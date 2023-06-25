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İşlem Kopyalama Başlangıç Rehberi (Yatırımcı)

#Temel
#Vadeli İşlemler
#Yeni Kullanıcılar
2023.06.25 MEXC
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1. Nasıl Yatırımcı Olunur?


1.1 Adım 1: MEXC İşlem Kopyalama ana sayfasına gidin



1.2 Adım 2: Yatırımcı Ol seçeneğine tıklayın.



Yatırımcı olmak için başvururken, herhangi bir İşlem Kopyalama, açık pozisyonunuz veya emriniz (piyasa emirleri ve stop emirleri) olmadığından emin olun. Ayrıca herhangi bir yatırımcıyı takip etmemelisiniz.

1.3 Adım 3: Başvuru bilgilerini doldurun


Açılan sayfada başvuru formunu doldururken doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • E-Posta (Gerekli)

a. Kullanıcının MEXC hesabı zaten bir e-postaya bağlıysa, başka bir e-posta eklemeye gerek yoktur (kullanıcı e-postayı değiştirmek isterse, backend sistemi üzerinden değiştirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir).

b. Kullanıcının MEXC hesabı bir e-postaya bağlı değilse, bir e-posta hesabı girilmesi gerekir. Başvuru incelemeleri gibi önemli bilgiler e-posta üzerinden gönderilir.

  • Telegram Hesabı (İsteğe Bağlı)

  • Cep Telefonu Numarası (İsteğe Bağlı)

  • İşlem Kopyalama Sözleşmesi'ni onaylayın ve başvuruyu gönderin.


1.4 Adım 4: Yatırımcı Başvurusunun Onaylanmasını Bekleyin


  • Bir kullanıcı, yatırımcı başvurusu için onay beklerken İşlem Kopyalama sayfasına girdiğinde, aşağıdaki içerik görüntülenecektir:

1 "Yatırımcı başvurusu incelemede" şeklinde bir buton görüntülenecektir.

2 Butona tıkladığınızda veya butonun üzerine geldiğinizde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "İncelemeniz değerlendirmede. Başvuru sonucuna ilişkin SMS/e-posta bildirimini takip edin."

3 Yatırımcı başvurusu incelemede olan veya onaylanan kullanıcılar artık diğer yatırımcıları takip edemeyecektir.

1.5 Adım 5: Onaylandıktan sonra, yatırımcılar ana işlem yapmaya başlayabilirler.


2. İşlem Kopyalama Özelliğini Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim?


2.1 Ana İşlem Kriteri


1 USDT-M sürekli vadeli işlemler

2 Pozisyon modu: Hedge modu

3 Pozisyon açma türü: İzole mod

4 Ana İşlem yapılabilen vadeli işlem çiftlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

BTC_USDTETH_USDTWAVES_USDTADA_USDTSOL_USDTAVAX_USDT
LINK_USDTFTM_USDTTRX_USDTSHIB_USDTAXS_USDTXRP_USDT
MANA_USDTDOT_USDTLTC_USDTBNB_USDTDOGE_USDTMATIC_USDT
UNI_USDTETC_USDTOKB_USDTNEAR_USDTATOM_USDTFLOW_USDT
BCH_USDTALGO_USDTVET_USDTAPE_USDTICP_USDTXTZ_USDT
SAND_USDTTHETA_USDTEGLD_USDTAAVE_USDTEOS_USDTBSV_USDT
MKR_USDTHNT_USDTZEC_USDTRUNE_USDTCHZ_USDTKLAY_USDT
LDO_USDTCRV_USDTHT_USDTBAT_USDTENJ_USDTZIL_USDT
XLM_USDTLUNC_USDTLUNA_USDTOP_USDTCEL_USDTUSTC_USDT
APT_USDTGALA_USDTBONK_USDTOCEAN_USDTRLC_USDTETHW_USDT
MASK_USDT





  • Maksimum kaldıraç çarpanı: Genelde, 5-125 kat. İşlem Kopyalama için izin verilen maksimum kaldıraç çarpanı, işlem çiftine bağlı olarak değişir.

  • Yatırımcılar, İşlem Kopyalama Ana Sayfası - Ana İşlemlerim - Geçerli Ana İşlem Koşulları altında tüm olası Ana işlem çiftlerini ve bunların maksimum kaldıraç çarpanlarını ve minimum açılış miktarlarını görüntüleyebilir.

  • Ana işlemler için yeni işlem çiftleri kullanılabilir olduğunda kullanıcılar bilgilendirilecektir.

3. İşlem Kopyalama Nasıl Yönetilir?


3.1 Mevcut ana işlemler nasıl kontrol edilir?


İşlem Kopyalama sisteminde: Ana İşlemleri Yönet - Mevcut İşlemler'e gidin. [Kapat] seçeneğine tıkladığınızda, pozisyonun piyasa fiyatından tamamen kapatılacağı konusunda sizi uyaran bir açılır pencere açılır.

  • İşlem Kopyalama sistemi: Yatırımcı - Mevcut İşlemler


  • [Kapat] seçeneğine tıkladığınızda, pozisyonun piyasa fiyatından tamamen kapatılacağı konusunda sizi bilgilendiren bir uyarı penceresi görüntülenecektir.


3.2 Vadeli İşlemler Yatırımcı Sayfası - [Mevcut İşlemler] Özelliği


Bir kullanıcı yatırımcı olduğunda, Vadeli İşlemler sayfasında geçerli işlemlerin gösterileceği [Mevcut İşlemler] başlığı görüntülenecektir.

  • Vadeli İşlemler Sayfası - [Mevcut İşlemler]


  • [Kapat] seçeneğine tıkladığınızda, pozisyonun piyasa fiyatından tamamen kapatılacağı konusunda sizi uyaran bir açılır pencere açılacaktır.


  • [Ana İşlem Koşulları] seçeneğine tıklandığında, karşılık gelen ana işlem koşullarını gösteren bir açılır pencere açılacaktır.


3.3 Yatırımcı Pozisyonunu Kısmen Kapatma


  • Bir yatırımcı bir pozisyonu kısmen kapattığında, takipçinin karşılık gelen işlem kopyalama pozisyonu da yatırımcının kapanış oranına bağlı olarak kısmen kapatılacaktır.

Örneğin

  • Yatırımcının ilk ana işleminin 1.000 birim olduğu ve takipçinin kopyalanan işleminin 100 birim olduğu bir örneği ele alalım.

  • Yatırımcı pozisyonunun 200 birimini kısmen kapatırsa, takipçinin pozisyonu kısmen kapatılacaktır: 100 * (200 / 1.000) = 20 birim.

Aşağıdaki senaryolar yatırımcının pozisyonunun kısmen kapatılmasına neden olabilir. Bu noktada, takipçinin karşılık gelen işlem kopyalama pozisyonu, yatırımcının kapanış oranına göre kısmen kapatılacaktır.

1 Yatırımcı pozisyonunu kısmen kapatır.

2 Pozisyon kısmen likidite olur

3 Pozisyon sistem tarafından azaltılır

Örneğin

  • Yatırımcının ilk ana işlem bilgileri aşağıdaki gibidir: BTC/USDT, 20s, long, 0,5 BTC. Pozisyonun da bir emirle oluştuğunu farz edelim.

  • Bu noktada, pozisyon kısmen kapatılırsa, ana işlem bilgisi şu şekilde değişecektir: BTC/USDT, 20s, long, 0,4 BTC. Bu, pozisyon kısmen kapatıldığında 0,1 BTC'lik bir düşüş gösterir.

  • Buna göre takipçinin ilk işlem kopyalama bilgileri şu şekildedir: BTC/USDT, 20x, long, 0,05 BTC. yatırımcının ana işlem pozisyonu kısmen kapatıldığında, bu işlem kopyalama emri bu orana göre kapatılacaktır, yani kapanış miktarı = 0,05 * (0,1 / 0,5) = 0,01 BTC

3.4 Ana İşlem Geçmişini Görüntüleme


Ana İşlemleri Yönet sayfasında, geçmiş ana işlemler hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Geçmiş] seçeneğine tıklayın.


4. Takipçiler Nasıl Yönetilir?


[Takipçilerim]'e tıklamak, mevcut takipçilerin listesini, takip edilen süreyi ve işlem kopyalama hesabı net varlığını görüntülemenizi sağlar. Bir takipçiyi, takipçi listenizden geçici olarak çıkarmak için işlem çubuğunu kullanabilirsiniz.

Takip edilmek istemiyorsanız, Ayarlar'a gidin ve Takip Etmeye İzin Ver seçeneğini devre dışı bırakın.

  • İşlem çubuğu butonu tıklanabilir olduğunda (mavi görünür), takipçiyi takipten çıkarmak için tıklanabilir ve takipçinin durumunu geçici olarak "Takip Edilmiyor" olarak değiştirebilirsiniz.

  • Takipçi, yatırımcının altında bir işlem kopyalama pozisyonuna sahipse veya takipçinin işlem kopyalama hesabı net varlığı, minimum işlem kopyalama miktarı yüksekse, butona tıklanamaz (gri görünür), yani takipçi takipten çıkarılamaz

5. Kâr Paylaşımı Nasıl Kontrol Edilir?


5.1 Kâr Paylaşımını Kontrol Etme


Kâr paylaşım ayrıntılarını, Ana İşlemleri Yönet sayfası altındaki "Kâr Paylaşımını Yönet" seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.

Kâr Paylaşım Payı Nasıl Hesaplanır?

  • Yatırımcı, yalnızca takipçinin yatırımcı altındaki günün PNL'si pozitifse kâr payını alacaktır.

  • Bir önceki günün kâr payı günlük olarak 19.00 ile 20.00 (TSİ) arasında kapatılacaktır.
Kâr Paylaşım Geçmişini Kontrol Etme

  • Kâr paylaşım geçmişini, İşlem Kopyalamayı Yönet sayfasındaki Kâr Paylaşımını Yönet - Kâr Paylaşım Geçmişi bölümünden kontrol edebilirsiniz.

  • [Ayrıntılar] seçeneğine tıklayın, kâr paylaşım ayrıntılarını gösteren bir açılır pencere belirecektir.

5.2 İzleme Listenizdeki Yatırımcıları Kontrol Edin


İzleme listenizdeki yatırımcıların ayrıntılarını, İşlem Kopyalama sayfasındaki İzleme Listesi bölümünden kontrol edebilirsiniz.




6. Risk Uyarısı


Derinlik, piyasa değişikliği, değişken piyasa koşulları vb. gibi etmenler nedeniyle, takipçilerin işlem kopyalamadaki açılış/kapanış fiyatlarının ve getirilerinin, yatırımcılarınkinden farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

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