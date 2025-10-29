ราคาปัจจุบัน Vibe Coding Meta วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBECODER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBECODER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Vibe Coding Meta วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBECODER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBECODER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIBECODER

ข้อมูลราคา VIBECODER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIBECODER

โทเคโนมิกส์ VIBECODER

การคาดการณ์ราคา VIBECODER

Vibe Coding Meta ราคา (VIBECODER)

ราคาปัจจุบัน 1 VIBECODER เป็น USD

--
----
-11.60%1D
Vibe Coding Meta (VIBECODER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Vibe Coding Meta (VIBECODER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.78%

-11.12%

-8.27%

-8.27%

ราคาเรียลไทม์ Vibe Coding Meta (VIBECODER) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIBECODER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIBECODER คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIBECODER มีการเปลี่ยนแปลง -1.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Vibe Coding Meta (VIBECODER) ข้อมูลการตลาด

$ 60.99K
$ 60.99K$ 60.99K

--
----

$ 60.99K
$ 60.99K$ 60.99K

969.94M
969.94M 969.94M

969,944,053.276032
969,944,053.276032 969,944,053.276032

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vibe Coding Meta คือ $ 60.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIBECODER คือ 969.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 969944053.276032 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.99K

ประวัติราคา Vibe Coding Meta (VIBECODER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vibe Coding Meta เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibe Coding Meta เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibe Coding Meta เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vibe Coding Meta เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-11.12%
30 วัน$ 0-58.81%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Vibe Coding Meta (VIBECODER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Vibe Coding Meta (USD)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Vibe Coding Meta (VIBECODER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Vibe Coding Meta

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Vibe Coding Meta ตอนนี้!

VIBECODER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Vibe Coding Meta (VIBECODER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Vibe Coding Meta (VIBECODER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIBECODERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vibe Coding Meta (VIBECODER)

วันนี้ Vibe Coding Meta (VIBECODER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIBECODER เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIBECODER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIBECODER เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Vibe Coding Meta คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIBECODER คือ $ 60.99K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIBECODER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIBECODER คือ 969.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIBECODER คือเท่าใด?
VIBECODER ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIBECODER คือเท่าไร?
VIBECODER ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VIBECODER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIBECODER คือ -- USD
ปีนี้ VIBECODER จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIBECODER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIBECODER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vibe Coding Meta (VIBECODER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

