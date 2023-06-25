İşlem Kopyalama Başlangıç Rehberi (Yatırımcı)

Yatırımcı olmak için başvururken, herhangi bir İşlem Kopyalama, açık pozisyonunuz veya emriniz (piyasa emirleri ve stop emirleri) olmadığından emin olun. Ayrıca herhangi bir yatırımcıyı takip etmemelisiniz.
Açılan sayfada başvuru formunu doldururken doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
a. Kullanıcının MEXC hesabı zaten bir e-postaya bağlıysa, başka bir e-posta eklemeye gerek yoktur (kullanıcı e-postayı değiştirmek isterse, backend sistemi üzerinden değiştirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir).
b. Kullanıcının MEXC hesabı bir e-postaya bağlı değilse, bir e-posta hesabı girilmesi gerekir. Başvuru incelemeleri gibi önemli bilgiler e-posta üzerinden gönderilir.
1 "Yatırımcı başvurusu incelemede" şeklinde bir buton görüntülenecektir.
2 Butona tıkladığınızda veya butonun üzerine geldiğinizde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "İncelemeniz değerlendirmede. Başvuru sonucuna ilişkin SMS/e-posta bildirimini takip edin."
3 Yatırımcı başvurusu incelemede olan veya onaylanan kullanıcılar artık diğer yatırımcıları takip edemeyecektir.
1 USDT-M sürekli vadeli işlemler
2 Pozisyon modu: Hedge modu
3 Pozisyon açma türü: İzole mod
4 Ana İşlem yapılabilen vadeli işlem çiftlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
|BTC_USDT
|ETH_USDT
|WAVES_USDT
|ADA_USDT
|SOL_USDT
|AVAX_USDT
|LINK_USDT
|FTM_USDT
|TRX_USDT
|SHIB_USDT
|AXS_USDT
|XRP_USDT
|MANA_USDT
|DOT_USDT
|LTC_USDT
|BNB_USDT
|DOGE_USDT
|MATIC_USDT
|UNI_USDT
|ETC_USDT
|OKB_USDT
|NEAR_USDT
|ATOM_USDT
|FLOW_USDT
|BCH_USDT
|ALGO_USDT
|VET_USDT
|APE_USDT
|ICP_USDT
|XTZ_USDT
|SAND_USDT
|THETA_USDT
|EGLD_USDT
|AAVE_USDT
|EOS_USDT
|BSV_USDT
|MKR_USDT
|HNT_USDT
|ZEC_USDT
|RUNE_USDT
|CHZ_USDT
|KLAY_USDT
|LDO_USDT
|CRV_USDT
|HT_USDT
|BAT_USDT
|ENJ_USDT
|ZIL_USDT
|XLM_USDT
|LUNC_USDT
|LUNA_USDT
|OP_USDT
|CEL_USDT
|USTC_USDT
|APT_USDT
|GALA_USDT
|BONK_USDT
|OCEAN_USDT
|RLC_USDT
|ETHW_USDT
|MASK_USDT
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İşlem Kopyalama sisteminde: Ana İşlemleri Yönet - Mevcut İşlemler'e gidin. [Kapat] seçeneğine tıkladığınızda, pozisyonun piyasa fiyatından tamamen kapatılacağı konusunda sizi uyaran bir açılır pencere açılır.
Bir kullanıcı yatırımcı olduğunda, Vadeli İşlemler sayfasında geçerli işlemlerin gösterileceği [Mevcut İşlemler] başlığı görüntülenecektir.
Aşağıdaki senaryolar yatırımcının pozisyonunun kısmen kapatılmasına neden olabilir. Bu noktada, takipçinin karşılık gelen işlem kopyalama pozisyonu, yatırımcının kapanış oranına göre kısmen kapatılacaktır.
1 Yatırımcı pozisyonunu kısmen kapatır.
2 Pozisyon kısmen likidite olur
3 Pozisyon sistem tarafından azaltılır
Örneğin
Yatırımcının ilk ana işlem bilgileri aşağıdaki gibidir: BTC/USDT, 20s, long, 0,5 BTC. Pozisyonun da bir emirle oluştuğunu farz edelim.
Bu noktada, pozisyon kısmen kapatılırsa, ana işlem bilgisi şu şekilde değişecektir: BTC/USDT, 20s, long, 0,4 BTC. Bu, pozisyon kısmen kapatıldığında 0,1 BTC'lik bir düşüş gösterir.
Buna göre takipçinin ilk işlem kopyalama bilgileri şu şekildedir: BTC/USDT, 20x, long, 0,05 BTC. yatırımcının ana işlem pozisyonu kısmen kapatıldığında, bu işlem kopyalama emri bu orana göre kapatılacaktır, yani kapanış miktarı = 0,05 * (0,1 / 0,5) = 0,01 BTC
Ana İşlemleri Yönet sayfasında, geçmiş ana işlemler hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Geçmiş] seçeneğine tıklayın.
[Takipçilerim]'e tıklamak, mevcut takipçilerin listesini, takip edilen süreyi ve işlem kopyalama hesabı net varlığını görüntülemenizi sağlar. Bir takipçiyi, takipçi listenizden geçici olarak çıkarmak için işlem çubuğunu kullanabilirsiniz.
Takip edilmek istemiyorsanız, Ayarlar'a gidin ve Takip Etmeye İzin Ver seçeneğini devre dışı bırakın.
Takipçi, yatırımcının altında bir işlem kopyalama pozisyonuna sahipse veya takipçinin işlem kopyalama hesabı net varlığı, minimum işlem kopyalama miktarı yüksekse, butona tıklanamaz (gri görünür), yani takipçi takipten çıkarılamaz
Kâr paylaşım ayrıntılarını, Ana İşlemleri Yönet sayfası altındaki "Kâr Paylaşımını Yönet" seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.
Kâr Paylaşım Payı Nasıl Hesaplanır?
Kâr Paylaşım Geçmişini Kontrol Etme
İzleme listenizdeki yatırımcıların ayrıntılarını, İşlem Kopyalama sayfasındaki İzleme Listesi bölümünden kontrol edebilirsiniz.
Derinlik, piyasa değişikliği, değişken piyasa koşulları vb. gibi etmenler nedeniyle, takipçilerin işlem kopyalamadaki açılış/kapanış fiyatlarının ve getirilerinin, yatırımcılarınkinden farklı olabileceğini lütfen unutmayın.