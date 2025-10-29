ราคาปัจจุบัน Vies Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Vies Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIES

ข้อมูลราคา VIES

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIES

โทเคโนมิกส์ VIES

การคาดการณ์ราคา VIES

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Vies Token โลโก้

Vies Token ราคา (VIES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VIES เป็น USD

$0.00096587
$0.00096587$0.00096587
+0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vies Token (VIES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Vies Token (VIES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0010733
$ 0.0010733$ 0.0010733
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010733
$ 0.0010733$ 0.0010733

$ 0.01529872
$ 0.01529872$ 0.01529872

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+0.25%

-4.78%

-4.78%

ราคาเรียลไทม์ Vies Token (VIES) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.0010733 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIES คือ $ 0.01529872 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIES มีการเปลี่ยนแปลง -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vies Token (VIES) ข้อมูลการตลาด

$ 780.15K
$ 780.15K$ 780.15K

--
----

$ 780.15K
$ 780.15K$ 780.15K

806.38M
806.38M 806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0 806,378,225.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vies Token คือ $ 780.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIES คือ 806.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 806378225.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 780.15K

ประวัติราคา Vies Token (VIES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vies Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vies Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vies Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vies Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.25%
30 วัน$ 0-61.52%
60 วัน$ 0-90.45%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Vies Token (USD)

Vies Token (VIES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vies Token (VIES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vies Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vies Token ตอนนี้!

VIES เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vies Token (VIES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vies Token (VIES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vies Token (VIES)

วันนี้ Vies Token (VIES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIES เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIES เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vies Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIES คือ $ 780.15K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIES คือ 806.38M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIES คือเท่าใด?
VIES ถึงราคา ATH ที่ 0.01529872 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIES คือเท่าไร?
VIES ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VIES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIES คือ -- USD
ปีนี้ VIES จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vies Token (VIES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,760.27
$114,760.27$114,760.27

+0.10%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,115.17
$4,115.17$4,115.17

+0.44%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04020
$0.04020$0.04020

-13.43%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.31
$199.31$199.31

+0.20%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.7984
$3.7984$3.7984

-1.52%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,115.17
$4,115.17$4,115.17

+0.44%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,760.27
$114,760.27$114,760.27

+0.10%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.31
$199.31$199.31

+0.20%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6621
$2.6621$2.6621

+0.99%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20083
$0.20083$0.20083

+0.53%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008920
$0.008920$0.008920

-10.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.565
$1.565$1.565

+108.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000508
$0.0000000508$0.0000000508

+490.69%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007800
$0.007800$0.007800

+212.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.565
$1.565$1.565

+108.66%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00196
$0.00196$0.00196

+96.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%