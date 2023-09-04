Kullanıcı Tercihleri Nasıl Ayarlanır?





MEXC platformu kullanıcılara standart ve genel bir alım satım arayüzünün yanı sıra nispeten kapsamlı bir bildirim sistemi sunmaktadır. Ancak bu, yine de tüm kullanıcıların tercihlerini karşılamayabilir. Bu nedenle, MEXC platformunun ayarlar bölümünde, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ayar seçenekleri mevcuttur.





Resmi MEXC websitesinde, sağ üst köşede bulunan kullanıcı simgesine tıklayın ve kişiselleştirilmiş ayarlar sayfasına erişmek için [Ayarlar] seçeneğini seçin.













Kırmızının fiyat artışlarını, yeşilin ise fiyat düşüşlerini temsil ettiği geleneksel finans piyasalarının aksine, kripto para dünyasında bu durum genellikle tam tersidir; yeşil fiyat artışlarını, kırmızı ise fiyat düşüşlerini temsil eder. Geleneksel finansta kullanılan ifadelere daha çok aşinaysanız, bunu "Alım Satım" bölümünden " Yükseliş/Düşüş Rengi" ayarlarını değiştirerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Japon ve Kore bölgelerindeki kullanıcılar için, yerel alım satım teamüllerine uygun olarak fiyat artışları için kırmızıyı ve fiyat düşüşleri için ise maviyi seçebilirsiniz.









MEXC platformunun alım satım sayfasında genel olarak dört ana bölüm vardır: Mum grafiği, emir defteri, emir merkezi ve token arama alanı. Varsayılan olarak, MEXC platformu standart düzeni kullanır. "Sayfa Düzeni Ayarı" bölümünden, üç pencere modundan birini seçebilirsiniz: Düzenleme tercihinize bağlı olarak Standart, Yatay veya Dikey modları seçebilirsiniz.





Emir defteri bölümündeki varsayılan ekranda üç bilgi yer alır: fiyat, miktar ve tutar. Ancak, " Emir Defteri Ekranı" bölümünde, fiyat, toplam miktar ve toplam tutarın görüntülenmesine geçme seçeneği vardır.





Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, sol tarafta "Miktar/Tutar" seçeneği için varsayılan ekran gösterilirken, sağ tarafta "Toplam Miktar/Tutar" seçeneği için ekran gösterilmektedir. Bu iki farklı görüntüleme modu mevcut ve geçmiş toplam veri sonuçlarını sunar.









Alım satım sayfasındaki token arama alanıyla ilgili olarak, fiyat değişikliği veya işlem hacmi görüntüleme arasında seçim yapmak için "Kripto Listesi Bilgi Ekranı" bölümündeki ayarları yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki resmin sol tarafında fiyat değişikliği verileri, sağ tarafında ise işlem hacmi verileri gösterilmektedir.









Genellikle, bazı kripto para birimlerinin tekil olarak düşük birim değerine sahip olması nedeniyle fiyatlarında çok sayıda sıfır olduğu dikkatinizi çekebilir. MEXC, görüntülemeyi daha kullanıcı dostu haline getirmek için iki farklı değer görüntüleme biçimi sunar: Standart ve Sıkıştırılmış.









SHIB tokenörnek olarak alındığında aşağıdaki görseldemum grafiği sayfasındaki sıkıştırılmış değer görüntüleme biçimi gösterilmektedir.









Ayrıca, günlük alım satım işlemlerinizde daha fazla kolaylık sağlaması için bölgenize göre yerel saatinizi ve tercih ettiğiniz para birimini ayarlayabilirsiniz.









Bu ayarları mobil cihazınızda da gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın sol üst köşesinde bulunan kullanıcı simgesine dokunun, ardından ayarlar sayfasına erişmek için [Ayarlar] seçeneğine dokunun. Fiyat değişikliği için renk tercihi, para birimi, fiyat değişikliği başlangıç zamanı, mum grafiği açılış fiyatı ve değer görüntüleme biçimi gibi ayarları yapılandırabilirsiniz.









Alım satım sayfası ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen " Mum Grafiği Renklerini ve Teknik İndikatörleri Özelleştirme " başlıklı içeriğe bakın.









Dil tercihinize göre, aldığınız SMS, e-posta, uygulama anlık bildirimleri ve uygulama içi bildirimlerin içeriğinin dilini ayarlayabilirsiniz.





Bildirim Dili ayarları, MEXC websitesi veya uygulaması için kullandığınız dil ayarlarından bağımsızdır. Bildirimlerin size sorunsuz bir şekilde ulaştığından emin olmak ve önemli bilgileri gözden kaçırmamak için MEXC uygulaması arka planda çalışırken lütfen ağ bağlantınızı stabil tutun.





Önemli bilgiler veya mesaj uyarıları için MEXC platformu uygulama içi bildirim özelliği sunmaktadır. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız, etkinleştirmek için "Bildirimler" seçeneğinin sağ tarafında bulunan geçiş butonuna tıklayabilirsiniz.





Uygulama içi bildirimler yalnızca MEXC platformu içinde alınır ve açılır pencere reklamları gibi harici bildirimler içermez.





Mevcut durumda bildirim ayarları yalnızca websitesi üzerinden yapılandırılabilmektedir, uygulama üzerinden yapılandırılamamaktadır.



