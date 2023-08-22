Mum Grafiği Renklerini ve Teknik İndikatörleri Özelleştirme





MEXC platformunda, Temel ve TradingView olmak üzere Mum grafiğinin iki versiyonunu görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak MX tokenini kullanarak, mum grafikleri için ayarların ve teknik indikatörlerin nasıl özelleştirileceğini açıklayalım.









Mum grafiğinin üzerinde bir mum grafiği simgesi bulacaksınız. Üzerine tıkladığınızda, mum grafiği tablosu ayarları ortaya çıkacaktır. Burada, varsayılan sağlam mum grafiğini boş bir mum grafiği olacak şekilde özelleştirebilir veya tercihlerinize göre bir çizgi grafiği olarak ayarlayabilirsiniz.









Mum grafiği simgesinin yanında bir [fx] butonu vardır. Tıklayarak, mum grafiğinde görüntülenmesini istediğiniz indikatörleri ayarlayabilirsiniz.









İndikatörler ana dizin ve alt dizin olarak ikiye ayrılır. Ana dizin indikatörleri tipik olarak mum grafiğinde gösterilirken, alt dizin indikatörleri genellikle mum grafiğinin altındaki alanda gösterilir. Örneğin, ana dizin indikatörü MA ve alt dizin indikatörü MACD'yi seçersek, görüntü aşağıdaki gibi olacaktır:





Mum grafiğinde, MA indikatörünü temsil eden sarı, mor ve yeşil renkli üç çizgi vardır. Mum grafiğinin altında, VOL ve MACD alt dizin indikatörleri için ayrı çubuk grafikleri bulunur.









[fx] butonunun yanındaki kalem simgesi çizim aracıdır. Tıklayarak, mum grafiğinin sol tarafındaki çizim araçlarını görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcılar, tercihlerine göre ilgili trend çizgilerini eklemek için araç seçebilirler.









Çizim aracının sağ tarafında, görüntüleme aracı ayarlarını temsil eden bir ekran simgesi bulunur. Tıklayarak, ilgili ekran indikatörlerini seçebilir ya da seçimi kaldırarak bu indikatörleri gizleyebilirsiniz.





Aşağıda gösterildiği gibi, Son Fiyat, Geri Sayım ve Derinlik olmak üzere görüntülenecek üç veri türü belirledik. Mum grafiğinde, kırmızı kesikli çizgi son fiyat çizgisini temsil eder ve bu da MX token fiyatının 2,8047 USDT olduğunu gösterir. Fiyatın altındaki süre, bir sonraki mum grafiğinin görünmesine kalan süreyi gösteren geri sayımdır. Fiyatın üstündeki ve altındaki kırmızı ve yeşil alanlar, MX'in mevcut işlem derinliğini gösterir.













Temel görünümde olduğu gibi, mum grafiği ayarları için mum grafiği simgesi, teknik indikatörleri ayarlamak için [fx] butonu kullanılır.





TradingView'de teknik indikatörler daha da kapsamlıdır.









[fx] butonuna tıklayarak yalnızca teknik indikatörler ekleyebileceğinize dikkat etmek önemlidir. Ayarlanan bir teknik indikatörü kaldırmak isterseniz, mum grafiğine sağ tıklayıp [Göstergeleri kaldır] seçeneğine tıklayabilirsiniz.





Aşağıda gösterildiği gibi, turuncu ve yeşil çizgilerle temsil edilen mum grafiğine EMA Cross için teknik indikatörler eklenmiştir. Sağ tıklayıp [Göstergeleri kaldır] seçeneğine tıklayarak, mum grafiğinde EMA Cross indikatörünü kaldırabilirsiniz.









[fx] butonunun sağında, grafik ayarları özelliğini temsil eden bir pano simgesi vardır. Burada, grafikte görüntülenecek renkler, geri sayım, en yüksek ve en düşük fiyatlar, token adları ve diğer özel bilgiler gibi çeşitli ayrıntıları yapılandırabilirsiniz.









TradingView'de, sürekli olarak sol tarafta bulunan çizim araçları, istediğiniz zaman tercihlerinize göre fiyat trendleri çizmenize olanak tanır.









Uygulama, websitesine göre çok daha küçük bir ekran boyutuna sahip olduğundan, tüm ayarlar tek bir buton altında toplanmıştır. Mum grafiğinin sağ üst tarafında, görünüm ayarlarına, indikatör ayarlarına, kayan pencere ayarlarına ve çizim ayarlarına erişmenizi sağlayan [Daha Fazla] butonu bulunur.





Ekran Ayarları, Mum Grafiği Ayarları, Geri Sayım, Tema Ayarları, Mum Grafiği Açılış Fiyatı ve diğer görünüm seçeneklerini buradan ayarlayabilirsiniz.









Daha önce belirtilen ayarlara ek olarak indikatör ayarları, mum grafiğinin altında bulunan indikatör butonları sırası kullanılarak da yapılandırılabilir. İlk dört indikatör—MA, EMA, BOLL ve SAR — ana dizin indikatörleri iken sonraki indikatörler alt dizin indikatörleridir. Tüm alt dizin indikatörlerini görüntülemek için sola ve sağa kaydırabilirsiniz.





Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, mum grafiği ana dizin indikatörünü hareketli ortalama (MA) çizgisi şeklinde gösterirken, mum grafiğinin altında alt dizin indikatörleri, VOL ve MACD'yi gösteren çubuk grafikler bulunur.









Çizim ayarlarına girmek için ayarlar butonuna dokunun ve çizim moduna girmek için [Çizim] seçeneğini seçin.





Ayarlar butonunun sağında yer alan tam ekran butonuna da dokunabilirsiniz. Tam ekran modunda, ekranın sağ alt köşesinde bir kalem simgesi bulunur. Çizim moduna geçmek için kalem simgesine dokunabilirsiniz.



