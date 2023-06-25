İşlem Kopyalama Başlangıç Rehberi (Yatırımcı)

























Yatırımcı olmak için başvururken, herhangi bir İşlem Kopyalama, açık pozisyonunuz veya emriniz (piyasa emirleri ve stop emirleri) olmadığından emin olun. Ayrıca herhangi bir yatırımcıyı takip etmemelisiniz.









Açılan sayfada başvuru formunu doldururken doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:





E-Posta (Gerekli)





a. Kullanıcının MEXC hesabı zaten bir e-postaya bağlıysa, başka bir e-posta eklemeye gerek yoktur (kullanıcı e-postayı değiştirmek isterse, backend sistemi üzerinden değiştirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir).





b. Kullanıcının MEXC hesabı bir e-postaya bağlı değilse, bir e-posta hesabı girilmesi gerekir. Başvuru incelemeleri gibi önemli bilgiler e-posta üzerinden gönderilir.





Telegram Hesabı (İsteğe Bağlı)





Cep Telefonu Numarası (İsteğe Bağlı)





İşlem Kopyalama Sözleşmesi'ni onaylayın ve başvuruyu gönderin.













Bir kullanıcı, yatırımcı başvurusu için onay beklerken İşlem Kopyalama sayfasına girdiğinde, aşağıdaki içerik görüntülenecektir:





1 "Yatırımcı başvurusu incelemede" şeklinde bir buton görüntülenecektir.





2 Butona tıkladığınızda veya butonun üzerine geldiğinizde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "İncelemeniz değerlendirmede. Başvuru sonucuna ilişkin SMS/e-posta bildirimini takip edin."





3 Yatırımcı başvurusu incelemede olan veya onaylanan kullanıcılar artık diğer yatırımcıları takip edemeyecektir.

















1 USDT-M sürekli vadeli işlemler





2 Pozisyon modu: Hedge modu





3 Pozisyon açma türü: İzole mod





4 Ana İşlem yapılabilen vadeli işlem çiftlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:





BTC_USDT ETH_USDT WAVES_USDT ADA_USDT SOL_USDT AVAX_USDT LINK_USDT FTM_USDT TRX_USDT SHIB_USDT AXS_USDT XRP_USDT MANA_USDT DOT_USDT LTC_USDT BNB_USDT DOGE_USDT MATIC_USDT UNI_USDT ETC_USDT OKB_USDT NEAR_USDT ATOM_USDT FLOW_USDT BCH_USDT ALGO_USDT VET_USDT APE_USDT ICP_USDT XTZ_USDT SAND_USDT THETA_USDT EGLD_USDT AAVE_USDT EOS_USDT BSV_USDT MKR_USDT HNT_USDT ZEC_USDT RUNE_USDT CHZ_USDT KLAY_USDT LDO_USDT CRV_USDT HT_USDT BAT_USDT ENJ_USDT ZIL_USDT XLM_USDT LUNC_USDT LUNA_USDT OP_USDT CEL_USDT USTC_USDT APT_USDT GALA_USDT BONK_USDT OCEAN_USDT RLC_USDT ETHW_USDT MASK_USDT













