelik bir ortamı desteklemektedir.

Geleceğe Yönelik Keşifler: Kripto dünyasının lideri olarak MEXC, Web3 ekosisteminin çeşitli alanlarındaki önde gelen varlıkları keşfeder.





⑤ MEXC'nin Marka Değerlerine Hakim Olma

2018'de kuruluşundan bu yana MEXC, yüksek kaliteli projeleri keşfetme ve listeleme konusunda üstün başarı göstererek kripto para borsası sektöründe yükselen bir yıldız haline geldi. Beş yıl boyunca MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiştir. Hızlı bir yükseliş yaşayan MEXC, "Önce Kullanıcı, Kullanıcı için Dönüşüm" hizmet anlayışına bağlı kalarak kullanıcılarına olağanüstü bir alım satım deneyimi sunmaktadır.





⑥ MEXC'nin Ürünleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma

MEXC çok çeşitli ürünler, kapsamlı bir etkinlik yelpazesi ve spot alım satım, vadeli işlemler, MEXC Birikim (hem kilitli hem de esnek birikimler yoluyla kripto kazanmanın alternatif yollarını sunar), Launchpad, Kickstarter ve M-Day gibi çok çeşitli etkinlikler sunmaktadır. İşlem Kopyalama Yatırımcıları, MEXC'nin ürünleri hakkında bilgi sahibi olmalı, MEXC'nin özelliklerini etkin bir şekilde kullanmalı ve MEXC alım satım platformunu başarılı bir şekilde tanıtmalıdır.





⑦ MEXC ile Büyümek için Heyecanlı Olma

Kripto para piyasası hızla gelişmekte ve sürekli yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. MEXC, önemli bir rekabet avantajı olan piyasa trendlerini keskin bir şekilde belirlemesine olanak tanıyan güçlü öğrenme yeteneklerine sahiptir. İşlem Kopyalama Yatırımcılarının da benzer şekilde araştırmacı ve yenilikçi olup piyasa trendlerine hızla uyum sağlamalarını, alım satım fırsatlarını değerlendirmelerini, MEXC ile birlikte büyümelerini ve öğrenmelerini temenni ediyoruz!





Risk Uyarısı: Kripto para alım satımı riskler içerir. Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığı almak, satmak veya elde tutmak için tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Akademi sadece referans amaçlı bilgiler sağlar ve yatırım tavsiyesi vermez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. Platform, kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.