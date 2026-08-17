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ราคาปัจจุบัน Zypher Network วันนี้ คือ 0.00240986 USD มูลค่าตลาด POP เท่ากับ 3,469,190 USD ติดตามการอัปเดตราคา POP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zypher Network วันนี้ คือ 0.00240986 USD มูลค่าตลาด POP เท่ากับ 3,469,190 USD ติดตามการอัปเดตราคา POP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Zypher Network ราคา (POP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POP เป็น USD

$0.00240953
$0.00240953$0.00240953
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Zypher Network (POP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:49:57 (UTC+8)

ราคา Zypher Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zypher Network (POP) วันนี้ $ 0.00240986, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POP เป็น USD คือ $ 0.00240986 ต่อ POP.

Zypher Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,469,190 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.44B POP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POP เทรดระหว่าง $ 0.00239206 (ต่ำ) กับ $ 0.00242138 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01221422 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POP เคลื่อนไหว -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.30M.

Zypher Network (POP) ข้อมูลการตลาด

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

$ 24.10M
$ 24.10M$ 24.10M

1.44B
1.44B 1.44B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zypher Network คือ $ 3.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.30M อุปทานหมุนเวียนของ POP คือ 1.44B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.10M

ประวัติราคา Zypher Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00239206
$ 0.00239206$ 0.00239206
ต่ำสุด 24h
$ 0.00242138
$ 0.00242138$ 0.00242138
สูงสุด 24h

$ 0.00239206
$ 0.00239206$ 0.00239206

$ 0.00242138
$ 0.00242138$ 0.00242138

$ 0.01221422
$ 0.01221422$ 0.01221422

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.64%

+3.88%

+3.88%

ประวัติราคา Zypher Network (POP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Zypher Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypher Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003465224
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypher Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006030554
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zypher Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000017033078606

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.64%
30 วัน$ +0.0003465224+14.38%
60 วัน$ +0.0006030554+25.02%
90 วัน$ -0.000000017033078606-0.00%

การคาดการณ์ราคา Zypher Network

การคาดการณ์ราคา Zypher Network (POP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zypher Network (POP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zypher Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zypher Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zypher Network

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Zypher Network (POP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ Zypher Network

ราคาปัจจุบันของ Zypher Network คือเท่าไร?

Zypher Network ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0778274718613516948000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.63% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Zypher Network คือ ฿0.3944635220960383996000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ POP ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿112038992.76583813420000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1814 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Zypher Network เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ POP

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 1439583333.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Zypher Network อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Zypher Network อยู่ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ POP อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ POP สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zypher Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:49:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zypher Network (POP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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