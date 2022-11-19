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ritestream (RITE) kripto tokenlerini almak istediğiniz yöntemi seçin

MEXC web sitesi uzantı çubuğunun sol üst tarafındaki bağlantılardan “Kripto Al” seçeneğini tıklayın. Bu bölümde, bölgenizdeki kullanılabilir yöntemleri görebilirsiniz.

İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile ritestream (RITE) satın alabilirsiniz.

A. Banka/Kredi Kartıyla Satın Al

Yeni kullanıcıysanız, bu yöntem (RITE)ritestream satın almanın en kolay yoludur. MEXC, Visa ve MasterCard desteği sunar.

B. P2P/OTC Alım Satım

MEXC eşler arası hizmetinden faydalanarak doğrudan diğer kullanıcılardan ritestream (RITE) satın alabilirsiniz. Size dünya çapında desteklenen üst düzey kalite sunarız. MEXC emanet yöntemiyle, tüm emirler ve işlemler koruma altındadır.

C. Uluslararası Banka Transferi

SWIFT, Wire, PIX ve ACH ile işlem ücreti ödemeden anında USD yatırın ve spot işlem yaparak ritestream satın alın.

D. Üçüncü Taraf Ödemesi

MEXC, Simplex, Banxa ve Mercuryo gibi çeşitli ödeme hizmetleri sağlamaktadır. ritestream satın almanız için en iyi spot alım satım fırsatlarını kullanımınıza sunuyoruz.