Arkadaşlarını MEXC'de Hesap Açmaya Davet Etmek





MEXC platformunda, spot ve vadeli işlem alım satımlarının yanı sıra, arkadaşlarınızı hesap açmaya davet ederek de komisyon kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı MEXC kullanmaya davet ettiğinizde, spot ve vadeli işlemlerden belirli bir komisyon yüzdesi kazanabilirsiniz. En yüksek komisyon oranı %70'e kadar ulaşabilir.













Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve [Arkadaşlarınızı Davet Edin] seçeneğini seçin.





Davet sayfasına girdikten sonra davet kodunuzu kopyalayarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni kullanıcılar hesap açtığında, davet sürecini tamamlamak için hesap açma sırasında davet kodunuzu girmelidirler.





Ayrıca, doğrudan davet bağlantınızı kopyalayarak da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni kullanıcılar, davet bağlantınıza tıklayarak hesap açma sayfasına girdiklerinde, davet kodu otomatik olarak doldurulur.













MEXC mobil uygulamasında, sol üst köşedeki profil simgesine dokunun. Ardından, [Arkadaşlarınızı Davet Edin] seçeneğini seçerek davet sayfasına girin. Benzer şekilde, davet sürecini tamamlamak için, davet sayfasına girdikten sonra davet kodunuzu ve davet bağlantınızı kopyalayarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.





Ayrıca, davet posteri oluşturmak için [Arkadaşlarınızı Davet Edin] seçeneğini de seçebilirsiniz. Paylaşım ekranından bir şablon seçerek doğrudan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.













Davet ettiğiniz arkadaşlarınız davet kodunuzu kullanarak hesap açtıklarında, davet başarılı olmuş demektir. Bu durumda, arkadaşlarınız tarafından yapılan her gerçek işlemde (spot alım satım ve vadeli alım satım), ödül olarak ödenen işlem ücretlerinin karşılık gelen bir yüzdesini alırsınız.









30 Ağustos 2022 15.00 (TSİ) tarihinden sonra davet edilen ve hesap açan tüm davetliler için davet komisyonu oranı %30'dur. Eğer 20.000'den fazla MX tokene sahipseniz, davet komisyonu oranı %70'tir.





30 Ağustos 2022 15.00 (TSİ) tarihinden önce davet edilen ve hesap açan tüm davetliler için davet komisyonu oranı, aşağıdaki kurallar doğrultusunda, davet edenin günlük veya ortalama MX token varlıklarına bağlı olur:





1. 500'den az MX tokene sahip olan kullanıcılar için komisyon oranı %10'dur.





2. 500 - 5.000 arasında MX tokene sahip olan kullanıcılar için komisyon oranı %20'dir.





3. 5.000 - 20.000 arasında MX tokene sahip olan kullanıcılar için komisyon oranı %30'dur.





4. 20.000 ve üzerinde MX tokene sahip olan kullanıcılar için komisyon oranı %70'tir.









Davet eden tarafından alınan fiili komisyon, arkadaşının işlem ücreti ödemesi için kullandığı kripto para birimi olarak dağıtılır. Örneğin, davetli işlem ücretlerini dengelemek için MX kullanıyorsa, davet eden tarafından alınan gerçek komisyon MX olarak dağıtılır.









Spot alım satım komisyonları, bir sonraki gün 19.00'dan (TSİ) sonra dağıtılır. Vadeli alım satım komisyonları, bir sonraki gün saat 03.00'ten (TSİ) sonra dağıtılır. Gerçek dağıtım zamanında gecikmeler yaşanabilir, bu nedenle lütfen bir sonraki günkü gerçek dağıtım zamanına bakın.









Davet sayfasından, ayrıntılı davet geçmişini ve davet komisyonu geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz geçmişi bulmak için zaman filtresini kullanabilir ve geçmişi dışa aktarabilirsiniz.









Arkadaşlarınızı MEXC'ye katılarak kripto alım satımı yapmaya davet edin ve ek davet ödülleri kazanın.