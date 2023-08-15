MX Tutarak Düzenli Gelir Nasıl Elde Edilir?









MEXC tarafından piyasaya sürülen yerel fayda tokeni olan MX'i tutmak, çeşitli şekillerde düzenli gelir kazancı sağlayabilir. MX token sahipleri için bazı düzenli gelir fırsatları nelerdir?









Tokenlerin değer artışının en doğrudan yolu, fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanır ve MX de bu konuda bir istisna değildir. 2023'ün ilk çeyreğinde MX, %330 artarak en yüksek büyüme oranına ulaştı. Uzun vadeli MX sahipleri, ilk çeyrekteki fiyat artışından yararlandı. Ne kadar çok MX token tutarsanız, ortalama maliyetiniz o kadar düşük olur ve bu da daha yüksek kâr sağlar.









Launchpad, MX sahiplerinin yeni token airdropları kazanabilecekleri bir etkinliktir. Bu etkinliğe katılmak için, kullanıcıların en az 1.000 MX token bulundurması ve MX varlıklarını en az 30 gün boyunca tutması gerekir. Bu koşulları karşılayan kullanıcılar, [Tek Tıkla Taahhüt Et] özelliğini kullanarak tek bir tıkla MX tokenlerini devam eden tüm etkinlikler için taahhüt ederek Launchpad etkinliklerine kolayca katılabilirler.





Taahhüt edilen MX tokenleri kilitlenmeyecektir. Bunun yerine sistem, airdrop token ödüllerini, kullanıcının geçerli taahhüt edilen MX miktarı oranına göre toplam ödül havuzundan dağıtacaktır. Bir kullanıcı ne kadar çok MX token taahhüt ederse, airdrop havuzundan alacağı ödül oranı o kadar yüksek olur.





Not: Farklı Launchpad etkinlikleri için katılım kriterleri değişebilir. Doğru ve ayrıntılı bilgiler için lütfen her bir projenin kayıt sayfasında bulunan açıklamalara göz atın.









Launchpad etkinliklerinde olduğu gibi Kickstarter etkinliklerinde de kullanıcıların en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmaları gerekmektedir.Bu koşulları karşılıyorsanız, [Tek Tıkla Taahhüt Et] özelliğini kullanarak MX tokenlerinizi devam eden tüm Kickstarter etkinliklerine yalnızca tek bir tıkla taahhüt edebilirsiniz. Uzlaşma döneminin ardından sadece ödüllerin dağıtılmasını bekleyin.





Ek olarak, birçok Kickstarter etkinliği çifte ödül sunar. Bu avantaj, etkinliğe katılarak USDT ödüllerinin yanı sıra yeni token airdrop'ları alabileceğiniz anlamına gelir. Tıpkı Launchpad etkinliklerinde olduğu gibi, taahhüt edilen MX tokenleriniz kilitlenmeyecektir. Ne kadar çok MX tokeni taahhüt ederseniz, nihai ödüllerdeki payınız o kadar yüksek olacaktır. Hem Kickstarter hem de Launchpad etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz.





Not: Farklı Kickstarter etkinlikleri için katılım kriterleri değişebilir. Doğru ve ayrıntılı bilgiler için lütfen her bir projenin kayıt sayfasında bulunan açıklamalara göz atın.









24 Temmuz - 30 Temmuz arasındaki güncel verilere göre, 1.000 MX tokene sahipseniz ve hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine katılırsanız, haftalık kazancınız 36,66 USDT olur. Tahmini aylık kazanç 162,35 USDT ve yıllık kazanç 1.911,55 USDT olacaktır.





Ocak ayında 1.000 MX token satın aldıysanız ve tuttuysanız, o zamanki yaklaşık maliyetiniz 810 USDT civarında olacaktır. 1911,55 USDT'den elde ettiğiniz yıllık kazancınızla, yıllık getiri oranınız 1911,55 / 810 * %100 olarak hesaplanacak ve yaklaşık %236 olacaktır.





Bu hesaplama, yalnızca 1.000 MX tokeninizle platform etkinliklerine katılarak elde edeceğiniz kazançları hesaba katar. MX tokenin fiyatı, bu yıl içinde şimdiye kadar önemli bir artış yaşadı, bu nedenle MX tokenin değer kazandığı düşünüldüğünde gerçek kârınız daha da yüksek olacaktır.









Arkadaşlarınızı MEXC platformu kullanıcısı olmaya davet edin ve davet ettiğiniz kişi tarafından yapılan her işlem için belirli bir oranda komisyon ödülü kazanın. Ne kadar çok MX token tutarsanız, maksimum %70'e varan komisyon oranıyla kazanabileceğiniz ödüller de o kadar yüksek olur.





Farklı MX Tutma Seviyeleriİçin Komisyon Yüzdeleri:





30 Ağustos 2022 15.00 (TSİ) tarihinden sonra kullanıcı davet ettiyseniz (güncel oranlar):

Davet Eden Günlük MX Varlıkları Davet Eden Komisyonu (%) < 20.000 MX %30 > 20.000MX %70





30 Ağustos 2022 15.00 (TSİ) tarihinden önce kullanıcı davet ettiyseniz:

Davet Eden Günlük MX Varlıkları Davet Eden Komisyonu (%) < 500 MX %10 500-5.000 MX %20 5.000-20.000 MX %30

> 20.000 MX %70







Davet komisyonları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Arkadaşlarını MEXC'de Hesap Açmaya Davet Etmek bağlantısını kontrol edin.





Spot komisyon ödülleri bir sonraki gün saat 19.00'dan (TSİ) sonra dağıtılırken, vadeli işlem komisyon ödülleri bir sonraki gün saat 03.00'den (TSİ) sonra dağıtılır. Fiili dağıtım saatlerinde gecikmeler yaşanabilir. Lütfen bir sonraki gün için fiili dağıtım zamanına göz atın. Komisyon ödülleri, MEXC spot hesabınıza yatırılır. Ayrıca, komisyon geçmişinizi MEXC Davet sayfasında da görüntüleyebilirsiniz.



