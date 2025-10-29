ราคาปัจจุบัน VIBE AI วันนี้ คือ 0.00032555 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน VIBE AI วันนี้ คือ 0.00032555 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIBE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIBE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIBE

ข้อมูลราคา VIBE

เอกสารไวท์เปเปอร์ VIBE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIBE

โทเคโนมิกส์ VIBE

การคาดการณ์ราคา VIBE

VIBE AI โลโก้

VIBE AI ราคา (VIBE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VIBE เป็น USD

$0.00032449
$0.00032449
+32.10%1D
VIBE AI (VIBE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VIBE AI (VIBE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00024227
$ 0.00024227
ต่ำสุด 24h
$ 0.00034499
$ 0.00034499
สูงสุด 24h

$ 0.00024227
$ 0.00024227

$ 0.00034499
$ 0.00034499

$ 0.00067476
$ 0.00067476

$ 0.00005169
$ 0.00005169

-2.63%

+32.74%

+66.32%

+66.32%

ราคาเรียลไทม์ VIBE AI (VIBE) คือ $0.00032555 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIBE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00024227 และราคาสูงสุด $ 0.00034499 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIBE คือ $ 0.00067476 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00005169

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIBE มีการเปลี่ยนแปลง -2.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +32.74% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +66.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VIBE AI (VIBE) ข้อมูลการตลาด

$ 294.30K
$ 294.30K

--
--

$ 328.36K
$ 328.36K

896.28M
896.28M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VIBE AI คือ $ 294.30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIBE คือ 896.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 328.36K

ประวัติราคา VIBE AI (VIBE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VIBE AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIBE AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002948093
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIBE AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000677715
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIBE AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000465904465659284

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+32.74%
30 วัน$ +0.0002948093+90.56%
60 วัน$ +0.0000677715+20.82%
90 วัน$ -0.0000465904465659284-12.51%

อะไรคือ VIBE AI (VIBE)

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา VIBE AI (USD)

VIBE AI (VIBE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VIBE AI (VIBE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VIBE AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VIBE AI ตอนนี้!

VIBE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VIBE AI (VIBE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VIBE AI (VIBE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIBEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VIBE AI (VIBE)

วันนี้ VIBE AI (VIBE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIBE เป็นUSD คือ 0.00032555 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIBE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIBE เป็น USD คือ $ 0.00032555 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VIBE AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIBE คือ $ 294.30K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIBE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIBE คือ 896.28M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIBE คือเท่าใด?
VIBE ถึงราคา ATH ที่ 0.00067476 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIBE คือเท่าไร?
VIBE ถึงราคา ATL ที่ 0.00005169 USD
ปริมาณการเทรดของ VIBE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIBE คือ -- USD
ปีนี้ VIBE จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIBE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIBE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VIBE AI (VIBE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$112,620.00

$3,986.66

$0.03450

$193.47

$3.7161

$3,986.66

$112,620.00

$193.47

$2.5937

$0.19346

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.012050

$1.550

$0.0000000338

$0.006578

$0.00223

$1.550

$0.0000000000000000085

